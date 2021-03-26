Лайк, пост но сторис

Кызьы социальной сетьёсын нылпиез утёно?

Туала нылъёс но пиос улонзэс социальной сетьёстэк уг адӟо. Дышетско-а, шутэтско-а — соос отын. Ӟеч-а со, урод-а — кенешизы Ижысь Улон-вылон но дышетон удысъёсын кичӧлтонъёсъя центрын.

Мумы-бубыослы тодоно, кыӵе сетьёсын но сайтъёсын

пуко нылпиоссы.

Туспуктӥз О. Корепанова

Вазиськы, нимтулдэ вератэк

Центрлэн кивалтӥсез Ольга Пишкова, юристъёс Эдуард Сабиров но Людмила Кузнецова, психолог Елена Куприянова сэрттӥзы-пертчизы трос юанъёсты: кыӵе пайда ваё сетьёс, маин кышкыт луо, кызьы нылпиосты утёно отын мултэс пукемзылэсь.

— Азьвыл аръёсы центрмы Ижысь нылъёсын-пиосын гинэ ужалляз, — вера Ольга Пишкова. — Нош туэысен ми быдэс шаерысьтымы пиналъёсын кусып тупатыны дасесь. Ужаны кутскиз «Детская линия» интернет-приёмноймы. Нимысьтыз сайтмы, малпасько, кельшоз покчиослы но, бадӟымъёслы но. Угось, пумиськонъёсы потаса, валамы: пиналъёс кышкало эшъёссылы, анай-атайёссылы, дышетӥсьёссылы сюлэмзэс усьтыны. Нош приёмноямы вазиськыны луэ, нимтулэз ивортытэк.

Пусъёно: центр трос проектъёсын выре. Пӧлысьтызы огез — «Нылпилэн правоез» — улонэ пыӵатӥське Президентлэн грантъёсъя фондэз чотын но шаерысьтымы Тӧро, Правительство юрттэмен.

Кытчы — яра, кытчы — уг

Социальной сетьёсын уно кырсь уж лэсьтӥське. Тае тросэз нылпиос уг валало — йыртэмасьёслэн куриказы шедё. Угось, арессэс ватыса, ӵем пуко бадӟымъёслы чаклам сетьёсын: «Фейсбук», «Одноклассники», «ВКонтакте» но мукет. Людмила Кузнецова юрист дӥне анай-атайёс вуо пиналъёссы вылэ уголовной ужъёс ӝутӥськем бере гинэ. Нырысь интыын — усыкмытӥсь суретъёсын герӟаськем йыружъёс.

— Ёросысь огез пияш городысь техникумын дышетскон висказ уксё поттоно кариськем, — вера Людмила Петровна. — Сетьёсысь утчаськыса, почтальонлэсь ужзэ кельшытэм. Но газет-журналъёс интые, сое валантэм посылкаосты люкылыны косӥллям. Нош отын — шузимытӥсь пызь. Ма посылкаын, пияш тодӥз полиция ӝегатэм бере гинэ. Йыр бордазы кырмиськизы анаен-атай: пизэс Сарапулысь колоние 10 арлы келязы. Зэм, отысь со вазьгес потыны быгатоз, ассэ умой возиз ке. Но 8 арзэ пуконо луоз ик. Угось наркотикъёсын герӟаськем статьяос секыт лыдъясько. Колониысь потыса, сое эшшо 10 ар пала чакласа возёзы на. Кин малпаз вал, «витьёслы» дышетскись, спортэн эшъяськись пияш таӵе улонэ вуоз шуыса…

Мукет но кышкытлык вань — порнография. Палэнысь воргорон лушкем интыоссэ туспуктылэ но соосты сеть пыр быдэ вуымтэослы келя. Мынэсьтым адӟид, табере аслэсьтыдзэ возьматы, шуэ. Огпол сыӵе туспуктэм вылэ зӥбыса, кырсь видеороликъёс, спам-ивортонъёс экран вылэ асьсэос потаны кутско.

— Пиналъёс уг валало, сетьёсын кытчы пыраны яра, кытчы — уг, — валэктэ Л. Кузнецова. — Соин ик анай-атайёс, дышетӥсьёс нылпиосты нодъяны кулэ. Кулэ ӧвӧл нылпиез вотэслэсь куаӵак палэнтыны. Угось социальной сетьёс соос понна — выльзэ тодон, эшъёсын кусып возён, йырез ӵыдэтон, крезьгур кылзон, кино учкон… Та дуннезэс талад ке, соослэн мылкыдзы куашкалоз, асьсэды быдтон сярысь малпанъёс йыразы берганы кутскозы.

