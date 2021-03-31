Кыӵе со егит удмурт азьветлӥсь?

Берло аръёсы удмурт егитъёслэн уно огинъёссы кылдӥзы: кин ке видео лэсьтэ, мукетъёсыз подкастъёс потто, куинетӥосыз театрын шудо… Ваньзылэсь кужымзэс огазеяны малпаса, Йӧскалык политикая министерство но «Шунды» огазеяськон ортчытӥзы «Тур-Пар: удмурт коллаборация» ужрад.

25-тӥ тулыспалэ «Лифт» штабе люкаськизы егит удмурт азьветлӥсьёс: «дартъёс», «шундыос», «куараос», «чукиндэръёс», «ӟабыльнаос», «эктоникаос», «юмокъёс»… Ужатӥз но малпаськытӥз соосты Йӧскалык политикая министерствоысь ӧнерчи Юлия Шахтина.

— Ми трос кузя, ми пӧртэм ужен выриськомы, — вераз

Ю. Шахтина, — но огазея милемыз удмурт кылмы но культурамы. Ӵошен ми валаны кулэ, мар асьмелы али уг тырмы, мар карыны быгатомы азинскон понна.

6 командалы люкиськимы. Монэн ӵош вал Арт-резиденциысь модератор Дарали Лели, «Даур ТВ»-ысь Александр Бикузин но «шунды» нылъёс Виолетта Анисимова но Алёна Глухова. Ваньмылы ӵош малпаськоно вал, кыӵе меда тусыз туала егит удмурт азьветлӥсьлэн.

Соку ик син азямы пуксиз удмурт Маши. Солы 19-21 арес, дышетске УдГУ-ын удмурт филологлы, ваньмон дыръяз ветлэ удмурт ужрадъёсы. Яра­тэ кырӟаны, группа кылдытэмез потэ, кӧня ке коньдон но поттэмез, угось студентлы городын уксё ноку уг окмылы.

Ми копак та образамы выйимы, соин ик бӧрысь тунсыко вал тодыны, мар мукет командаослэн пӧрмиз. Паймытӥз, мукетъёсызлэн азьветлӥсьёссы пияшъёс вал. Нош котырак учкимы но, пӧламы ог 70 процентэз нылъёс. Пияшъёс-азьветлӥсьёс шудо арганэн, но валтӥсь ужпумзы — удмурт кышно шедьтыны, пиналъёссы удмурт кылын мед вераськозы шуыса.

Бен, кӧня ке пӧясько, огез команда 57 аресъем кышномуртлэсь туссэ син азямы пуктӥз. Малпаськыны кутскиськод ке, гуртъёсын озьыгес ик пӧрме. Арлыдо кышномурт, сюлмыныз висе калыкмы понна, солэн потэ, гуртысь егитъёс сям-йылолъёсмес, культурамес мед утёзы.

Та геройёслэн улон шоры учкемзы пыр ик ми удмурт егитъёслэсь шуг-секытъёссэс эскеримы. Валтӥсьёсыз — гуртысь городэ вуыса, егит адями уг тоды кытчы кариськыны, удмурт проектъёсын выремез сое уг сюды, калыкез вырӟытыны выременыз сэрен аслаз мылкыдыз пуксе…

Та пумиськонэз «визь-нод сётӥсь вечеринка» шуыса нимамы. Татчы люкаськем егитъёс кӧня ке ар ӵоже ини удмуртлыкын бергало. Шуг-секытъёсмес тодо. Нош мар соосын кароно — ӧм валалэ.

Пусйимы гинэ, мар ми быгатомы карыны та геройёсмылы юрттон понна. Кылсярысь, мон «Дарт» газетэ мар ке гожто, «шундыос» 57 аресъем кышномуртлэн гуртысьтыз егитъёс доры «Лаборатория Шунды» проектэнызы лыктозы но мукет.

Оло, огазеяськыса асьмелэсь шуг-секытъёсмес вормыны быгатомы?

Мария ЕМЕЛЬЯНОВА