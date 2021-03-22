«Новые люди» партилэн «Марафон идей» конкурсаз 300 сюрс манет кузьымез куспаз 3 мурт люкиз
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20-тӥ южтолэзе Ижысь огаз отельын «Новые люди» партия «Марафон идей» проектаз вормисьёсты шараяз. Валтӥсь кузьымеез – 300 сюрс манетэз – куспазы люкизы 3 вормисьёс.
Партилэн «Марафон идей» конурсэз котыр улонэз ӟечомытон понна малпамын вал. Куриськонъёс кутӥськизы 12-тӥ февральысен 12-тӥ мартозь, быдэс Россиысь вожвылъяськонэ 15 сюрс 327 куриськон вуиз. Шаерысьтымы 350-лэсь ятыр проектъёс ӵектэмын вал, 10-эз устоосыз финалэ потӥзы. Ӵапак соосты кылзӥзы-дунъязы конкурслэн йылпумъян люкетаз.
Ваньмыз 10 муртлы ӵектэмын вал 1 но ӝыны минут куспын аслаз проектэныз. Чузъяськизы нылпи площадкаос пуктон, мастерской усьтон, тыметэз чылкытатон сярысь но мукет малпанъёс.
100 сюрс манет сертификат басьтӥз Можгаысь Анастасия Кузнецова. Со малпа городысь огаз ураме космодромлы укшась нылпи площадка усьтыны. Таӵе малпан юнме шорысь ӧз кылды, калыкмы туж кулэяське ӟеч нылпи площадкаослы, кытын пинал тодон-валанзэ будэтыны но, шутэтскыны но быгатоз, шуиз кышномурт. Космосэн герӟаськем тема но инмысь кутэмын ӧй вал, Можгалан будӥз тодмо казах космонавт Талгат Мусабаев. А. Кузнецовалэн малпамезъя, проектсылэн огез люкетэз сӥземын тодмо космонавтэн пумиськонлы, урок ортчытонлы.
Вормонэн дораз бертӥз Сарапулысь Артур Курылёв. Пияш ӵектӥз городысь ульчаосазы тросгес жуг-жаг куян урнаос пуктылыны. Сарапул купеч город, дорамы трос туристъёс вуыло, но ульчаосын кырсьгес урнаос тырмымтэысь, шуиз А. Курылёв.
Тыметсы чылкыталоз Ува ёросысь Ува-тукля гуртын но. Утялскон ужрадъёсты ортчытонлы 100 сюрс тыр сертификат утӥз отысь егит мурт Дмитрий Ямшанов.
Поселениямы 1 сюрс 500 пала адями улэ, нош пыласькыны, шутэтскыны нокытын, угось тыметмы чылкыт ӧвӧл, вераз со. Гуртысьтызы мыло-кыдо адямиосын соос вераськизы ни, тымет котырысь жуг-жагзэ октыны, котырзэ утялтыны, пляж лэсьтыны.
Озьы ик чузъяськизы но трос мукет тунсыко проектъёс. Кылсярысь, Ижкарысь Андрей Кочуровез сюлмаське шоркарысь чебер интыос, тунсыко адямиос сярысь «Тик-ток» вотэс баме ӟечлыко видео-контент лэсьтон. Нош Глазовысь Людмила Куниловалэн усьтэмез потэ фитнес-кафе. Шаерамы трос ляб тазалыкен нылпиос, со потэ сиськемлэсь но. Соин ик кышномурт дэмла: кулэ ӟеч, тазалыко сиён-юон ӵектӥсь интыос, кытын нялтас, мугорез посыны луонлыкъёс кылдытэмын луозы.
Дэри ёросысь Якшур гуртысь Николай Мерзляков тодматӥз кӧня ке ар ӵоже улонэ пыӵась проектэнызы. Гуртазы соос радиовещание тупатӥзы, поселниын луись иворъёс сярысь котькуд коркан кылын быгато ни, ульчаосын но громкоговорительёс пуктэмын. Но таӵе ивор вӧлмытон амал поселениысь котькуд гуртэ вуэмын ӧвӧл на, пе. Со понна нимысьтыз уксё кулэ.
Эшшо огез тунсыко малпан герӟаськемын вал Ижысь Удмурт кун университет дорысь музъем ултӥ ортчись переходэз выльдонэн. Пагӟаостӥз ветлыны кышкыт, переход рос-прос югдытэмын ӧвӧл, шуиз Ижкарысь эшшо огез конкурсэ пыриськись Дмитрий Кривошеин.
— «Марафон идей» проект мытэмын вал партиысь адямиослэсь но огшоры адямиослэсь малпанъёссэс ӵошатон понна, мае соосыз но таосыз котыр улонысь воштыны кулэ шуыса адӟо, — «Новые люди» партилэн быдэсъясь комитетэныз кивалтӥсь Владислав Даванков. — Кылэм проектъёс юрттозы вуоно программамес выльдыны но Кун Думае быръёнъёс азьын соин вань калыкез тодматыны. Мыным кельшиз нылпиослы космодром кылдытон сярысь проект, пиналъёслы шутэтскон инты кылдытон со туж ӟеч малпан. Тодӥсько, Удмуртиын экологиен югдур умой ик ӧвӧл. Соин ик Сарапулысь но Ува-Туклыяыысь инкуазе чылкытатонлы сӥзем проектъёслы дур басьтоно кариським. Милемлы кельшизы Ижкар сярысь «Тик-Токын» веран но Эгралан мастерской-музей кылдытон, соос уксё ӧз утэ, но ми соослы юрттӥськом мукет сямен, — вераз «Новые люди» партилэн быдэсъясь комитетэныз кивалтӥсь Владислав Даванков.
Кызьы, веразы конкурсэ вань пыриськемъёс, «Марафон идей» туж огшоры вожвылъяськон, кытын аядмиос азе тема ласянь но арлыд пумысен чурыт куронъёс пуктэмын ӧвӧл.
Кызьы ивортӥзы проектэз радъясьёс, ӟеч ужрадъёслы та кутскон гинэ, соосты лэсьтон азинтэмын луоз.
Партия «Новые люди» кылдытэмын 2020-тӥ арын мартэ, солэн ёзъёсыз усьтэмын Россиысь 73 улосъёсын. Удмуртиын со кылдытэмын кылем арын ноябре. Туэ сентябре ортчоно Кун Думае быръёнъёсы партия асьсэ адямиоссэ ӵектыны малпа.
Ангелина Снигирёва
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