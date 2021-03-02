Пӧртмаськыны быгато

Шаерамы ог 6 сюрс 350 сӧсыр нылпиос. Ляб тазалыксы шоры учкытэк, творчество пыр усьтӥськисьёсыз трос. Соос понна ик Россиын «Авторы — дети» проект кылдытэмын. Со пыӵа Ижысь «Адели» реабилитацияя элькун центрын но.

Нылпиослэсь быгатонлыксэс усьтэ творчество Туспуктэм басьтэмын https://vk.com/rrcdiizhevsk

Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова пусъемъя, берло дыре, ог-огзылэсь адӟем карыса, толэзьысь толэзе уногес волонтёръёс инвалид нылпиосын ужаны, соосын дырзэс пайдаё ортчытыны курисько. Ӵем соосты пумитаны луэ Ижысь «Адели» центрысь но. Татын эмчиос, суредаськисьёс, крезьгурчиос, психологъёс но мукет специалистъёс нылпиосын пӧртэм ужрадъёс ортчытъяло, творчество, шудонъёс пыр соослэсь пуш дуннезэс усьтыны но узырмытыны юртто. Кылсярысь, дэмен поттыны кутскизы яркыт буёло книгаос.

— Бадӟымъёс кылбуразы, нош нылпиос чуръёслы тупась суредъёс лэсьтӥзы. Куд-ог пиналъёс асьсэос но кылбуръёс, веросъёс пӧрмытъязы. Озьы вордскиз «Я умею в волшебство» бичет. Пичи книга огазеяз художникъёсты, кылбурчиосты, программистъёсты, анай-атайёсты но нылпиосты. Буёло бичетэз кутыса, пичиос лопырскизы, асэнызы, асьсэ быгатэменызы данъяськизы, — вера Татьяна Чуракова.

Книга бордын ужам нылпиослэн анайёссы но шумпотэмын. Нылпиоссы угось син шорын воштӥськизы, чиньыоссы юнэсьгес луизы, тыбырзы шонертӥськиз, синъёссы чиляны ӧдъязы.

— Книга лэсьтонэ пыриськыны ӧтьыкузы, ми суредаськыны но ум быгатӥське вал, — вера Ижысь сӧсыр нылпилэн мумиз Ирина Косова. — Пиналы кисточка кутыны ик шугъяськылӥз. Киоссэ ачим кутыса суредаськылӥмы. Ма­­кем бадӟым чидан кулэ луылӥз пичи суредэз йылозяз-пумозяз вуттыны. Нош ӝыны ар ортчыса, пиналы ачиз карандашен, кисточкаен суредаськыны кутскиз — пӧртмаськон кадь. Доре выль суредэн бертэ, семьяосмылы ужзэ возьматэ, пальыша. Ваньмыз со «Адели» центре ветлыса.

Татьяна Чуракова пусъемъя, нылпиосын валче «Авторы — дети» благотворительной проектъя эшшо 2 книга поттыны чакламын. Соосты интыялозы «Адели» центрысь писпу выллем лэсьтэм книга ӝажые. Нимазы сое «Чудо-дерево». Табере со арт-объект аспӧртэм нылпиос сярысь вералоз. Огзэ книгаез кие кутылыны, пиналъёслэн творчествоенызы тодматскыны луэ ни.

— Азьланяз но бадӟым саклык висъяломы нылпиослы. Соосты та улонлы дышетоно, анай-атайёссы юрттытэк но, асьсэды утялтыны мед быгатозы, асьсэды мед шедьтозы шуыса, — пусъе Татьяна Чуракова.

«Адели» центрлэн ӧсъ­ёсыз калык огазеяськонъёслы, волонтёръёслы усьтэмын. Дэмен пӧртэм выль малпанъёс но проектъёс вордӥсько. Нош нылпиос мурт адямиосын кусып тупатыны дышетско.

Елена Сараматова