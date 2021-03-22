Музъем ужез валаны дышето
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15-тӥ мартэ шаерысьтымы фермеръёс понна нош ик ужаны кутскиз «Мон — фермер» акселератор.
Фермер ужлы дышетскыны мылкыд каремзэ вераз 23 ёросысь 180 мурт. Тужгес трос вазиськисьёс луизы Дэри ёросысь — 24 адями тодон-валанзэ будэтыны Иже вуиз.
Тросэз уг тодо, мар бордысен асьсэлэсь ужзэс мытыны, поттэм сиён-юонзэс кытчы келяны, уг валало бухгалтер ужез. Малпанъёссы бадӟымесь, нош ваньзэ бумага вылэ проектэн гожтыны визь кулэ. Ваньмызлы талы 1,5 толэзь ӵоже дышетозы акселератор дыръя. Лекциос кылзэм сяна, гуртысь вуэмъёс производствоез ас синмынызы адӟыны быгатозы. Соосты чакламын шаерысьтымы кужмо предприятиосы нуллыны, отын практика мед ортчозы шуыса.
— Кутскыны котьку секыт. Гуртоослы асьсэ ужзэс паськытатыны юрттон вылысь ик малпамын «Мон — фермер» акселератор. Татын соос адӟо, кызьы ужаны кулэ, нош мар карыны уг яра. Озьы ик ог-огенызы тодматско, кусып тупато. Берло дыре гуртоос пудоен гинэ уг выро — муш, чорыг вордон шоры но учкыло. Озьыен, фермеръёс пӧртэм удысъёсты ӝуто, сое, маин бадӟымесь хозяйствоос уг выро, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.
Акселератор йылпумъяськон азьын котькудӥз аслаз бизнес-проектэныз тодматоз. Устоосызлы луонлык сётӥськоз грантлы конкурсэ пыриськыны.
Кылем арын акселератор пыр 140 мурт потӥз, 33-езлэн проектэз кужмо вал. Соосты улонэ пыӵатыны висъяськиз ог 90 миллион манет тыр грант. Нош 2019-тӥ арын 46 мурт куспын ог 116 миллион манет грант люкылэмын вал. Туэ юрттэт азьло аръёсы мындагес ик луоз шуыса чакламын.
Елена Сараматова
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