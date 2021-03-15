Огъя тулкым вылын

Кызьы инвалид пиналъёсты калыке поттоно

Удмуртиын инвалид пиналъёс понна уно дышетсконъёс, мастер-классъёс радъясько, но гуртын улӥсьёс ӝожтӥсько — тросэз ужрадъёс Ижкарын гинэ ортчо. Эграысь анай-атайёс огазеяськыса асьсэос та югдурысь пото.

Пиналъёс вылезлы дышетскыны шумпото

Туспуктӥз Максим АГАФОНОВ



170 пӧлысь 15-ез

«Нефтяник» культурая юртысь Лариса Ускова 2014-тӥ арысен ини инвалид пиналъёсын ужа.

— Соку мытӥмы «Пӧртмаськись шыкыс» проектмес, — вераз Лариса Ускова, — пиналъёс театрен тодматскизы, спектакльёс пуктылӥзы. Но котькуд нылпилэн аслаз висёнэз, соин ик одӥг сцена вылын соосты огазеяны шуг потӥз. Валамы, котькудӥзлэсь быгатонъёссэ шараян понна пӧртэм удысъёсын вырыны кулэ.

Ӵапак озьы вордӥськиз «Пиналъёс но ми» проект. Татын пиналъёс суредасько, горд сюен ужало, крезьгуро инструментъёсын шудо, сценкаос пуктыло. Анай-атайёс пиналъёссэс одӥг яке кӧня ке кружоке нулло. Занятиос пӧртэм интыосын ортчыло, Эгралэн котькуд сэрегаз улӥсь пиналъёс отчы вуылыны мед быгатозы шуыса.

— Ваняелы 7 арес, солэн гидроцефалия (йырвимаз ву люкаськемын — авт.), — вераз Светлана Перевощикова, — солы котьма тунсыко, но со уг яраты, котыраз ӵаш потто ке, соин ик крезьгуро инструментъёсын шудыны ми ум ветлӥське, гань-гань пукыса кыӵе ке ужен вырыны

яратӥськомы, суредаськон милемлы туж тупаз. Али кӧня ке толэзь ӵоже мастер-классъёс ӧй вал но, Ваня весь мынэсьтым юалляз, ку суредаськыны мыномы ини шуыса.

Дышетӥсьёс пусъё, «Пиналъёс но ми» проектэ пыриськись нылпиос шӧдскымон воштӥськизы шуыса: ужъёссы но вольытгес, чебергес пӧрмо, мылкыдзы но умой, угось татын соос асьсэос кадь ик пиналъёсын тодматско, шудо, эшъясько.

Эгра ёросын али 170 инвалид пиналъёс, проектэ 15-ез гинэ мыло-кыдо пыриське, мукетъёсыз кышкало, возьдасько яке гуртысьтызы Эграе потаны луонлыксы ӧвӧл.

— Выль ар азьын гуртъёсы пиналъёсты ӟечкыланы ветлӥмы, — вераз Светлана Перевощикова, — соос трос, пӧлазы вань воксё пичиосыз — 1-2 аресъемъёсыз. Егит анай-атайёсты но бордамы кутоно вал, соослы туж юрттэм, ваньзэ валэктэм потэ.

Маин нюръяськоно?

Сэп гуртысь Анна Перевощиковалэн улонэз воштӥськиз 10 ар талэсь азьло: Дима пиез Даунлэн синдроменыз вордӥськиз.

— Отчыозь мон уг но тодӥськы вал, мар висён со сыӵе, — вераз Анна Перевощикова, — ачид шуг-секытэн синмысь синме ӧд ке пумиськы, уд но тоды. Нокин таӵе адӟонлэсь утемын ӧвӧл. Зэмзэ вераса, та ивор мон понна ӵашъем кадь луиз, уг тодӥськы вал, мар кароно, кытчы мыноно, кызьы таин улоно… Малпасько, нылпилы секыт диагноз пукто ке, котькуд анай-атай куректон-ыштӥськон пыр ортче. Туж урод, бордамы валась адямиос, психологъёс ичи шуыса, соослэн визь-кенешсы туж юрттысал.

Суредаськон мылкыдэз ӝутэ

Туспуктӥз Максим АГАФОНОВ



Анна борды мукет анай-атайёс но итӥсько — висись пиналъёсын ужась адямиос уг окмо, нош нылпи садъёсысь специалистъёс нимаз занятиос уг ортчытъяло, милемлы со понна уг тыро шуыса.

— Огпол аниматоръёсты ӧтьыны медӥськомы вал, — азьланьтэ Анна Перевощикова, — но куке соос тодӥзы, кыӵе пиналъёс празднике люкаськозы, малпаськыны кулэ, шуизы. Соос инвалидъёсын ужаны пумит ӧвӧл — соослэн тодон-валанъёссы уг окмо, соин ик уг дӥсьто, янгышалозы шуыса кышкало.

