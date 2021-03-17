Пуэз вӧлон — лул сётон

Алнашысь киужъёсъя юртын пулэсь арбериос — усьтонъёслы ошет, шырчик кар но дуско — лэсьтыны дышетэ Леонид Кедров.

Л. Кедров

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Туэ пуэн ужаны мылкыд каризы нылкышноос но.

— Вае милемлы лобзик но, шуруповёрт но, молот но — кышномуртлэн вормымтэ удысэз ӧвӧл, пе. Озьы ик лыкто пиос, воргоронъёс. Кезьыт куазь кӧня ке кышкатӥз: калык трос куриськиз вал, но мастер-классэ ӧжытгес вуизы. Нош кин лыктӥз — соос киужзэс тыро-пыдо лэсьтӥзы, — шуэ Леонид Ильич.

Зэм, мастер-класс капчиен мед радъяськоз шуыса, Леонид Кедров азьло ик ваньзэ рос-прос дася. Киужлы чаклам детальёс азьлапал ик кулэ размеръёсъя вандылэмын, вӧлэмын, пасьёс лэсьтэмын, вӧзаз саморезъёс дасямын вал. Кылиз на вуоно киужез конструкторез сямен бичаны но быдэстэм ужен данъяськыны.

Куд-огезлы таӵе амал укыр капчи потэ ке, солы ленточной пилаен но кызьы ужаны возьмато, лобзик но кияз сёто. Куддыръя куноос шырчик кар лэсьтон понна гинэ уг лыкто, пиослэн тӥр яке молот ныдъяны дышетскемзы потэ. Леонид Ильич таизлы но пумит ӧвӧл, уго ачизъя тодэ, макем кулэ таӵе визь-нод.

— Пичи дыръям лётчик но, космонавт но луэме ӧз потылы. Со вакытъёсам мон синмаськыса учкылӥ ӵужата­елэн мастерскойын ужамез шоры. Со муш вордылӥз — ачиз ик уморто лэсьялляз. Ма, собере ваньзэ юрт котырын кулэ луись тӥрлыкез но ас киыныз пӧрмытъяз. Котыраз кариськемме адӟыса, мыным но уж шедьтылӥз. Тӥр ныд лэсьтэ но мыным сётэ: ме, пие, вӧл тае. Мон пичи пияла кутӥсько но волятӥсько.

Школа бере Лёня Кедров тодон-валан люказ Ижысь 6-тӥ училищеын. Собере ужаны кариськиз Алнашысь киужъёсъя юртэ. Татын табере 18 ар тырше ни. Киужъёсъя юртын визь-нод сётӥсь адямиос — Юрий Конюхов, Виталий Лермонтов — вӧзын дышетскиз. Ужан висказ тодон-валан люказ на Сарапулысь промышленно-экономической техникумын. Озьы яратоно ужез борды лулыныз-сюлмыныз биниськиз.

— Мон понна киын лэсьтыны быгатонтэм уж ӧвӧл, дыр. Ваньмыз борды кутскыны дась. Туж кельше пуэз вӧлыны. Токарить карыса, тусьты-пуньы, валесъёс, пуконъёс лэсьтӥсько. Тани тусьты-пуньыослы куаро писпу мынэ. Лулпулэсь лэсьтэм посудалэн тусыз ик кыӵе чебер, горд-курень буёло пӧрме. Ныдъёс лэсьтыны тыпы, бадяр, кызьпу мынэ. Пуконъёс, ӟусъёс, валес дасяно ке, пужымез бырйисько. Котькуд киужелэн аспӧртэмлыкез — со удмурт шӧм, пужыос. Соин ик мынам уже туж сюлэмыя, шумпотон сётӥсь, — шуэ кибашлы.

Елена Скворцова