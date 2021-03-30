Макем трос учкись, сокем зол куара

Операя но балетъя театр котькуд апрель толэзез сӥзе П. Чайковскийлы. Туэ но сцена вылын мынозы «Лебединое озеро» но «Щелкунчик» балетъёс, «Пиковая дама» опера.

«Щелкунчик» балетысь суред

Туспуктэм: http://operaizh.ru

Туэ театр 63-тӥ сезонзэ ужа. Ковидэн йырин учкисьёс но артистъёс ог-огзэс 8 толэзь ӵоже ӧз адӟе. Али но ӝыныез гинэ мылкыд карисьёс быгато постановкаосын тодматскыны.

— Туэ сезонын трос егит солистъёс. Соос ми доры Казань, Москва, Воронеж городъ-ёсысь вуэмын. Кызьы уг тырмо егит эмъясьёс но дышетӥсьёс, сыӵе ик югдур культура удысын но. Конкурс радъяса, палэнысь солистъёсты утчаськом. Нылкышноос тырмо ни, нош воргорон куараосты али но утчаськом, соосты котькыӵе дыре дасесь кутыны, — шуэ театрлэн валтӥсь дирижёрез Николай Роготнев.

Нырысетӥ сезонзэ Ижысь театрын ужа Дина Афанасьева. Кырӟась татчы вуиз, Воронежысь искусствоосъя институтэз йылпумъяса.

— Театре шедён понна конкурсэ пыриськи. Соку ик татысь коллектив кельшиз, чаклай театрлэсь репертуарзэ, кыӵе операосысь партиосты мон быгатысал быдэстыны, — вера Дина Афанасьева.

Егит солисткалы удалтӥз. Та сезонын со 4 спектакльын рольёс быдэстэ. Кылсярысь, «Травиата» операе чакламын вал Санкт-Петербургысь кырӟасез ӧтьыны. Но коронавирусэн йырин та малпан куашказ. Нош Дина Афанасьевалы туж тупаз операысь Виолетталэн партиез.

— Ӵемысь егит артистъёслы мӧйыосыз вӧзын сылоно, дышетсконо но, роль возьмаса, лулӟылоно луэ. Соос пичи рольлы но лӧпто. Нош Дина, «Травиатаын» сяна, «Евгений Онегин» операын но, «Юнона и Авось» рок-операын но партиосты быдэсъя, тани апреле «Турандот» операын но кырӟалоз ни, — ушъя артисткаез валтӥсь дирижёр Николай Роготнев.

Мукетыз артист — Виктор Ольхов — Удмуртиысь сцена вылын 6-тӥ арзэ ужа. Татчы со вуиз, Пермьысь культурая институтын дышетскыкуз.

— Практикаме ортчыкум, юазы: нош ужаны ми доры лыктысалды-а? Мыным таӵе ӵектон туж кельшиз. Соин 5-тӥ курсме йылпумъяй театрын ужан вискын. «Евгений Онегин» операын Ленскийлэсь партизэ кырӟасько. Мыным туж кельше театрысь труппа, режиссёр. Нош учкисьёс кыӵе шуныт пумитало.

Солист пусъе: Ижысь Операя но балетъя театр артистъёслы ужан вакытазы квартира висъя. Таӵе юрттэтэн туж ӧжытэз учреждениос ушъяськыны быгато.

Озьы ке но артистъёс понна тужгес бадӟым шумпотон — калыкен тырмем зал. Куд-ог городъёсын, азьло вакытъёсы сямен, спектакльёсы 100 процентсэ билетъёсты вузаны лэзё ни. Тыр залын куара но мукет сямен чузъяське. Артистъёс но учкисьёс ог-огзылэсь кужым басьто. Макем тросгес учкись, сокем кужмояса чузъяське залын куара, шуо кырӟасьёс.

Елена Скворцова