Проектэз мытыкуз, Лариса Ускова волонтёръёсты ӧтиз вал, тросэз соос пӧлысь — бадӟым классъёсын дышетскись пиналъёс.

— Мон ӝог валай, соосын ужаны ум быгатэ шуыса, — вераз Лариса Ускова. — Быдэ вуэм муртъёсты кутоно: соос валаны кулэ, кызьы нылпиосын ужано. Но со понна нош ик кулэ дышетскыны. Али малпасько Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерствое вазиськыны, мед ми быгатомы, мукет ёросъёсын огазеяськыса, инвалид пиналъёсын ужась волонтёръёсты дасяны.

Шугъяськытэ мукетыз но: гурт калык уг тоды, кызьы ассэ таӵе пиналъёсын возёно.

— Ми озьы будэмын: нылпиед инвалид ке, тон сое ватыса возьыны, гуртын пукыны кулэ, — вера Светлана Перевощикова, — мон но озьы ик карисько вал… Бӧрысь визьмаськи: мынам нылпие мукетъёсызлэсь уродгес ӧвӧл! Нош калык сое уг вала, али но, ульчаетӥ мыныкумы, шорамы мыр-мыр учко, чиньыосынызы возьмато. Азьло мыным вӧсь вал, али таӵе учыръёс шоры серемпыр учкисько.

Ёрос администрация но висись пиналъёслы трос сак-

лык уг висъя, куддыр кожалод, соос татын воксё ӧвӧл шуыса.

— Кӧня вераськиськомы доступной среда кылдытон сярысь, но со улонамы нокызьы уг пыӵа, — вераз Лариса Ускова, — лулчеберетъя юртын инвалидъёслэсь нуналзэс пусъён — со бадӟым йыр висён. Коляскаен сцена вылэ тубыны уд быгаты — пандусъёс ӧвӧл. Кружоке лыктэм пиналъёсты но ки выламы тубтӥськомы. Эгра инвалид пиналъёслы воксё чакламын ӧвӧл. Милемлы соин но нюръяськыны кулэ.

Тыршо серекъяса

— Шумпотӥськомы, ас вакытаз Лариса ваньмес люказ шуыса, — вераз ДЦП-ен висись Галялэн анаез Алёна Дерендяева, — ми ас поннамы улӥськомы вал, но сюлэм весь мае ке курылӥз. Созэ но, тазэ но нылпиед понна лэсьтэмед потэ кадь. Каллен-каллен, тазьы люкаськылыса, мукет анайёсын но тодматски, ӵошен милемлы капчигес луиз.

Анай-атайёслэн котькуд нуналзы нылпиоссылэн тазалыксы понна сюлмаськонэн тырмемын ке но, соос туж лӧптыса, бурдъяськыса «Пиналъёс но ми» проектлэн ужрадъёсаз ветло. Палэнысен, вераськемзы шоры учкыса, уд но вала, кыӵе шуг-секытъёсын соос нуналлы быдэ пумисько: серекъяло, выль малпанъёссэс шараяло.

— Али мон шӧдӥсько кужымзэс, — вераз Лариса Ускова, — азьло соос одӥген-одӥген пӧртэм ӧсъёсы йыгасько вал, нош али ваньзы ӵош ужпум борды кутско но, со интыысьтыз вырӟе. Проектмы пиналъёслы гинэ уг юртты, со анай-атайёсты огазея.

Инвалид пиналъёсын ужаны капчи ик ӧвӧл: кин ке висьыны кутске, кин ке реабилитациын, кинлы ке массаже мыноно. Ваньзэс ӵош люканы секыт. Котькуд анай мукет анайлы маин ке юрттэ, вазиськылэ: кызьы справкаез басьтоно, кыӵе больницаын умойгес юрттозы но мукет.

— Милемлы та пумиськонъёс туж кулэ, — вераз Анна Перевощикова, — ми одӥг тулкым вылын лэйкаськомы, ог-огмес валаськомы. Ми дышемын ни джинсыен, рюкзакен ветлыны. Нош Лариса ӧте ке, милемлы муг шеде шкафысь дэреммес поттыны, киямы сумка кутыны. Со но мылкыдэз бугыртэ. Ми озьы ог-огмы доры кунояны но ветлӥськомы, ваньмы ӵош шутэтскон нуналъёсмес ортчытъяськомы.

Лариса Усковалэн малпанэз — быдэс элькунысь гуртъёсысь инвалид пиналъёслэсь мумы-бубыоссэс вырӟытыны. Соос кадь нылпиоссы понна нокин уз сюлмаськы.

Мария Емельянова