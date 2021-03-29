Пиос келязы, нылъёс вормизы

Шутэтскон нуналъёсы Ижын ортчиз Россиысь Геройлы Ильфат Закировлы сӥзем 15-тӥез дзюдоя первенство.

Фото: О. Корепанова

Нюръяськыны вуизы 25 улосъёсысь 400 пала 2005-тӥ — 2007-тӥ аръёсы вордӥськем спортсменъёс. Ӵошатскон И. Закировлы юнме шорысь сӥземын ӧй вал. Ильфат Индулисович дзюдоя спортъя мастере кандидат вал. Но та удысын трос вормонъёс басьтыны солы ӧз кылды — чечен войнае кошкиз. 2000-тӥ арын март толэзе, боевикъёслэсь опорной пунктсэс пазьгыкуз, зол сӧсырмиз. Озьы ке но кужым шедьтӥз на тушмонъёсты ыбылыны но эшъёссэ утьыны. Та кышкыт учыр нокинлэсь но сюлэмзэ вырӟытытэк ӧз кельты: И. Закировлы Россиысь Герой ним сётӥзы, солэсь нимзэ нуллэ Ижысь урам но 55 номеро школа. 2004-тӥ арысен шаерамы ортчылыны кутскизы та ожгарчилы сӥзем ӵошатсконъёс.

Первенство быдэс нунал кыстӥськиз «Планета спорта» комплексын. Кин отчы вуыны ӧз быгаты, ӵошатсконэз Интернетын меӵак эфир пыр учкиз. Удмуртилэн Тӧроезлэн но Правительстволэн администрациенызы кивалтӥсь, шаерысьтымы Дзюдоя федерацилэн кенешезлэн тӧроез Сергей Смирнов люкаськемъёслы вазиськиз:

— Та ужрад юрттэ егитъёслы Атыкай музъемез яратон мылкыд пыӵатыны. Пиналъёс адӟем каро ожгарчиослэсь. Нош соос туннэ, жаляса верано, тросэз улэпесь ӧвӧл ини. Соин ик пиналъёсмы геройёсты йыразы мед возёзы. Соос кадь ик йӧноесь но кужмоесь луыны мед тыршозы.

50 килограммъем пиос пӧлын «тушмонъёссэ» тыпыр-тапыр погыръяз Нурлан Исатаев. Пичи батырлы синмаськизы ваньзы. Огъёзъёсыз шуизы: та пияш — тыл, жадёнэз уг вала, одӥг ӵошатсконысь но медальтэк уг берты.

— Дзюдо сярысь мон номыр но уг тодӥськы вал, — шуэ Нурлан. — Но папае, телевизорысь сюжетъёсты учкыса, гожтӥз та секцие. Озьы дзюдо борды сюлмыным но, мугорыным но бурми. Валай, та удыс — мынам. Берло дыре сюрес вылысь уг пыраськы — ваньзэ-ӧвӧлзэ 100-лэсь ятыр ӵошатсконъёсы пыриськылӥ ни. Сюлэмам тужгес но кылиз Италия. Рим город чебер вылэм, медале но тузӥ вал — 1-тӥ интые потӥ.

Жаляса верано, Удмуртиысь пиослы та ужрадын ӧз удалты. Медаль басьтӥз Вот­ка городысь Дмитрий Хвостов гинэ. 90 килограмм категориын 3-тӥ луиз. Со понна нылъёс шумпоттӥзы. Ваньзы — Полина Исакина, Анна Колотова, Анфиса Филатова, Валерия Ермакова — туй медаль басьтӥзы.

Ольга Корепанова