Литературалы сюрес возьматӥсь

Туэ 28-тӥ тулыспалэ «Кенеш» журналлы кылдэмез дырысен 95 ар тырме. Удмурт лыдӟисьёс доры со югдытӥсьёсмылэн Трофим Борисовлэн но Кузебай Гердлэн тыршеменызы вуиз.

«Кенеш» журналлэн нырысетӥ номерез Удмурт автономной областьлэн ӵапак 5 ар тырмон нуналаз потӥз. «Кенешез» али Удмуртиысь писательёслэн журналзы шуыса тодӥськомы ке, кутскон аръёсаз со литературной гинэ ӧй вал. Журналэз партилэн обкомез но Облисполком поттӥзы.

«Кенеш» журналын ужасьёс: Г. Романова, О. Бородина (валтӥсь редактор), Л. Нянькина, А. Ермолина, Л. Александрова.

Туспуктӥз Анатолий Тронин

Дышетон, югдытон

Удмурт автономной область кылдэм бере удмурт калык туж бадӟым шуг­ад­ӟонъ­ёсын пумиськоно луиз: сютэм аръёс, висёнъёс. Выль кылдэм область вань кужымзэ сютэм улонэн нюръяськонэ куштӥз. Калыкез дышетон, югдытон палэнэ кылизы. 5 ар ортчыса гинэ, удмурт кылын журнал поттыны луонлык кылдӥз.

«Кенеш» ас азяз туж бадӟымесь ужпумъёс пуктӥз. «Журналамы политика ужез, ваньбурен улонэз, гожъяськонэз шонертон, удмурт кылэз волятон но мукет кулэ ужъёс сярысь гожъялляломы», — шуэмын вал нырысетӥ номерын.

Отын ик ивортэмын, кин печатласькоз журналэ: Т. Борисов, В. Максимов, С. Барышников, Т. Максимов, Я. Ильин, М. Ильин, П. Баграшов, И. Ильин, Д. Баженов, Д. Корепанов, Н. Луковников, А. Медведев, Т. Иванов, Е. Евсеев, Л. Баженова но мукетъёсыз.

Зэм но, «Кенешлэсь» 1-тӥ номерзэ лисъяно ке, отын, М. Ильинлэсь «Мон удмурт пи луисько» кылбурзэ вератэк, литературной текстъёс чик ӧвӧл. Вань гожтэмъёс сӥ­зе­мын политика, экономика, лулчеберет удысысь лэчыт ужпумъёслы. Журналэз В. Максимовлэн (нырысетӥ редакторезлэн) «Национальной политика» статьяез усьтэ. Удмурт кылэз учреждениосы пыртон, учреждениосысь удмурт ужасьёсты дышетон ужпумъёслы сӥземын Трокай Борисовлэн «Удмуртан ужпуммы» гожтэмез. Йылпумъяське со таӵе вазиськонэн: «Учрежденняёсы удмурт ужась, удмурт кыл пыртон каньыл мед мыноз». Та номерын озьы ик печатласько А. Медведевлэн «Югдытон ужъёс», Л. Баженовалэн «Удмурт нылкышно» но мукет авторъёслэн статьяоссы.

Нош 1926-тӥ арлэн 2-тӥ номераз «Кенеш» ивортэ ни: удмурт революционной кылбурчиослэн огазеяськонзы (ВУАРП) кыл­дӥз. Со азе та­ӵе ужпум пуктэмын: писательёс сярысь сюлмаськон, «удмурт литературалы сяськаяськон сюрес» утчан. Татын ик печатласькиз Кузебай Гердлэн ӝутскем мылкыдын но азьланезлы бад­ӟым осконэн гожтэм «Удмурт литературалэн сяськаяськон сюресэз» тодмо статьяез. Тани кызьы адӟе кылбурчи удмурт литературалэсь азинсконзэ: «Удмурт пролетар литератураез кылдытон понна нырысь ик удмурт кылосэз бичаны сюлмаськоно. Куанер удмурт калыклэн туж уно кыр­ӟанъ­ёсыз, выжыкылъёсыз вань. Тӥ­ни со кылос пушкысь туж уно материал омыртоно, со материалэз, выль пур­тӥын пӧзь­ты­са, выльысь удмурт калыклы сётоно».

