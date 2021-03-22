Медаз ышы пичи принц

Дуннеысь литератураысь произведениос пӧлысь ичиез гинэ удмурт кылэ берыктэмын.

О. Урасинова книгаез дасян бордын ужамзэ вера

Туспуктӥз М. Егоров

Та нуналъёсы удмурт литература узырмиз эшшо одӥг книгаен — «Удмуртия» издательство удмурт кылын поттӥз Антуан де Сент-Экзюперилэсь «Маленький принц» повесть-сказказэ.

Со нырысьсэ поттэмын вал 1943-тӥ арын Нью-Йоркын англи но француз кылъёсын. Нош удмурт кылэ 1989-тӥ арын берыктӥз писатель Николай Байтеряков. Печатласькиз со «Дась лу!» газетын. Нош али ини нимаз книгаен поттыны юрттӥз Швейцариысь Лозанна городысь коллекционер Жан-Марк Пробст — со уксё висъяз 1 сюрс 500 экземплярлы. Одӥг гинэ курон пуктӥз: та книгаез вӧлмытоно дунтэк, мед луоз со нимаз адямиос киын но, шаерысьтымы библиотекаосын но. Н. Байтеряковлэсь берыктэмзэ электрон амалэ выжтӥз но тупатъяз Москваысь венгер культурая центрысь валтӥсь специалист, удмурт кылъя курсъёсты нуись Ольга Урасинова.

«Пичи принц» книгаен тодматскон ортчиз Удмурт кун университетлэн библиотекаяз. Отчы люкаськизы студентъёс, университетысь дышетӥсьёс, тодосчиос, удмурт литератураен тунсыкъяськисьёс.

— Зэмзэ вераса, «Пичи принц» книга — пандемилэн емышез, — ужрадэз усьтыса, шуиз О. Урасинова. — Мыным гожъяны кутскизы дуннелэн пӧртэм сэрегъёсысьтыз адямиос, удмурт кылэн тунсыкъясьисьёс. Пӧлазы вал Жан-Марк Пробст но. Кытысь ке шедьтэм «Дась лу!» газетлэсь «Пичи принцен» бамъёссэ — соослэсь туспуктэмъёссэс (скан). Ойдолэ, пе, сое нимаз книгаен поттом.

Жан-Марк Пробст коллекционер

Жан-Марк Пробст дуннеысь тужгес узыр 3 коллекционеръёс пӧлы пыре. Солэн коллекцияз утиське 5 сюрс 839 книга — со ваньмыз Антуан де Сент-Экзюперилэн пӧртэм кылъёсын «Пичи принц» произведениез.

— Туэ мыным 65 арес тырмоз. Политикаын но бергай, ужбергатонэн но выри, — шуиз Жан-Марк Пробст видеотрансляциын. — 25 арескам дуннеез котыръяно кариськи. Япониын одӥг киоскысь синйылтӥ япон кылын «Пичи принцез». Та ик луиз коллекциысьтым нырысетӥ книгае. Та бӧрсьы мукет кылын потэмъёссэ но люканы кутски.

Жан-Марк Пробстлэн юрттэменыз «Пичи принц» поттэмын ни 27 кылын, 28-тӥез луиз удмурт кыл. Нош ваньзэ-ӧвӧлзэ та произведение поттэмын 455 калыкъёслэн кылъёсынызы.

— Кылем арын якут кылын поттӥм. Туэ бурятъёс печатланы чаклало. Азьланяз Пасха шормуӵысь но Амазониын улӥсьёслэн кылъёсынызы поттыны малпаськом, — шуиз коллекционер.

Ма бордын «Пичи принцлэн» кужымез, маин со ас бордаз кыске пӧртэм вакытъёсысь лыдӟисьёсты? Библия бӧрсьы со тужгес лыдӟымон книга луэ. Жан-Марк Пробст шуэ: Пичи принц пӧртэм лэчыт юанъёс пуктэ, но одӥгезлы но меӵак валэктон уг сёты, Антуант де Снт-Экзюпери лыдӟисьлы малпаськыны сюрес гинэ возьматэ.







— Николай Байтеряков но Антуан де Сент-Экзюпери кыкназы но оже пыриськемын. Малпасько, соослэн дунне, яратон, улон шоры учконъёссы огкадесь, муресь вал. Жаляса верано, «Удмуртия» издательствоын туэ нылпиослы одӥг книга но (чеберлыко литература) поттыны чакламын ӧвӧл. Жан-Марк Пробст кадь ӟеч сюлэмо адямиослэн юрттэмзы туж иназ. Антуан де Сент-Экзюпери книгаезлы суредъёс ачиз лэсьтӥз вал. Соос ик пыризы ми дорын поттэм книгае но. Но уката но ӟечгес луысал, книгаысь суредъёс калык шӧмо луысалзы ке. Шуом, удмурт дэремен принц. Якутъёслэн, шуом, якут дӥсен, — мылкыдзэ усьтӥз «Удмуртия» книгапоттоннилэн кивалтӥсез Юрий Кузнецов.

Ужрадэз йылпумъяса, Ольга Урасинова сӥзиз: пушкысьтымы медаз ышы пичи принц — арлыд люкамъя но мед быгатомы покчи мурт кадь шумпотыны, улонысь чеберзэ адӟыны, нош кулэ дыръяз, сюлэм курыку, пичи мурт кадь бӧрдыны…

Елена Никитина