Шаркан ёросысь «Восход» хозяйствоын 3 арлэсь кема ини валтӥсь бухгалтер луэ Григорий Хохряков.

Г. Хохряков

Туспуктӥз Е. Никитина

Туала егитъёс, ӟеч улон утчаса, бадӟым городъёсы яке воксё но кунгож сьӧры кошко. Григорий Быгыысь школаез зарни медален йылпумъяз, но палэнэ кошкон сярысь малпанъёсыз ӧй вал — атаезлэсь, «Восход» но «Ошмес» хозяйствоослэн кивалтӥсьсылэсь Анатолий Хохряковлэсь, удыссэ быръёно кариськиз. Пыриз гурт удысъя академиысь агрономия факультетэ.

— Пичи дырысеным гурт борды бурмемын. Атае хозяйствозэ, гуртэз ӝутон сярысь нуналмысь сюлмаське. Мон но солы юрттоно кариськи. Малпасько, кытын вордскид, отын ярад ке, калык тыршемдэ дунъя ке, талэсь бадӟым шуд но дан ӧвӧл ни, — шуэ егит специалист.

Агрономической факультетын со нырысь бакалавр луиз, бӧрысьгес — магистр. Дышетсконзэ азьланьтоно кариськиз на зооинженерной факультетын. Кылем арын та удысъя кандидат ужзэ утиз.

— Хозяйствомы пӧртэм гуртъёсын интыяськемын: Быгыын, Быгыпочинкаын, Кечгуртын, Шегъянын,

Порозын. Ужасьёсмы 328 адями. Кылем ар понна хозяйствоямы шоро-куспо уждун 33 сюрс 940 манет вал. Гуртоослэсь улонзэс ӝутон сярысь сюлмаськиськом. Калык-

лэн палэнэ кошкемез медаз поты, гурт медаз быры. Соин ик гуртоослы тыршыны, ӟеч уждун басьтыны луонлыкъёс кылдытоно. Но со вие ик гурт хозяйствоослы кӧня ке юрттыны кулэ кун. Озьы луиз ке, шаерамы гурт удыс но азинскоз, калыклэн улонэз но ӟечомоз, — шуэ валтӥсь бухгалтер.

Григорий покчи дырысеныз спортэн эшъяське. Сюлмызъя — куасэн бызьылон. Школаезлэсь но, академилэсь но данзэс уно пол утьылӥз шаерамы но, мукет улосъёсын но ортчылӥсь ӵошатсконъ-

ёсын. Гурт удысъя вузъёсын дышетскисьёс пӧлын устоез луылӥз Саратовын, Новосибирскын ортчем соревнованиосын. Григорий — куасэн бызьылонъя мастере кандидат.

Учконо ке, бухгалтерлэн удысэз мӧзмыт кадь: лыдпусъёс, отчётъёс… Но

Григорий Анатольевичлы ужез туж яра. Мон ас интыям, шуэ со. Одӥгез гинэ сое ӝожомытэ: ужез лачак бере, куасэн бызьылыны дырыз уггес окмы. Гурт удысын угось шутэтскон нуналъёс уг луыло. Мукетыз ужпум но сюлмаськытэ на: егитъёслэн гуртэ кылемзы уг поты. Нош гуртын та вакытэ тыршисьёс мӧйымо.

— Гуртамы тани сюресэз лэсьтӥзы. Бен, таиз туж ӟеч. Но серем кадь: егит калыклы палэнэ ветлыса ужаны луонлык усьтӥськиз. Ваньзылэн сямен машинаоссы вань. Егитъёсты ас бордаз кыске мувӧй поттон удыс. Нош милям хозяйствоосамы уг тырмо механизаторъёс, мукет ужасьёс. Уждунъёс пичиесь ӧвӧл ке но, ми доры лыктэмзы уг поты, палэнэ учко. Малпасько, егитъёс пӧлын гурт удыслэсь данзэ ӝутон сярысь сюлмаськоно. Кунамы талы сӥзем нимысьтыз программаос мед пыӵасалзы, — шуэ Григорий Хохряков.

Елена Никитина