Писательёслэн огазеяськонзылэн тӧроез луиз Кузебай Герд, воштӥсез — Д. Баженов. Журнал пыр адӟыны луэ ни, кыӵе ӝутскем мылкыдын уж борды кутскиз выль огазеяськон. Южтолэзе кылдэмез бере 5-тӥ куартолэзёзь (2 толэзь куспын!) литературалы сӥзем 5 ӝытъёс ортчытэмын: Ижысь Удмурт клубын 3 пол, Кузонын, Можга педтехникумын.

Журналын литература ужъёслы инты пумен тросгес висъяськыны кутске. 1928-тӥ арын тулыс ВУАРП пыре РАПП-е, солэн оглюкетэз луыса. Со вакытысен писательёслэн огазеяськонзы но «Кенешез» поттонэ пыриське, обкомлэн но областной исполкомлэн сяна, со «удмурт кылбурчиослэн ассоциацизылэн журналзы» но луэ.

Кыӵе ӧръя — политико-экономической яке литературно-художественной — журналлы азинсконо? Со пумысен пӧртэм малпанъёс вал. 1929-тӥ арын С. Бурбуров одӥгаз партийной совещаниын таӵе кичӧлтонэн но потӥз: одӥг интые кык журнал поттоно. Но С. Бурбуровлэсь та ӵектонзэ санэ ӧз басьтэ, удмурт гожъяськисьёсмы сотэк но ӧжыт, нош озьы воксё кир-пазь луозы, шуизы.

Нюръяськон

1931-тӥ арын толсур толэзе потыны кутске «Пролетар кылбурет удысын» журнал (кылбурет соку литература шуэмез возьматэ вал). Вылбамаз «Огазеяськем удмурт пролетар писательёслэн толэзьлы кык пол потӥсь чеберлыко кылбурет, политика, критика, театр, музыка журналзы» шуэмын. Журналэз пот­тӥс­ьёс сое выль издание «нырысетӥ арзэ потэ» шуыса пусйиллям. Озьы ке но со «Кенешлэсь» ужзэ ик азьланьтӥсь луиз.

Нырысетӥ номерезлэн азькылаз редакция выль журналлэсь потон мугзэ тазьы валэктэ: «Та дырозь потась «Кенеш» журналмы чеберлыко литературной кылбурет журналлы гинэ берытскем вал. Егитэсь писательёс журналэ гожъяны тырмыт кыскемын ӧй вал, бератсэ кӧня ке муртъёслы гожъян (кастовой) журналлы пӧрмиз. Соин йырин «Кенеш» журнал пашмиз, потэмысь дугдӥз». Зэм но, Йӧскалык библиотекалэн электрон архивысьтыз «Кенеш» журналлэсь номеръёссэ учкиськод ке, 1931-тӥ арысь журналъёс ӧвӧл. «Пролетар кылбурет удысын» гинэ со аре толсур толэзе потӥз. Журнал зэм но ӧз поты-а яке электрон библиотекае номеръёсыз ӧз сюре-а — али вераны шуг. Но журнал татчыозь быдэсак литературалы гинэ сӥземын вал шуыса пыкылэмзы зэм ӧвӧл (сое журналъёсты бугыръяса валаны луиз). Быдэсак литературной со луиз 1933-тӥ арын гинэ.

Нош 1934-тӥ арын журнал потэ ини «Кылбурет удысын» нимын. Ответственной редакторе юнматэмын М. Коновалов. Та арын ик Москваын ортче СССР-ысь писательёслэн нырысетӥ съездзы. Писательёс огазеяськизы одӥг союзэ. Отчы ик пыриз Удмуртиысь писательёслэн огазеяськонзы но. Журнал «Молот» нимын потыны кутскиз, ӝоген — удмурт но ӟуч кылъёсын.

Со вакытэ журналын печатласькизы ӟуч классикъёслэн — М. Горькийлэн, В. Маяковскийлэн, А. Пушкинлэн, Ю. Лермонтовлэн но мукет тодмо ӟуч но пӧртэм выжы калыкъёслэн писательёссылэн

ужъёссы. Соос ӟуч кылын но, удмуртэ но берыктыса потылӥзы. Асьме удмурт авторъёслэн ужъёссылы инты, валамон, журналын туж ичи висъяськылӥз. Одӥгез пусйымон: та аръёсы мукет кылъёсысь удмуртэ берыктэм ужъёс трос кылдӥзы. Одӥг ласянь, писательёслы кылысь кылэ берыктон уж классикъёслэсь дышетскон школа выллем луиз.

