Лушкаськись песянай

Пенсия басьтон нуналэз Марпа кенак чидатэк возьмаз. Телевизор пыр но кылӥз, газетысь но лыдӟиз, пенсиез будэтозы шуыса.

Дыртыса дасяське Марпа кенак почтае, черодын сылэмез уг поты. Ай дӥсяськод-а ӝог гинэ? Кие гинэ 2 куз перчатка пононо: огез — резина, вылаз шунытсэ золтоно на. Документъёсы гожтӥськыны аслэсьтыд ручкадэ кутоно. Сумка но кузь калозэ бырйиз: пельпуме ошыны мед яралоз, ӝӧкъёс вылэ но кытчы пуктылоно медаз луы. Ок, бен та адӟемпотостэм коронавирус! Музъем вылысь пегӟыны уг но вала. Марпа кенакез Инмар утиз ик ай та черлэсь, озьы ке но вируслэсь чакласькытэк нокызьы.

Почтаын черодъёс кузесь уг луо. Марпа кенак пенсизэ ӝогак гинэ басьтӥз но лыдъяны кутскиз. Паймиз: чиньыосызлы но, синъёсызлы но ӧз оскы, выльысь лыдъяз. Кыӵе шумпотӥз: кылем толэзе сярысь, быдэс сюрс манетлы ятыргес! Почтаысь потыса, Марпа кенак аптекае дыртӥз. Табере кулэ луись эмъюмлы но коньдонзэ уз ни жаля.

Аптекаын ужась пичи укнояз эмъюмен коробкаосты ӝог гинэ тыриз. Марпа кенак со вискын коньдонзэ но сумкаысьтыз поттыса ӧз вуы — сокем пыдло ватэм, ява. Утчаськонъяз шок-пуль луиз, я, тыриськиз кадь. Аптекарьлэсь сётэм эмъюмъёссэ ӝогак гинэ сумкаяз куяз но потон пала вырӟиз.

Ӧс дорын пичи нылаш чир! бӧрдэ: чиньыоссэ пачкатэм. Атаез сое буйгатыны выре. Марпа кенак соос урдсытӥ кыштырак потӥз но, бодыез вылэ пыкъяськыса, ульчае вамыштӥз.

Нош мышказ кин ке кесяське:

— Песянай, дугды ай! Всё равно кыдёке уд пегӟы! Я, возьматы ай, маиз вань сумкаяд?

Марпа кенак дыртыны выриз ке но, берласянь кин ке сумказэ кыскиз:

— Кемалась-а лушкаськыны дышид, песянай!

— Юрттэлэ! Караул! — черекъя песянай.

Нош ульчаын нокин ортчись ӧвӧл. Ярам, полицилэн юртэз матын. Татысь погонэн адямиос бызьыса потӥзы. Песянаез но, егит воргоронэз но полицие пыртӥзы.

— Мон али гинэ пенсия басьтӥ. Нош та шпанаос эскерыса уло, лэся, — бодыеныз шона песянай.

Нош егит воргорон аслэсьтыз вера: Марпа кенак, пе, солэсь эмъюмъёссэ сумкаяз понӥз. Озьы аптекаысь октӥськемъёссэ песянай ӝӧк вылэ кисьтӥз. Марпа кенаклэн синъёсыз кымесаз тубизы: кызьы мурт эмъюмъёс сумкаяз пыриллям?

Воргорон валэктӥз: бӧрдӥсь нылыз доры мыныкуз, со эмъюмъёссэ укно дуре ик кельтэм. Нош вируслэсь кышкась Марпа кенак дыртонъяз аслэсьтыз но, муртлэсьсэ но эмъюмъёсты сумкаяз донгем. Вылаз ик, аптекаысь ньыль сэрего тэркыез но капыртэм: тазэ сдачаен валче сумкаяз донгем, лэся.

— Ну, артистъёс! Маскара сценка возьматӥды! Театре но ветлонэз ӧвӧл, — серекъязы полициын ужасьёс.

Аптекаысь капыртэм тэркыез Марпа кенак ачиз ик нуоно луиз. Вот кытчы вуттэ дыртон!

ЯДӤПИ ОРИНА. Шаркан черкогурт