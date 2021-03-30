Кытын со — дунне пыдэс?

Эгра ёросысь Люк гуртысь Артемий Корепанов 2 но ӝыны арзэ вордскем палъёссэ ӧз адӟылы ни. Со котыръя дуннеез.

Эгра ёросысь А. Корепанов



Гуртаз ӧз берытскы

— Вордски пичи гинэ Люк гуртын, «гондыр гу» шуыло сое, гондыръёс бен ми палан ӵем гинэ пумиськыло, — вера Артемий Корепанов. — Дышетски Максимовкаысь школаын, со гуртмылэсь ог 3 иськемын. Школаез йылпумъяме бере пыри Глазовысь технической колледже, луи механизатор. Тодон-валанъёсме муромытэме потӥз, пыри Ижысь гурт удысъя академие, луи инженер-механик. Бӧрысь грузчик но вал, грузовой машинаосты но нуллӥ, магазинын автозапчастьёсын вуз кари, автослесарьын ужай. Одӥг арзэ вордскем ёросысьтым огаз хозяйствоын инженер вал.

Нырысьсэ Артемий кузь сюрес вылэ потӥз 2008-тӥ арын. Соку ужезъя Россиысь пӧртэм каръёсы ветлоно луиз.

— 2011-тӥ арын нырысьсэ Россилэсь палэнэ потӥ — Таиландэ лобӟи, — вера Артемий. — Кызьы дӥсьтӥ? Шуг вераны. Странаез, калыкезлэсь сямзэ уд тодӥськы ке, уд валаськы, мар отын тонэ вите. Школаын дышетскыкум ай, Калиста бабаеным мукет странаос, отын улон-вылон сярысь телепередачаосты шумпотыса учкылӥмы. Ачим мон яратӥсько дышетскыны, шузимыса выльзэ тодыны тыршисько, со ик мыным кужым сётэ, дыр, кышканме вормыны. Потэ дуннеез аслам синъёсыным адӟеме, пӧртэм сиёнъёслэсь шӧмзэс тодэме, тӧлъёслэсь кужымзэс но шундылэсь пӧсьсэ мугорыным шӧдэме.

Нырысь Артемий отпускъёсыз дыръя Россиетӥ ветлылӥз, собере Казахстанэ, Таджикистанэ, Китае, Вьетнаме, Индонезие вуылӥз. Но огпол, сюрес вылэ потыса, дораз ӧз берытскы ни. Байкалысен со тодматскиз Франциысь путешественникен. Ар ортчыса, юлтошъёс выльысен пумиськизы Таиландын, Артемиез француз дораз ӧтиз, уж дэмлаз. Артемий кема ик ӧз малпаськы, кулэ документъёс бичаз, ужысьтыз кошкиз. Пияшлэсь ӧтемзэ возьманъяз Лымшор Кореяе лобӟиз. Но отысен эшезлэсь гожтэт басьтӥз: вождэ эн вайы, уж ӧвӧл, штатмес пичиято, монэ асме но ужысь мозмыто. Мон лобӟисько Канадае.

— Ваньмыз куашказ: малпанъёсы, мылкыдъёсы. Россие берытскеме воксё уг поты ни вал. Озьы мон Мексикае билет басьтӥ. Паймод, но татчы билет, дорозям сярысь, 2 поллы дунтэмгес вал, — шуэ Артемий.

Пыласькиз крокодилъёсын

Артемий вуылӥз ни 32 странаосы: Китае, Лымшор Кореяе, Вьетнаме, Индонезие, Мексикае, Аргентинае, Перуэ, Бразилие, Колумбие но мукетъёсаз. Изьылӥз палаткаосын, сюлмо адямиос, уж дэмласьёс дорын. Лобалляз самолётэн, ветлылӥз автобусэн, поездэн, мотоциклэн, Колумбиысен пуксиз велосипед вылэ. Со дырысен велик яратоно транспортэз луиз. Котькуд страна воргоронлэн сюлмаз пытьы кельтӥз, уго котькудаз кыӵе ке но тунсыко учыръёс луылӥзы. Али со Мексикаын улэ.

Бразилиысь гырк.



— 2 метръем крокодилъёсын ӵош Панамаысь шуръёсын пыласьки (калык верамъя, отын 8 метръем аллигаторъёс но вань), Чилиын, Колумбиын, Боливиын революция вакытэ сюри. Перуын пыдам скорпион леказ, 3 нунал ӟырдаса но куалекъяса кылли. Велик вылэ пуксьыса, Амазонка шурлэсь ӝынызэ ортчи. Пӧртэм сюанъёсын шулдыръяськи, Лымшор Америкаысь вашкала Мачу-Пикчу городэз, Игуасу водопадъёсты, Чичен-Ицаысь пирамидаосты адӟи — таос дуннелэн тужгес паймымон интыосыз пӧлы пыро. Велосипедэн «дунне пыдсозь» — Огненная Земля шормуӵысь Ушуайяа городэ — вуылӥ. Та город дуннелэн тужгес лымшор палаз интыяськемын. Чилиын Атакама пустыняез кутсконысеныз пумозяз потӥ. Анды гурезьёстӥ ортчыкум, шоканэ пытсаськыса, кӧня ке пол йырсазьме ыштылӥ. Кунгож сьӧры нырысьсэ потыкум, мон удмурт, ӟуч, англи кылъёсты гинэ тодӥсько вал, Мексикаын улытозям, испан но португал кылъёсты дышетӥ ни, — вера воргорон.

Артемийлы улон понна кытысь ке коньдон но поттоно луэ. Соин ик котькыӵе уж борды шумпотыса басьтӥське. Котькуд странаын вань сезонной ужъёс, отын тросгес тыро, но ужез капчи ӧвӧл. Колумбиын туристъёслы хижинаос лэсьтылӥз, Эквадорын куэн выриз, Аргентинаын виноград бичаз, Лымшор Кореяын шунды батареяосты юртъёс борды юнматъяз, Бразилиын автомеханике кутскылӥз — таиз уж тужгес сюлэмызъя, пе, вал.

— Нуналлы быдэ маке луэ, — вера Артемий. — Алигес Мексикаын одӥг городысь мукетаз мыноно вал. Эшъёсы веразы, зарезь дуртӥ, пе, умойгес мыныны луоз, инкуазез но чебер. Но мон шонертэм кожиськем. Час ортчыса, сюрес быриз, собере пляжлэн пумыз вуиз, азям куакъёс кылдӥзы. Но мон ӧй берытскы, велосипедме но котырме киям кутыса, вуэтӥ кошки. 4 но ӝыны час ортчыса, кулэ интые вуи.

Колумбиысь Гуатапе кар дорысь нимаз сылӥсь Эль-Пеньон из. Туристъёс вылаз икыр-кукыр лэсьтэм тубатъёстӥ тубо.



Али Артемий гурт палаз учкылэ ни.

— Мынам туж потэ вал велосипедэн 2 Америкаосты, Африкаез котыртэме но, Европатӥ ортчыса, доре бертэме. Но пандемиен йырин малпанэлэсь куштӥськоно луиз, куд-ог странаослэн кунгожъёссы пытсамын. Со сяна, уж но шедьтыны секытгес луиз. Али коньдонэн эшъёсы, тодмоосы но вотэсысь подписчикъёсы юртто, — вера Артемий Корепанов.

Мария Векшина