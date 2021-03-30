Мумы — вордӥсь, айы — кылдытӥсь

«Удмурт нылкышно кенеш» кичӧлтэмъя Йӧскалык музейын «Удмурт матриархат»: вань-а со, ӧвӧл-а?» лекторий ортчиз. Кышномуртлэн семьяын, калык пӧлын, кивалтонын интыез пумысен кенешизы тодосчиос, политикъёс, нылкышно кивалтӥсьёс, общественной ужен вырисьёс, анайёс.

Удмурт нылкышнолэн 18-тӥ-19-тӥ даурын интыез сярысь вераз тодосчи Мария Сухова Фото: М. Егоров

Котькытын кышномурт

Музейын быдэс зал тыр калык люкаськиз. Малы таӵе темая пумиськон ортчытыны малпамын вал, вераз «Удмурт нылкышно кенешлэн» кивалтӥсез Елена Миннигараева:

— Пӧртэм ужрадъёсын, пумиськонъёсын тросэз — удмурт нылкышноос. Мукет калыкъёслэн верамзы потэ, удмуртъёс пӧлын «матриархат» шуыса. Нош ми асьмеос валаськомы-а, мар со сыӵе, кыӵе та кыллэн пуштросэз? Та кыл шоры наука ласянь но, огшоры адямилэн синмыныз но учкеммы потӥз.

Туннэ общественной ужез учконо ке, удмуртлыклэн нылкышно тусыз, удмурт кышномуртъёс культураез азинто, предприятиосын, хозяйствоосын кивалто, политикаын бергало, семьяын но солэсь кылзӥсько. Кытчы гинэ эн учкы — котькытын нылкышно кузёяське. Удмуртъёс пӧлын… матриархат?!

— Тодосчиос кемалась веразы ни: одӥг калыклэн но, озьыен удмуртъёслэн но, ноку ӧй вал матриархатсы, — вераз Глазовысь дышетӥсьёсты дасянъя институтысь историк, 19-тӥ-20-тӥ дауръёсысь удмурт нылкышнолы сӥзем диссертацилэн авторез Мария Сухова. — 19-тӥ даурысь историез учконо ке, гуртлэсь, общиналэсь улонзэ радъянэн выриз пиосмурт, нылкышно кыл кутылӥз семья, нылпиос понна. Музъем сётӥськиз пиосмуртлы гинэ, кышномуртлы со выже вал, мукет наследникъёс ӧй вал ке. Озьы ке но «удмурт матриархат» сярысь вераськонъёс вылесь ӧвӧл, соос азьвыл но, али но ӝутӥськыло. Малы? Мыным потэ: озьы калык аслэсьтыз аспӧртэмлыксэ утчаны выре.

Удмурт семьяез нылкышно валтэ шуыса, адӟыны луэ калык культура пыр но. Та пумысен вераськиз фольклорист Татьяна Владыкина.

— Кышномурт, со мумы, нуны пиясь, вордӥсь, — вераз Татьяна Григорьевна. — Шундымумы, Толэзьмумы, Гудыримумы, Инкуазьмумы — ваньзы соос улон сёто. Берло гинэ соосты воштэ Инмар, пиосмурт — кылдытӥсь. Кыл пушкысь но шӧдӥське мумылэн, анайлэн выжыез матынгес луэ шуыса, кылсярысь, «мумы-бубы», «мемей-дядяй», «анай-атай». Калык творчествоын мумы-бубылэсь матын адями ӧвӧл. Со адӟиське лэчыт веранъёсын но, кырӟанъёсын но. Кылсярысь, мумы-бубытэк корка ямтэм (неуютной).

Татьяна Григорьевналэсь ик кылъёссэ азинтыса, нылкышнолэн нылпи ваёнэныз, анай луонэныз герӟаськем сям-йылолъёсты тодаз вайытӥз Удмурт кун университетысь тодосчи Галина Глухова. Солэн верамезъя, нылкышнолы сӥзем тросэз сямъёс ортчылӥзы тулыс, та вакытэ воргоронъёс асьсэ интызэс тодылӥзы, кышноослы ӧз люкетылэ. Тулыс кышноос тол келян праздникъёс ортчытъязы. Тулыс инкуазь сайка, музъем «нуны» вайыны дасяське, соин инкуазьлэн быгатонлыкъёсыз кышномуртлы мед паласькозы, нош кышномуртлэн — инкуазьлы шуыса, ортчытъязы та йылолъёсты, шуиз Галина Анатольевна.

