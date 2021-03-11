Медальёс сьӧрло кошкизы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 11 марта, 2021 13:31

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Кылем арня шорын Воткинск городын ортчиз пожарно-спасательной спортъя Россиысь МЧС-лэн кубокез понна нюръяськон. Шаерамы вуылӥзы 13 улосысь 350 пала спортсменъёс.

Фото: udmurt.ru

Нырысь нуналаз спорт­сменъёс 32 метръем учебной башняе ӝог тубаны быгатэмзэс возьматӥзы. Вормисе потӥзы Москваысь Владимир Сидоренко, Москва улосысь Артём Малинин но Ханты-Мансийскысь Александр Катаев. Тылпу кысон удысын ужась спортсменъёсты вормонэнызы ӟечкылазы Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, дано спортсменкамы Галина Кулакова но Россиысь МЧС-лэн Валтӥсь управлениысьтыз генерал-майор Валентин Нелюбин.

Мукет нуналаз спорт­сменъёс ортчизы шуг-секытъёсын 100 метр сюресэз (полоса препятствий). Ӝутэм брус вылтӥ бызизы киосазы 2 рукавъёсын (котькудӥз 5 килограмм), бӧрысь соосты 
итӥзы створ борды. Таяз ӵошатсконын но куноос шаплыесьгес вал. Бадӟымъёс бере быгатонлыкъёссэс эскеризы 15-18 аресъем пиналъёс но.

Тылпу кысӥсьёслэн Воткаысь комплекссы туала 
куронъёсъя лэсьтэмын, бад­ӟым ӵошатсконъёс татын 
нырысьсэ ортчизы. Бад­ӟымъёс пӧлын вормисьёс луизы Санкт-Петербургысь, Ханты-Мансийскысь но Челябинскысь командаос, егитъёс пӧлын кужмогес вал Ханты-Мансийскысь, Челябинск но Свердловск улосъёсысь командаос.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 11 марта, 2021 13:31
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