Рекордъёс выльдэмын

11-тӥ — 13-тӥ мартэ Ува каргуртын школаын дышетскись пиналъёслэн 21-тӥ тол шудонъёссы ортчизы. Куасэн бызьылонъя но полиатлонъя ӵошатсконэ 34 команда пыриськиз.

Фото: В. Емельянова

Та ӵошатсконлэн нимыз ялан вошъяське ке но (азьвыл со вал Президент шудонъёс, собере фестиваль), данэз арысь аре йылэ. Пиналъёслэсь шудонъёссэс ортчыто со стадионъёсын но куас базаосын, кытын азьвыл араз Гурт шудонъёс вал.

Нырысь ик стартэ потӥзы полиатлонистъёс. 1-тӥ нуналаз ыбылӥськизы но суй кужымзэс эскеризы, 2-тӥ нуналаз куасэн бызьылӥзы. Та амалъя арысь аре вылӥ лыдпусъёс возьмато Юкаменскысь полиатлонистъёс. Шӧдӥське, полиатлон ёросазы умой азинске, угось тренерзы Николай Злобин ачиз ваньмызлы пример возьматэ. Со Гурт шудонъёсын полиатлонъя трос пол чемпион луылэмын. Дышетскисьёсызлы но пичиысен ик юн сям пыӵатэ. Юкаменскысь Анастасия Сунцова ыбылӥськонын 79 очко люказ, сжимание-отжимание котькинлэсь трос — 79 пол — лэсьтӥз.

Можга городысь Оксана Петрова ыбылӥськыны быгатэменыз паймытӥз. Та ӵошатсконын со рекорд пуктӥз, 100 очко пӧлысь 95 очко люкаменыз. Куасэн бызьылӥсьёс пӧлын котькинлэсь шаплы луиз Красногорскысь Полина Поторочина. Пиос пӧлын котькинлэсь трос — 42 пол — турникын ӝуткаськиз Грак ёросысь Алексей Ватлин.

13-тӥ мартэ ӵошатсконъёс йылпумъяськизы эстафетаосын. Нылъёс пӧлын вормисе потӥзы Можга городысь, Эгра но Балезино ёросъёсысь командаос, пиос пӧлын — Эгра, Пичи Пурга ёросъёсысь но Можга городысь командаос. Озьы та шудонъёсын 2 пол зарнияськыны кылдӥз Можга городысь Анита Алексеевалы: нимаз но эстафетаен бызьылыса. 2 пӧртэм медальёсын бертӥзы Пичи Пурга ёросысь Никита Долгов, Эгра ёросысь Юлия Копысова, Матвей Клементьев но Руслан Заганшин.

Пичи Пурга ёросысь пиослэн командазы эстафетаын 2-тӥ инты басьтӥз

Туспуктэм: В. Емельянова

Пиналъёслэн 21-тӥ тол шудонъёсазы городъёс пӧлын вормисе потӥзы Можгаысь, Воткаысь но Ижысь Первомай ёросысь командаос, гуртоос пӧлын — Эгра, Шаркан но Ува ёросъёсысь командаос. Пиналъёслэн гужем шудонъёссы Кияса черкогуртын ортчозы, нош тол шудонъёслэн флагзы сётэмын Вавож ёрослы. Тол шудонъёс дыръя пиналъёс нуназезэ спортъя ӵошатсконъёсы пыриськизы ке, ваньмон дырзэс шулдыргес карыны юрттӥзы ёросысь информационно-методической центрын ужасьёс, соос ёросысь тунсыко интыосын тодматӥзы, пӧртэм шудонъёс но мастер-классъёс ортчытӥзы.

Валентина Емельянова