Медальёс сьӧрло кошкизы
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Кылем арня шорын Воткинск городын ортчиз пожарно-спасательной спортъя Россиысь МЧС-лэн кубокез понна нюръяськон. Шаерамы вуылӥзы 13 улосысь 350 пала спортсменъёс.
Нырысь нуналаз спортсменъёс 32 метръем учебной башняе ӝог тубаны быгатэмзэс возьматӥзы. Вормисе потӥзы Москваысь Владимир Сидоренко, Москва улосысь Артём Малинин но Ханты-Мансийскысь Александр Катаев. Тылпу кысон удысын ужась спортсменъёсты вормонэнызы ӟечкылазы Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, дано спортсменкамы Галина Кулакова но Россиысь МЧС-лэн Валтӥсь управлениысьтыз генерал-майор Валентин Нелюбин.
Мукет нуналаз спортсменъёс ортчизы шуг-секытъёсын 100 метр сюресэз (полоса препятствий). Ӝутэм брус вылтӥ бызизы киосазы 2 рукавъёсын (котькудӥз 5 килограмм), бӧрысь соосты
итӥзы створ борды. Таяз ӵошатсконын но куноос шаплыесьгес вал. Бадӟымъёс бере быгатонлыкъёссэс эскеризы 15-18 аресъем пиналъёс но.
Тылпу кысӥсьёслэн Воткаысь комплекссы туала
куронъёсъя лэсьтэмын, бадӟым ӵошатсконъёс татын
нырысьсэ ортчизы. Бадӟымъёс пӧлын вормисьёс луизы Санкт-Петербургысь, Ханты-Мансийскысь но Челябинскысь командаос, егитъёс пӧлын кужмогес вал Ханты-Мансийскысь, Челябинск но Свердловск улосъёсысь командаос.
Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА
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