Лымыез лёго питранъёс
Related Articles
Кез черкогуртысь куасэз гажасьёс нуналмысь тау каро Дмитрий Кондратьевлы. Та мыло-кыдо пиосмурт лымы лёгон аппарат малпаз. Сое «Буран» машина борды думыса, куас сюрес 2 поллы паськыт лёгиське.
— Куас вылэ ачим но ӵемысь султылӥсько бере котьку сюлмаськылӥ, «Буранэн» одӥг пол ортчыса, сюрес одӥг муртлы ворттылымон гинэ лёгиське шуыса, — вераз Д. Кондратьев. — Куас сюресмы ог 5 иськем, «Буранэн» 2 пол ортчоно луылӥз. Соин ик малпаськылӥ, кызьы ӧжытгес бензин быдтыса, паськыт сюрес лёгыны луысал. «Лыжный спорт» журналын лымы лёгон тӥрлыкъёс возьматэмын вал, дунъёссы 40-60 сюрс манет котыр. Малпаськыны кутски, оло, ачим лэсьтыны пӧрмыто, техникаез сэрттыны-бичаны яратӥсько ук. Тодӥ, та выллем агрегат бускельёсмы — балезиноос но — асьсэос лэсьтӥллям. Юри сое учкыны отчы ветлӥ, Интернетын бугыръяськи на. Озьы йырам огъя схема кылдӥз.
Агрегатлы 10 машина питран кулэ луиз, тамында люканы юрттӥзы эшъёс, тодмоос, корт люкетъёс силё пӧлы куштэм арбериос пӧлысь сюризы. Подшипникъёс кулэ луизы на, таоссэ гаражысьтым шедьтӥ. Отӥяз ваньзэ бичай, ваче думылӥ, кытӥ-отӥ сваркаен лякылӥ на — пӧрмиз. Тӥрлык «Буран» борды думыны юри лэсьтэмын. Машина сое сьӧраз гыж кыскыса нуэ, ваче думем питранъёс бергало но ас секталаенызы лымыез зӥбыса кошко.
Дмитрий ужа Кезысь сыр поттон заводын возьмаськись луыса, нош ваньмон дыръяз куас вылэ султэ, пыдын бызьылэ, машинаез котырын берга. Солэн быдэс семьяез таза улонэн эшъяське — кузпалыныз ӵош завод понна спартакиадаосы пырисько, 3 пиналъёссы куасэн но, пыдын но бызьыло, баскетболэн шудо.
Ангелина Снигирёва
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment