Нэнӥлы кузьым

Маргарита Тулбаева

Пичи Дими школаысь дыртыса бертэ. «Нэнӥелэн туннэ вордскем нуналыз, мар меда кузьмано солы? Маин шумпоттоно?» Озьы малпаськыса мынонъяз гуртаз вуэмзэ но валаса ӧз вутты. Нэнӥез сое пӧсь перепечен пумитаз. Дими ӝогак кӧтсэ тыриз но ураме потӥз. «Вот, — малпаське ас понназ пияш, — малы меда али гужем ӧвӧл? Возь вылэ васькысал но отысь будӥсь сяськаосты бичаса нэнӥелы кузьмасал!» Нэнӥез сяськаосты туж яратэ, кӧтыз уг тыры, сяська шоры учкыса. Котькудӥз ас чебереныз чебер, пе. Укно дурысь сяськаос коркаез шулдыр каро, омырез чылкытато, нош азбарысез но бакчаысез корка котырез шулдырто, азбарлэсь но бакчалэсь синзэс усьто.

П. Ёлкинлэн «Валера» суредэз.

Басьтэмын «Удмуртиысь суредасьёс» альбомысь.

«Эх, — нош ик лулӟе пичи Дими, — малы меда али губи дыр ӧвӧл? Ми нэнӥеным ӵош пичи дырысеным губияны яратӥськом. Шедьтӥськом ке, кыӵе шумпотыса бертӥськом, вань жадем ик тӧлӟе кадь. Собере сузяськом, миськиськом. Нэнӥе губиез пӧзьтыны пуктэ ке, ческыт зын кыдёке вӧлске ини. Трос губи ке сюре, бӧлякъёссэ но утялтэ. Али мынысал но губи бичасал, озьы нэнӥелы кузьым сётысал. Кыӵе нэнӥе шумпотысал!»

Пичи Дими капка азьысь ӟус вылын пукиз-пукиз но Коля эшез доры мынӥз.

— Кылзы ай, Коля, туннэ нэнӥелэн вордӥськем нуналыз, нош мон уг тодӥськы, мар кузьым сётыны.

Озьы вераськемзэ кылыса, Колилэн анаез итӥськиз:

— Тон ачид солы кузьым. Яратэ ук со тонэ, зарниен но уз вошты. Вань сюлэмзэ ик сётыса, тырше, умой, оскымон воргорон, атай мед луод шуыса. Соин ик ноку но эн вунэты сое. Тыршы кулэ дыръя юрттэт сётыны. Капчи улонэз адӟемын ӧвӧл со тынад. Соин мед данъяськоз со тонэн, тон вань шуыса. Медаз ноку но кысы яратонэд. Яратонлэн туж бадӟым кужмыз. Мын али гуртад берт, ӟыгырты, чупа нэнӥдэ, вера яратэмдэ. Со ик луоз бадӟым кузьым.

Димилэн пичи дырыз тодаз лыктӥз. Нэнӥез сое кырӟаса, кылбуръёс вераса, кӧлыны выдтэ вал:

Изь, изь, нуные,

Зарни бугоре,

Бадӟым будод, тӥр кутод,

Тэле мынод кырӟаса…

Дими соку пумитаз вазьылӥз: «Тон, нэнӥе, пересь луод, бодыен ветлод. Нош мон, тракторен тэле мыныса,

пу кораса ваё тыныд, ява». Тодэ ваёнъёсыныз ӵош Дими гуртаз вуиз. Нэнӥез жадем, лэся, — умме усем. Пияш чупаны шуыса мыкырскиз но, кышномурт шӧдӥз.

— Аресэныд ӟечкыласько тонэ, нэнӥе, нош кузьыме ӧвӧл… — шыпыртӥз пичи Дими.

— Тон ачид кузьымлэсь но дуно, пие.

Дими нэнӥзэ чупаз, ӟы­гыртӥз. Нылкышнолэн синкылиосыз питырскизы. Оло шумпотыса, вӧзаз пичи воргоронэз вань шуыса, оло одӥг ареслы пересьмемзэ тодаз вайыса, оло секыт улон сюрессэ малпаса, синвуаськиз нэнӥез…

— Зэм но, пие, пересьмыса арес вуэмлы шумпотонэз ӧвӧл ни. Пичи дыръя, нуналъёсты лыдъяса, возьмаськод вал вордскем нуналлэсь вуэмзэ. Уг пот на вылэм, пие, пересьмем, но висён бордэ калъяське. Солы сётскыны уг яра, умоезлы гинэ юн осконэн улоно. Котькуд вордскем нуналлы шумпотоно. Котырад мед луозы трос яратоно, оскымон эшъёсыд, нылпиосыд. Солэсь бадӟым шуд ӧвӧл ни, пие…