Россилы кулэ удмурт кино

Удмурт егитъёс нош ик дась художественной кино поттыны! Выль полнометражной фильм арт-хоррор жанрын луоз. Удмурт «ужастик» бордын ужасьёс огинзылы тунсыко ним малпаллям — «Кышкыт кино».

«Кышкыт кино» огин гужем ӵоже фильм пӧрмытыны малпа.



Кышкыт кино ляб лэсьтэмын медаз луы шуыса, команда тулыспалысен ужа ини. Котькуд арнянуналэ 14 часын киночиос пумисько Ижысь Udmurt.live медиацентрын. Та центр кылем арын «Таврида» форумын утэм коньдонэн усьтӥськиз. Табере со «Эктоника» проектлэн дорез но вуоно кинолэн штабез луэ.

Киноез лэсьтӥсьёс пӧлы пыро:

Владислав Горжак — медиацентрлэн кивалтӥсез, валтӥсь продюсер но радъясь. Ӵапак со хоррор жанрез бырйиз. Влад учкиз туала ӟуч сериалъёсты, кылсярысь, коми-пермякъёс сярысь «Территорияез», сое лӧпкытӥзы туала якут киноос но. Якутиын арлы быдэ анай кылынызы 10-20 кино потто.

Сергей Антонов — драматург но режиссёр, гожтӥз вуоно кинолэсь сценарийзэ. Со удмурт мифологиысь Палэсмурт котыртӥ берга. Егит нылаш но солэн эшъёсыз кыдёкысь удмурт гуртэ вуо, отын соос валантэм инкуазь кужымъёсын пумисько…

Дарали Лели — «Узы-боры» но «Пузкар» киноослэн сценаристсы, ассэ выль жанрын — хоррорын — эскерыны малпа. «Кышкыт кино»

командаын со удмуртлык понна кыл кутэ, огъя уже пӧртэм ӧнерчиосты кыске, кусып тупатэ.

Владимир Омельянчук — профессиональной сценарист. Котькуд арнянуналэ лекция лыдӟе, бадӟым кинолы сценарий гожъяны дышетэ. Владимир дышетскемын Санкт-Петербургысь киноя но телевидениея университетын. SREDA, «Грин-фильм», «Триикс Медиа» но «АТК-Студио» кинокомпаниослы сценарийёс гожъя.

Киноез лэсьтӥсьёслы юрттӥсько пӧртэм ӧнерчиос. Мыло-кыдо пырисько театрысь актриса Римма Николаева, тодосчи-фольклорист Татьяна Владыкина, крезьгурчи Александр Смакотин, озьы ик Владимир Вахрушев, Людмила Ильминских, Пётр Пушкин, Алексей Анкудинов но мукетъёсыз. Мыло-кыдо итӥськиз Москваысь оператор Дмитрий Грачев. Ачиз сярысь со тазьы вера:

— Выжыея ӝыныё удмурт луисько, анае Глазовысь удмурт. Удмурт кылын уг вераськиськы, но пичи дыръям гужемъёсты гуртын ортчытъяй. 2003-тӥ арысен телевидениын ужасько, пӧртэм каналъёсын тодон-валан сётӥсь но шулдыртӥсь передачаосты лэсьтӥсько. Туж шумпотӥсько, таӵе проектэ пыриськыны луонлык сюриз шуыса. Аслэсьтым вордӥськем палъёсме но вылӥ искусствоез герӟаны быгато.

Удмурт кино лэсьтӥсьёс борды котькуд арняе выль эксперт итӥське. Таяз арняе якут киноослэн продюсерзы Марианна Сиэгэн визь-кенешъёссэ онлайн сётӥз. Якут кино 12 ар талэсь азьло туж тодмо луиз. Соку Россиысь Культурая министерстволэн кичӧлтэмезъя потӥз «Тайна Чингис Хаана» фильм. Якутиын бадӟым киностудиос ӧвӧл, соин ик постпродакшн понна киноосты Москвае келяно луэ.

Марианна чакламъя, якутъёс вашкала дырысен эпос кылзыны ярато — гуртысь гуртэ эпос мадисьёс ветлыло вылэм, соосты адямиос кӧня ке нунал ӵоже кылзыны дась вылэм. Табере эпос выль кабын улэ — кинотеатрын!

Кино бордын ужан

Котькуд ужын кулэ мыло-кыдо егитъёс, соин ик «Кышкыт кино» командаяз выль адямиосты утча. Проектэн пыр-почгес тодматскыны но кино лэсьтӥсьёсын герӟаськыны луэ, «ВКонтактеысь» «KYSHKYT KINO / КЫШКЫТ КИНО» огинэ пырыса.

Туала учкисьёслы тунсыко арт-хоррор — «визьмо ужастик». Учкисьлэн улосвылъёс сярысь тросгес тодэмез потэ, шоркаръёсын улон туж акыльтӥз. Чаклано ке, тросаз туала киноосын этно шӧм вань: «Мёртвое озеро» сериалын следователь шаманлэсь пытьыоссэ утча, «Перевал Дятлова» сериалын гурезьын бырем егитъёс манси семьяен пумисько…

«Кышкыт кино» командалэн «пӧраськемез» Удмурт шаермылы бадӟым пайда ваёз: со Удмуртиез дуннелы тодмогес кароз, удмурт лулчеберетмес но сям-йылолъёсмес ӟуч учкисьлы усьтоз. Конечно, кино 2 кылын потыны кулэ, удмурт кыл одно ик мед чузъяськоз! Озьы ке но Удмуртия сярысь ӟуч кылын бадӟым художественной фильм туж уг тырмы. Сое лэсьтоно профессиональной студиослэн ужан катъёссыя.

Владимир Омельянчук удмурт кино лэсьтӥсьёсты лӧпкытъя: «Тӥ бадӟым ӟечокъёс! Удмурт шаер сярысь номыр но таӵеез ӧй вал на! Тӥ шонер сюрестӥ мынӥськоды. Россилы кулэ удмуртъёс сярысь кино. Удмуртъёслы кулэ удмуртъёс сярысь кино. Ваньмызлы кулэ удмуртъёс сярысь кино!»

Май толэзёзь сценарий гожтон бордын тыршоно луоз. Гужем съёмкаослы дасяськыны кутсконо: пӧрмиз ке, гужем пумын киноез пуктыны луоз ини. Толалтэ фильм дась луоз.

Дарали Лели