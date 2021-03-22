От марафона идей – к марафону добрых дел

Партия «Новые люди» объявила победителей конкурса «Марафон идей» в Удмуртской Республике. Во время презентации было представлено 10 проектов, вышедших в финал. Главный призовой фонд в 300 тысяч рублей разделили между собой 3 участника.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Сбор заявок проходил с 12 февраля по 12 марта, всего за месяц из 65 регионов поступило 15 327 заявок. От Удмуртской Республики было представлено 386 проектов. Во время финального конкурса участникам предлагалось за 1,5 минуты кратко и емко презентовать свой проект. Следует отметить, что все представленные идеи, были направлены на улучшение качества и условий жизни в своих населенных пунктах.

Сертификат в 100 тысяч рублей получила Анастасия Кузнецова из г. Можга. Она представила проект «Космодром детства», который предполагает создание детской интерактивной площадки в виде космической станции. Как сообщила участница, в Можге существует потребность в современных познавательно-игровых пространствах. Будущая площадка будет включать в себя познавательные стенды, беседки, игровое оборудование, где дети получат первые азы по астрономии. Идея с космодромом не случайна: Можга — родина известного космонавта Талгата Мусабаева. Кстати, один из пунктов проекта предполагает урок-встречу самим Талгатом Амангельдиевичем.

Свой проект презентует А. Кузнецова

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Сарапул старинный купеческий город, история которого привлекает туристов не только республики, но и из других регинов. Но, к сожалению, как заметил житель города Артур Курылев, улицы не достаточно оснащены урнами для мусора. Именно с идеей решить эту проблему он обратился в конкурс «Марафон идей» и был отмечен следующим сертификатом в 100 тысяч рублей.

С победой отправился домой и Дмитрий Ямшанов из деревни Ува-Тукля Увинского района. Он обеспокоен ненадлежащим состоянием местного пруда. Из-за загрязненности, жителям, а это более полутора тысяч жителей, негде купаться и отдыхать, отмечает молодой человек. Очистке пруда и облагораживанию ее территории был посвящен его проект.

Д. Ямшанов представил проект по очистке пруда в д. Ува-Тукля Увинского района Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Так же в финал конкурса вышел житель Ижевска Андрей Кочуров. Он поделился идеей проекта по созданию качественного интернет-контента, способствующего популяризации туристической привлекательности столицы.

Предствитель города Глазова Людмила Кунилова выразила свою обеспокоенность слабым здоровьем подрастающего поколения. Одна из причин этой проблемы связана с некачественным питанием, считает она. Поэтому Л. Кунилова предложила открыть фитнес-кафе или столовую, где посетителям будет предложено меню со здоровой пищей и возможность активного, спортивного отдыха.

Житель д. Якшур Завьяловского района Николай Мерзляков познакомил аудиторию с проектом по оснащению радиочастотной связью и оборудованием жителей деревень муниципального образования «Якшурское». В поселении уже несколько лет занимаются реализацией этого проекта, уже закуплено оборудование, установлены громкоговорители, осуществляется даже радиовещание, но еще не все деревни поселения могут получать местные новости, не выходя из дома.

Реконструкции подземного перехода у Удмуртского государственного универститета уделил внимание Дмитрий Кривошеин из города Ижевска. Его проект предполагает ремонт лестниц, освещение перехода, оформление стен графити.

В. Даванков

— Марафон идей был создан для того чтобы сравнить идеи экспертов комитетов партии с идеями, которые есть у людей. Исходя из услышанного, мы обновим нашу программу и представим к началу выборов в Госдуму. Сегодня прозвучали многие идеи, все интересные. Мне понравилась идея создания космодрома для детей. Знаю, что в Удмуртии много проблем с экологией, мусором, водой. Поэтому эти проекты мы решили отметить. Так же те идеи, которые нам понравились, но не были отмечены сертификатами, мы поможем с их реализацией, но другими способами. Так, например, с проектом «Тик-ток для моего города» и созданием мастерской-музея в поселке Игра.

Как отметили все участники конкурса, «Марафон идей» это простая и доступная платформа для презентации своей идеи не предъявляющая возрастных ограничений к участникам.

Ангелина Снигирёва