Но та дырысен удмурт литературалэн бугырес улонэз, шокамез журнал бамъёсын ӧз шӧдӥськы ни. Отчыозь адӟыны луэ ке вал, кыӵе тэкшеронъёс, ужрадъёс, бугыръяськонъёс, огазеяськонъёс ортчо писательёс пӧлын, табере со ласянь чал-чал луиз.

1926-тӥ-34-тӥ аръёсысь «Кенешлэн» бамъёсысьтыз яркыт адӟыны луэ вал, кылсярысь, кызьы Кузебай Герд журналэ нырысетӥ номеръёсаз ик мыло-кыдо гожъяны кутске. Но со аре ик журналлэн 5-тӥ-6-тӥ номераз удмурт дышетӥсьёслэн 4-тӥ кенешсы бере писателез ӵушкась статья потэ. «Удмурт пӧлын ответственной ужасьёсты но Герд коть кызьы сапкытны турттэ вал. Дышетӥсьёслэн съездзы солэсь мыдлань сю­рес­тӥ мынэмзэ кулэ ӧз кары, со бордысь палэнскиз. Ас ченгешеменыз, съездысь кошкеменыз, доклад вераны азьтэмскеменыз Герд ассэ ачиз ӵуш­каз», — лыдӟиськом журналысь.

Нош 1932-тӥ арлэн 1-тӥ-2-тӥ номераз (соку журнал «Пролетар кылбурет удысын» нимын потэ ни вал) Гердлы пумит мылкыдзэс туж тросэз удмурт писательёс веразы, соос пӧлын Т. Архипов но, М. Коновалов но, Г. Медведев но (вакытэз сыӵе вал). Соку гинэ потэм «Лёгетъёс» книгазэ авторъёс сьӧд­маса кушто: «Герд, вылласянь виль кариськыса, пушкыныз вуж тупатэм крезеныз ик шудыны выре. Герд вужлы берытсконэз возьма… Герд али ке но вуж калыкъёсыз капиталистъёсыз но помещикъёсыз сюлмысьтыз ик ӟы­гыр­ты­са чупаны дась».

Нош мукет авторъёс — И. Решетников но А. Огорельцев — кылбурчиез «буржуй национализмо писатель» шуыса янгыше уськыто: «Герд, бере кылем егит писательёсыз ас котыраз кыскыса, ВУАРП-ын партилэн кивалтэмезлы пумит группировка лэсьтэ. Та гердовской группа, ВУАРП-ез куашкатыны план

лэсьтыса, пӧртэм амалъёсын нюръяське… Гердлэсь но солэн «лакейёсызлэсь» произведениоссэс комсомол умой тодэ, умой дунъяны но быгатӥз. Соослэн произведениоссы лыдӟон коркаосысь но школаосысь жаг кудӥе куямын».

Сюрес усьтӥсь

Быдӟым тылож пуромемен, «Молот» журнал потэмысь дугдӥз. Озьы 1954-тӥ арозь удмурт писательёс выль произведениоссэс «Кизили» альманахын пот­ты­лӥ­зы. «Молотлы» выльысь ул­ӟы­ны юрт­тӥ­зы КПСС-лэн обкомаз ужась Аркадий Завойских но писатель Михаил Петров. Со вакытысен журнал ас удыссэ, мултэс шонаськылытэк, азинтэ.

Выльысь потыны кутскемез бере журналэн ки­вал­тӥзы Михаил Петров, Трофим Архипов, Семён Самсонов, Флор Васильев, Александр Шкляев, Анатолий Уваров, Вениамин Ившин, Пётр Куликов, али дыре — Ольга Бородина.

