Кырмозы ульчаысь но, вотэсысь но

Йыртэмасез ӝегатыны амалъёс трос

Удмуртиысь Югдурез утёнъя министерстволы 100 ар тырмиз. Солэсь ортчем сюрессэ, туала нуналзэ син азяз сак возе министерствоысь культурая центрлэн экспозициосъя фондэзлэн валтӥсь утисез Светлана ШВЫЧКОВА.

Ужазы удмуртъёс

— Шаерамы милиция кылдӥз 27-тӥ феврале 1921-тӥ арын, — веранзэ мытӥз Светлана Викторовна. — Соку Вотской автономной областьлэн шоркараз — Глазовын — большевикъёслэн нырысетӥ конференцизы ортчиз. Отын областез уездъёслы — Глазов, