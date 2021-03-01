НТВ телекомпания «Ты супер!»программаезлы выль кастинг ялӥз
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Со чакламын нылпи юртъёсын, школа-интернатъёсын, приёмной семьяосын улӥсь 7 — 18 аресъем быгатӥсь нылпиос понна. Озьы ик радъясьёс таяз сезонын устолыксэс возьматыны ӧтё 7-лэсь трос нылпиосын семьяосысь пиналъёсты.
Кастинг удаленно амалэн ортчоз. Улосын конкурс пыр потэмъёс Москвае мынозы. Сюрес, сиён-юон, улон инты дунъёсты (пиналъёслы но соосты чакласьёслы) ас вылаз быдэсак басьтэ телеканал. Проектэ пыриськем нылпиосын ужалозы психологъёс но врачъёс.
Конкурсэ куриськон ыстоно 30-тӥ апрелёзь.
Со понна:
анкета гожтоно;
пинал сярысь вакчияк видео лэсьтоно;
кырӟамзэ видео гожтоно.
Ваньзэ тае ыстоно vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru электрон почтаосы.
УД
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