Калык творчествоын кышномуртлэсь интызэ пусйиз тодосчи Татьяна Владыкина Фото: М. Егоров

Ог-огдэ гажан

Огласянь, тодосчиослэн верамзыя, историын, калык культураын кышномурт семья котырын гинэ берга кадь. Но мукет ласянь, азьвыл но, туала вакытэ но котырамы адӟиськом кужмо, пиосмуртъёсты сьӧразы валтыны быгатӥсь кышноосты.

Гурт удысын кивалтон — огез секытэз ныпъет, одӥг хозяйство вылын быдэс гурт возиське. Но та ужез кышномуртъёс но дӥсьтыса, валаса бергатыны быгато. Можга ёросысь фермер Галина Белозёрова, 3 скал бордысен кутскыса, ӟеч, кужмо хозяйство кылдытыны быгатӥз. Ас ужзэ азинтыны, калыкез огазеяны солы юрттӥз чурыт, тыршись сямо луэмез. Галина Васильевна верамъя, солэн котькуд нуналыз ужаса ортче.

Политика — пиосмурт удыс, шуо, асьме Кун Кенешмес, Правительствоез учконо ке, зэм но, кышномуртъёс трос ӧвӧл, уката ик — удмуртъёсыз. Кивалтонын кышномурт азинлыко луэ, семьяын пиосмурт кузпалызлы сыӵе эрик сётэ ке, шуиз Кун Кенешысь депутат, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тӧроез Татьяна Ишматова. Кужмо кышномурт вӧзын кужмо воргорон луыны кулэ, соку гинэ нылкышно котькыӵе удысын азинлыко луыны быгатоз, пусйиз со.

Малы кышномурт туала вакытэ ваньзэ ас вылаз басьтыны тырше, малпаськонэ уськытӥз Удмурт кун университетысь тодосчи Любовь Фёдорова.

— Кышномурт пиосмуртэн уг вордӥськы, кышномуртэз сыӵе сямо каре общество, — вераз Любовь Петровна. — Нылкышнолэн кужмо луон сямыз юнме шорысь кылдэмын ӧвӧл. Учке ай историез: Нырысетӥ дунневыл ож, Быдӟым ож, Афганистанын но мукет интыосын ожмаськонъёс — пиосмуртъёс ваньзы отын. Кышномуртлэсь юась ик ӧй вал, потэ-а, уг-а солэн сюдӥсь-вордӥсь луэмез, ваньзэ вылаз басьтэмез. Ныпъет вань — сое нуоно. Малпасько, со сям пыӵамын туала кышномуртъёслы но.

Тодосчи кӧня ке кыл вераз литература сярысь. Гожъяськисьёсты учконо ке, воргорон писатель ассэ яратэ, одӥг удмурт гожъяськись но повествованизэ уг сёты нылкышнолы. Кышномурт автор соизлэн но, таизлэн но нимынызы гожъяны быгатэ. Нылкышно ӵемгес гожъя семьяын шуг-секытъёс, ас шудэз сярысь. Уката со шӧдӥське автобиографической повестьёсын, пиосмурт таяз учыре лыдӟисьлы карьераез сярысь вера.

Луэ-а огвакытэ нылпиосыдлы ӟеч анай но луыны, ас уждэ но азинтыны, ӟеч адӟиське, Дэри ёросысь фермер, 9 ныллэн но 1 пилэн анайзы Елена Соловьёва шоры учкыса. Семьяын кин валтӥсез, споръяськыны кулэ ӧвӧл, семьяын кузёяськыны кулэ яратон но ог-огдэ валан, гажан, шуэ со. Соловьёвъёс пиналъёссэс пичи дырысенызы ужаны дышето. 13 аресъем нылзы бызьыны дась ни — нянь но котэ, сиён но пӧра, вуз карыны но юрттӥське.

Пумиськон возьматӥз, котькуд адями, ас вылтӥз погыльтыса, ас семьязэ, выжыоссэ учкыса, нылкышнолэн кужымез, улонын интыез сярысь трос вераны быгатоз на. Зэмзэ вераса, та лекторийын кышномурт-а, пиосмурт-а валтӥсьгес юанлы валэктон ӧз утчалэ. Ужрад ортчытэмын вал калыкез малпаськытон но асьмеды валан понна. Пумиськон дыръя ӵектэмын вал выль лекторийлы тема: «Удмурт пиосмуртъёс, кытын тӥ, кин тӥ, кытчы тӥ?» Оло, ӵапак таӵе пумиськонъёслы луыса тросгес воргоронъёс калыкен ужанэ лыктозы, нылпи будэтонлы тросгес саклык висъялозы.

Ангелина Снигирёва