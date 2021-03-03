Пыӵанкаос 300 ар тупаса уло

Кылем арын 300 ар тырмиз Дэри ёросысь Пыӵанка гуртлы. Архивысь документъёсъя, пересьёслэн тодэ ваёнъёссыя син азе пуктыны луэ гуртмылэсь та дыр куспын азинскемзэ, воштӥськемзэ.

Дэри ёросысь Пыӵанкаысь Степановъёслэн узыр семьязы.

Фотоын 20-тӥ даурлэн кутсконэз.

Вырйылысь — нёжалэ

Пыӵанкапочинка кылдэмын 1720-тӥ аръёсы. Та сярысь гожтэмын шаерчилэн Василий Дмитриевлэн «История заселения сёл и деревень Завьяловского района» книгаяз (потэмын 2008-тӥ арын). Сарапул уездлэн статистикая книгаяз гожтэмын: Пыӵанкае улыны лыктӥзы Дэри черкогуртысь адямиос. 1782-тӥ арын ортчытэм переписья гуртын 81 адями вал, пӧлазы 33 пиосмурт но 48 кышномурт. 1890-тӥ аре ортчытэм переписьын гожтэмын: гуртын 42 хозяйство, 274 улӥсез, 126 пиосмуртъёс но 148 кышномуртъёс, грамотаез вала 3 пиосмурт, кышномуртъёс пӧлын гожъяськыны-лыдӟиськыны быгатӥсьёсыз ӧвӧл, 4 дышетскисьёс (пиос), 181 йыр валъёс.

Гуртмы нырысь интыяськемын вылэм Каравод гурезь бамалэ. Пересь мамае (песянае) Евдокия Кондратьева верамъя, гурезь вылэ карнанъёсын ву тубтылыны секыт вал, соин ик гуртоос улон интызэс воштӥзы, нёжалэ васькизы. Гуртоос ю-нянь, пӧртэм бакча сиён будэтӥзы, трос пудо вордӥзы.

1905-тӥ-1907-тӥ аръёсы гуртысь узыр семья — Андриян но Александр Степанов агай-вынъёс — сюлмаськемъя Пыӵанкаын школа кылдӥз. Пуктӥськонлы коньдон висъяз государство. Толалтэ пиосъёс Кам сьӧрысь нюлэс дасязы, нош гужемзэ юрт ӝутӥзы. Гуртысь арлыдо кышномурт Степанида Степанова верамъя, ужасьёслы нуналаз кык пол нянь пыжоно но вышкыен сюкась пуктоно луэ вылэм. Кыӵе арын школа усьтӥськиз, тодмо ӧвӧл. Но 1917-тӥ арын со ужа ни вылэм. Та сярысь «Дело Сарапульской уездной земской управы об открытии новых училищ и дополнительных комплектов 1917 года» документын гожтэмын. Отын 1917-тӥ арын дышетэм Елабугаысь епархиальной училищеысь 7 классэз быдтэм Анна Ивановна Помосова. 1918-тӥ арын лыктэм Елена Владимировна Вачаева. 1919-тӥ арын — Елизавета Андреевна Шихова.

Школа 1905-тӥ — 1908-тӥ аръёсы пуктэмын

Москвае гожтэт

1920-тӥ аръёсы гуртъёсын кылдылыны кутскизы сельсоветъёс но коллективной хозяйствоос. Сельсоветэн кивалтӥзы Дорофей Токарев, Трофим Петров. Та аръёсы гуртамы вылэм 60 хозяйство, улэм 318 мурт. Сельской совет дэмламъя ик усьтэмын вал изба-читальня, татын гурт калыкез лыдӟиськыны но гожъяськыны дышетӥзы Анна Митрианова но Михаил Петров. 1924-тӥ арын сельской советъёс огазеяськизы. Пыӵанка Дэриысь сельсоветэ пыриз, кивалтӥсезлы юрттӥсе быръемын вал гуртысьтымы пиосмурт Николай Базуев.

Сельсоветъёс 1929-тӥ арысен колхоз кылдытон борды зол кутскизы. Пыӵанкаын та ужез нуыны оскизы Григорий Кочкарёвлы, юрттӥсьёсыз вал Степан Токарев но Александр Будаков. Та арын кылдӥз «Общественник» колхоз, отчы 79 хозяйство пӧлысь 43-ез пыриз. 1932-тӥ арын колхозамы нырысьсэ вайизы «Фордзон» американской трактор. Сое сётӥзы Тимофей Петровлы, юрттӥськисез вал Ефрем Зверев.