— Нырысь-валысь мон но сюлмаськыны кутски вал пие понна, — шуэ юрист Эдуард Сабиров. — Лумбыт телефонын пуке. Но

кенешеммы бере тодӥ: кулэтэм ужен уг выры — эшеныз «Мынам Ижевске» группа кылдытӥллям но сое чебер гожъямъёсын, туспуктэмъёсын тырмыто вылэм.

Макем бер, сокем ӟеч

Психолог Елена Куприянова лыдъя: нылпилэн социальной сетьёсы выемез — анай-атайлэн янгышез. Соку ик валамон: пиналлы, дорын сярысь, вотэсын трослы тунсыкогес. Лыдпусъёс уг шумпотто. Быдэ вуымтэос 60 процентлэсь трос дырзэс социальной сетьёсын быдто — нош со нуналлы быдэ 3 часлэсь ятыр люкаське. Сетьёсы пыратэк, 1 нуналзы но уг ортчы.

— Семья пушкын улон-вылон тунсыко мед луоз шуыса, выль амалъёс утчано. Арня вискын нылпиослы но, анай-атайёслы но ӵошен шутэтскыны маза ӧвӧл: уж, кружокъёс, тренировкаос. Нош кӧснуналэ-арнянуналэ ӵапак интыяз, шуом, киное ветлыны, конькиен нискыланы, куное потаны. Берло ини, ӵошен чай юыку, сюлэмез усьтоно: маиз кельшиз, маиз — ӧз. Эскеронъёс возьмато: вотэсэ ӵемгес кугӟало ужлы ёрмем нылъёс но пиос. Соин ик сюлмаськоно соослэсь ваньмон дырзэс радъяны. Пайдаё луоз ӝот-ӝот режим но, — шуэ психолог.

Вань на мукет амал — эмъясен кенешон. Тазэ Елена Николаевна ас вылаз эскерем. Юрттӥз, шуэ. Кузпалыз но, ачиз но синъёсынызы уг курадӟо, нош пиналзы ляб адӟе. Эмъясь сое индылэм: телефонын ялан пукид ке, сукыр кылёд! Тросэз быдэ вуымтэос, изёнзэс вунэтыса, эшъёсынызы берозь гожъясько. Озьы мугоразы окситоцин гормон трос люкаське. Та гормон адямиез мултэс ненег но оскись каре, нош йыртэмасьёслы со ик кулэ.

— Мынэсьтым ӵем юало, кӧня аресысен нылпилы телефон, компьютер басьтоно? Макем бер, сокем ӟеч, шуисько. Нылпилы кӧня дыр ӵоже сетьёсын пукыны яра? Дырез чаклано ӧвӧл. 1 минут куспын но кышкыт бамъёсы сюрыны луэ. Саклык висъяно мукетызлы: кинэн эшъяське, мар сярысь гожъяське, кыӵе бамъёсын пуке, — вера Е. Куприянова.

Быдэс уй — телефонын

Быдэ вуымтэос аккаунтъёсазы олокыӵе но туспуктэмъёссэс интыяло. Огезлэн пеляз 10 угы бырттэмын, мукетызлэн ӝыны мугораз тату суредамын. Сое валаны луэ — быдэ вуымтэослэн лулпушсы кыдамын ӧвӧл, шуг-секытъёсын шонер нюръяськыны уг валало на. Уг малпасько, азьланяз та туспуктэмъёс улыны уз люкетэ-а шуыса. Угось туала арын огазеяськонъёс, предприятиос, адямиез уже кутэмзылэсь азьвыл, солэсь аккаунтсэ сӥс пыр потто.

— Кызьы валано, нылпи сетьёсы вые шуыса? — валэктэ Эдуард Сабиров. — Нырысь ик, пинал урод дышетскыны кутске. Компьютерын я телефонын уйин 3-4 часозь пуке, таин валче нуназезэ весь иземез потэ. Ӵукна-а, ӝыт-а — ялан йырзэ тӥя, сетьёсы кыӵе туспуктэм интыяно шуыса. Вераськонэз но герӟаськемын вотэсэн гинэ: лайкъёс, постъёс, сторисъёс… Маиз ке уг пӧрмы ке, бӧрдыны, керӟегъяськыны кутске. Нылпилэсь аккаунтсэ чакланы луэ, аслэсьтыдзэ усьтыса. Соку кырымпыдэс вылын кадь ваньмыз умой адске: кинэ-мае учкылэ, кыӵе комментарий гожъя…

Ольга Корепанова