НТВ телекомпания «Ты супер!»программаезлы выль кастинг ялӥз

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 1 марта, 2021 17:19

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Со чакламын нылпи юртъёсын, школа-интернатъёсын, приёмной семьяосын улӥсь 7 — 18 аресъем быгатӥсь нылпиос понна. Озьы ик радъясьёс таяз сезонын устолыксэс возьматыны ӧтё 7-лэсь трос нылпиосын семьяосысь пиналъёсты.

Кастинг удаленно амалэн ортчоз. Улосын конкурс пыр потэмъёс Москвае мынозы. Сюрес, сиён-юон, улон инты дунъёсты (пиналъёслы но соосты чакласьёслы) ас вылаз быдэсак басьтэ телеканал. Проектэ пыриськем нылпиосын ужалозы психологъёс но врачъёс.

Конкурсэ куриськон ыстоно 30-тӥ апрелёзь.

Со понна:

анкета гожтоно;

пинал сярысь вакчияк видео лэсьтоно;

кырӟамзэ видео гожтоно.

Ваньзэ тае ыстоно vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru электрон почтаосы.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 1 марта, 2021 17:19
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