Трос куректон вайиз гуртоослы 1930-тӥ аръёсы кутскем кулаке поттон. Узыръёс радэ пыртылӥзы умой улӥсь крестьян калыкез. Тросэзлэн вал вукооссы, улӥзы 2-3 скалэн, вордылӥзы на вал, ыж, парсь, чипы-курег. 1934-тӥ арын Дэриысь сельсовет Ижкарысь исполкоме отчёт келяз раскулаченнойёс но твердообложеннойёс (нимысьтыз налог тырисьёс) сярысь. Та списоке шедизы гуртысьтымы Семён Степанов, Егор Будаков, Пётр Соловьёв, Семён Трубачев, Степан Липин, Степан Иванов. Крестьян калык сельсоветэ йыбырттон гожъяз, гуртооссэс середнякъёс пӧлы мед пыртозы шуыса. Нош гуртысь кулакъёс пӧлы пыртэм кышномурт Анна Мерзлякова (картэз Нырысетӥ дунневыл ожмаськонын бырем бере огназ будэтӥз 2 пиоссэ), юрттэт курыса, гожтӥз Надежда Крупскаялы. Москваысь гурт калык понна дурбасьтыса гожтэт вуиз. Озьы кулаке поттэм семьяослэсь ваньбурзэс басьтылӥзы ик, но гуртысь ӧз уллялэ, та понна сюлмаськиз колхозлэн кивалтӥсез Григорий Кочкарёв но.

Гуртын тросэз крезьгуро инструментъёсын шудылӥзы.

Война кутскон азьын.

Азьмынӥсьёс вал

1930-тӥ аръёслэн пумазы гурт улон пумен ӧраз пырыны ӧдъяз. 1939-тӥ арын Пыӵанкае комбайн вуиз, сое сётӥзы Григорий Евстафьевлы. Комбайнэз тракторен кыско вал ке но, со гуртоослы бадӟым юрттэт луиз. Трос кылдӥзы выль семьяос, гуртоос дэмен корка пуктылӥзы.

1941-тӥ аре гужем быдэс кунмы тыр кӧшкемыт ивор гудыртӥз: война! Со палэнтӥ ӧз ортчы Пыӵанкамес но. Пиосмуртъёслы уж дуразы ик повесткаос вайылӥзы. Оже гуртысьтымы 99 муртэз басьтӥзы. 48-эз гуртоосмы пыраклы ож бусыосы кылизы. Вань секыт уж усиз нылпиос, нылкышноос но пересь пиосмуртъёс вылэ. Соос ю-нянь будэтыса, пӧзь, носки керттыса фронтэ келяллязы. Егитъёсты но нылкышноосты толалтэ пу кораны ысъязы. Пелагея Базуева (Яковлева), Екатерина Токарева, Мария Галкина егит нылъёс ужазы Ижевск — Балезино чугун сюрес лэсьтонын. Ижысь заводын пыӵал лэсьтӥзы Анна Соковнина но Анна Евстафьева.

Война бере гуртоосмы куашкам калэ вуэм хозяйствоез ӝутыны кутскизы. 1946-тӥ арын Пыӵанкаысь но Дэриысь колхозъёс огазеяськизы но «Красный труд» хозяйство луизы, соин кивалтӥз Николай Кириллов. Та аре ик гуртэ тыл кыскизы. 1948-тӥ арын Пыӵанкаысь бригадалы кивалтӥсе пуктӥзы Федосья Базуеваез. Со вань гурт калык умой мед улоз шуыса сюлмаськиз. Клубын концертъёс возьматъяны ӧдъязы. 1950-тӥ арын гурт-

мылы сётӥзы нырысетӥ самоходной комбайн. 1954-тӥ арын клубамы нырысьсэ возьматӥзы кинофильм, со вал бадӟым шумпотон. 2 ар ортчыса, Пыӵанкаямы нырысьсэ чузъяськиз радио.

Ужан вакыт

1957-тӥ арын котырысьтымы Кашабеги, Федоски, Быдвайки, Выль но Вуж Тяма гуртъёсты огазеязы но «Россия» колхоз кылдытӥзы. Трос аръёссэ со азьмынӥсьёс радын вал. Ужам амалъёсыныз тодматскыны но дышетскыны ветлӥзы мукет колхозъёсысь кивалтӥсьёс, специалистъёс. Кивалтӥз соин Николай Мокрецов. Трос пӧртэм воштӥськонъёс пыр ортчиз колхозмы, нош 2010-тӥ арын со быриз.

Озьы ке но туннэ гуртмы бадӟыма но чеберске. Городлы матын улэменымы, дорамы мыло-кыдо лыкто егит семьяос. Та вакытэ выль школа пуктӥське. Оскисько, азьланяз улонмы умойгес но шулдыргес гинэ луоз.

Галина БУЛАТОВА. Дэри ёросысь Пыӵанка гурт