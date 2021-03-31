Кырӟаса лэзём али… кыдёкысь галактикаын
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Ижысь Туала драматургияя но режиссурая центрын ортчиз премьера — Удмуртиысь драматурглэн Валерий Шергинлэн «Инкогнито» пьесаезъя спектакль пуктӥз Les Partisans театр (16+).
Огшоры пияш Игор огшоры дусыменыз Маринаен шеде аспӧртэм интые. Ма, нырысь-валысь учкыса, инты но огшоры караоке-бар кадь адске. Но сылэ та юрт тодмотэм галактикаысь пичи инмуын (планета), котырак пишто кизилиос, нош баре пыралляло кыдёкысь принцъёс, инсьӧрысь гусаръёс но параллельной дуннеосысь куноос. Бӧрсьысь бӧрсе сцена вылэ потаса, соос улонысьтызы маскара учыръёс сярысь мадё, сюлэмшугъяськонъёссэс усьто, улон-вылон сярысь шара малпасько, чебер но шӧтэм куараосын кырӟало. Кызьы произведениез узыргес каро книгаысь суредъёс, озьы ик та спектаклез узырмыто кырӟанъёс.
Спектакльлэсь кутсконзэ валаса ик вуттоно ӧвӧл. Али гинэ урамысь театре пырид, интыяд пуксид, Les Partisans театрысь режиссёр Павел Зорин котьку сямен театр сярысь вакчияк вераны кутске но — шуак-дуак спектакль пушкы выйиськод. Режиссёр караоке-барысь барменэз шудэ — ваньзэ адӟе-чакла, ӝожомем лулъёсты чесыт коктейльёсын утялтэ.
Спектаклез учкыку, телевизор азьын пультэз зӥбылы-
са пукиськод кадь. Угось татын пӧртэм-пӧртэм жанръёс сураськемын. Мелодрамаысь детективе выжиськом, стендапез кылзыса, серекъяськом, поп-культураысь яркыт клипъёс синмез мальдыто… Пичи сценаослэсь пӧрмем спектакль уг куашка. Учкись ялан малпаськыса пуке: мар луиз Маринаен? Сое воштӥллям, лэся: ассэ йӧнтэм возьыны ӧдъяз. Игор, Мариналэсь воштӥськемзэ валаны вырыса, тодматске Сунаен — со пияшлы пыр-поч валэктэ, Маринаез, пе, мукет, параллельной дуннеысь Игор воштӥз, но Суналы оскон пичи. Озьы Игор барын пуке, пӧртэм адямиослэсь вераськемзэс но кырӟамзэс кылзӥськыса но кӧтӝожзэ вормыны турттыса.
Драматург Валерий Шергин котькуд адямилэн йыраз кылдылӥсь малпанъёсты тунсыко сюжетъёслы пӧрмытэ. Шуом, ваньмы дырын-дырын малпаськонэ усьылӥськом: мар бордысен ваньмыз
йырин-чукин кошкиз? Тодысал ке, кыӵе ке верам кылы, шонертэм лэсьтэм вамыше алама учыре вуттозы шуыса, ноку озьы ӧй карысал, отчы ӧй мынысал, соин ӧй пумиськысал но мукет со выллем «салъёс». Нош мукет, параллельной дуннеын, мон кадь адями ваньзэ шонер лэсьтэ, вылды… Соин интыен воштӥськыны луысал ке! Нош ик «сал»…
Павел Зорин верамъя, спектакль, улон кадь ик, ялан вошъяське. Кылсярысь, постановкаез 2-тӥзэ пуктыкузы, актриса пыдзэ вӧсь кариз — сцена вылэ гипсэн потоно луиз. Куинетӥзэ возьматыкузы, юртысь отопление кысӥз — медаз кынме шуыса, учкисьёсты чаен сектазы. Витетӥзэ возьматыкузы, тыл кысылыса улэм, кырын трактор куашетэм. Но театр тракторлэсь дымбыртэмзэ но метеоритъёслэсь зорлы пӧрмытыны быгатэ…
Спектакль мынэмъя аслад но йырад бергало малпанъёс, «салъёс»… Улон куддыр кырыж сюресъёсы кожылэ, кӧня ӟечез палэнтӥ кошке…
Виктория Крамова
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