Улон вошъяськиз, журналлэн нимыз но вошъяськылӥз, но калык пӧлын данэз ӧз кулэсмылы. 1956-тӥ арын, М. Петров улонысь кошкем бере, журналэн кивалтӥз Т. Архипов. Со кивалтон аръёсы «Молот» пуштросэныз трослы узырмиз, тусыз ласянь шӧдскымон чебермиз, тиражез но трослы йылӥз. Журнал уно юрттӥз егит авторъёслы будыны но выльёссэ шараяны. Ӵапак та вакытэ «Молотысен» литературае сюрес лёгизы прозаикъёс Геннадий Красильников, Семён Самсонов, Роман Валишин, кылбурчиос Николай Байтеряков, Флор Васильев, Даниил Яшин, Александр Белоногов, Анатолий Уваров, критикъёс но литературоведъёс Фома Ермаков, Надежда Кралина, Алексей Ермолаев, Зоя Богомолова.

Трофим Архипов дыръя кутскем кичӧлтонъёс данаклы азинскизы, журналэн С. Самсонов, Ф. Васильев, А. Шкляев, А. Уваров кивалтыку.

Ӟеч ужъёс

Тужгес бадӟым тиражен журнал потӥз 1970-тӥ аръёсы — 25 сюрс экземплярен, журналэн Семён Самсонов кивалтыку. Нош тужгес секыт 1990-тӥ аръёсы журналэз пытсаськемлэсь утизы редакторъёс Вениамин Ившин но Пётр Куликов. Лыдӟисьёссэ ыштонтэм вылысь журнал гожтӥськонэз редакция пыр радъяз. Солэн пайдаез адӟиське: трос аръёс ӵоже ини журналлэн тиражез 1 сюрс 300 экземпляр вылын возиське, 800-лэсь тросэз лыдӟисьёс сое пичигес дунын редакция пыр басьяло.

Редакция пыр гожтӥськем лыдӟисьёс ваньмаз сямен ёросъёсын но каръёсын уло. Отын журналлэн 40-лэсь уно оскымон юрттӥсьёсыз тыршо, калыклы журналлы гожтӥськыны, сое доразы вуттыны сюлмасько. Журналын ужасьёс асьсэос но ёросъёсы лыдӟисьёсынызы пумиськыны ӵемысь поталляло, пӧртэм ужрадъёсы пыриськыло.

Журнал бадӟым саклык висъя удмурт калык усточиослы, сям-йылолъёслы. Берло 20 ар куспын гинэ солы сӥзем нимысьтыз журналъёс 20-лэсь трос потӥзы ини: «Удмуртлык тугоко», «Шудэлэ тӥ, серектэ», «Удмурт ӝӧквыл», «Финн-угор ӝӧквыл», вашкала но туала кырӟанъёс, ӟечкыланъёс но мукет. Туэ журнал нош ик сыӵе бичет дася. Со серемес веросъёслы, пьесаослы, сценкаослы, кылбуръёслы сӥземын луоз.

Потыны кутскем дырысеныз журнал усто произведениослы конкурс ортчытъя. Нош 1997-тӥ-2016-тӥ аръ­ёсы та ӟеч уж аналтэмын вал. 20 ар ӵоже вис луэм бере, 2017-тӥ арысен, усто авторъёсты дунъян выльысь улӟиз, табере редакцие конкурсэ арлы быдэ 80-лэсь ятыр произведениос вуо. Конкурсэ ужъёссэс Удмуртиысь гинэ авторъёс уг ысто, Россилэн пӧртэм сэрегъёсаз, кунгож сьӧрын улӥсь удмуртъёс но отчы пырисько.

Туэ тулыспалэ «Кенеш» журналлы 95 ар тырме. Редакциын ужасьёс журналлэсь ортчем сюрессэ возьматӥсь электронной музей кыл­ды­тӥ­зы (history.kenesh.org). Журналлэн историез сярысь уго туж ичи гожъямын. Со сяна, журнал чебергес бумагаен буёло потыны кутскиз. Оскиськом, лыдӟисьёсмы но пумен йылозы. Журнал али Россиысь пӧртэм сэрегъёсы вуэ: Башкортостанэ, Татарстанэ, Комие, Марий Элэ, Пермь, Хабаровск, Киров, Челябинск, Ростов, Москва, Иркутск, Оренбург, Свердловск улосвылъёсы, Ханты-Манси автономной округе.

Ольга БОРОДИНА, «Кенеш» журналлэн валтӥсь редакторез