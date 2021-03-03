Лякиё Удмуртия

Дэбесысь киужъёсъя юртын ужасьёс ялан маин ке паймытъяны тыршо. Кемалась ик ӧвӧл Александр Белослудцев лазер станокен «Удмуртилэн картаез», «Удмуртиысь тунсыко интыос» пазлъёсын шудонъёс лэсьтыны кутскиз.

А. Белослудцев лазерен пӧртэм чебер арбериос лэсьтэ Туспуктӥз: Руфимова Ложкина

Дэбес ёросысь кибашлыос турлы киужъёсын ужам сяна, коньдон поттон сярысь но сюлмасько. Та центрен кивалтӥсь Елена Бушмакина верамъя, арбериосты киын лэсьтыны кема, дуногес но луэ, куд-ог дыръя шуак басьтӥсьёс но уг шедё, нош станокен ӝоггес быдэстыны но вузаны луэ. Соин ик центразы 2019-тӥ арын лазер станок басьтӥзы.

Корт станок ас кожаз уг ужа. Сое улӟытон понна зарни киос, лэчыт визь но компьютерен ужаны быгатон кулэ. Сыӵе адями шедиз. Аргуртысь Александр Белослудцев дышетскемезъя техник-программист. Киужъёсъя центре ужаны лыктэмезлэсь азьло ассэ пӧртэм удысъёсын эскериз. Глазовысь техникумез йылпумъяса, кӧня ке арзэ Ижевскын ужаз вал, но сюлмыз вордскем палъёсаз кыскиз. Киужъёсъя юртэ ужаны ӧтемзылы шумпотӥз, угось пинал дырысеныз пуэн вырыны яратылӥз.

Центре вуыса, Саша рос-прос тодматскиз станокен, солэн луонлыкъёсыныз. Нырысь-валысь пулэсь пичи арбериос, магнитикъёс, брелокъёс лэсьтылӥз. Быгатонлыкъёссэ волятэмез бере бадӟым ужъёс — пулэсь лэсьтэм органайзеръёс, часъёс, дырпусъёс (календарьёс), синпель тэркыос, шкатулкаос, Выль ар кызэз чеберъян шудонъёс но мукет арбериос — борды басьтӥськиз. Паймытӥз шахматэн, судокуэн, крестики-ноликиен шудыны чаклам арбериосыныз.





— Интернетын трос бугыръяськоно луэ, тунсыкозэ шедьтӥсько ке, вӧзаз аслэсьтым маке-маке ватсасько на, — шуэ Александр. — Озьыгес ик кылдӥзы Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонлы сӥзем ужъёсы — «Удмуртилэн картаез», «Удмуртиысь тунсыко интыос» пазл шудонъёс. Кылем арын шаерамы «ДаУР» квест радъямын вал. Озьы шаерысьтымы чебер интыосты возьматӥсь шудон лэсьтэме потӥз.

Шудонэз лэсьтэмезлэсь азьло шаермылэн тунсыко интыосыз сярысь трос лыдӟиськоно, тодоно луиз. Нырысь ик лазер станокеныз бадӟым карта вандэм, ёросъёслы висъям. Озьы кылдӥллям пазлъёс.

— Лазер станокен маке лэсьтэмлэсь азьло компьютерен программа кылдытоно но станоке выжтоно, — шуэ Александр Белослудцев. — Та вакытэ фанераез вандылӥсько, небыт пуэн но ужаны луэ, ваньмыз потэ станок бордысь. Кылсярысь, милям станокмылэн 80 Ватт кужымез, соин 8 миллиметр фанераез вандылыны луэ. Фанера но пӧртэм луэ, куд-огез трос чагаське, дуръёссэ кема волятоно луэ. Пу вылэ суредан (гравировка лэсьтон) ӧжытак ӝеггес потэ.

«Удмуртилэн картаез» пазлъёс лэсьтэмез бӧрсьы ёросъёсысь тунсыко интыосты возьматӥсь фишкаос дасям, соосты «ДаУР» квестъя лэсьтэм. Аслэсьтыз тодон-валанъёссэ будэтон вылысь краеведъёсын пӧртэм ёросъёсы вуылэм, Грак ёросэ гинэ вуылытэк кылем на. Азьланяз шудонзэ выльдыны малпа. Туристъёс понна эшшо но тунсыкогес мед луоз.

Мон но пазлъёсты бичаны оскалтӥ. Туж тунсыко потӥз, Удмурт шаермес, киын кутылыса, шӧдыны: кудӥз ёрос кытын интыяськемын, ма быдӟа. Эшшо но тунсыкогес потӥз фишкаосты пуктылыны, аслым но трос выльзэ тодӥ. Вакчи дыр куспын шаермылэн пӧртэм сэрегъёсаз вуылэм кадь потӥ.

Руфима Ложкина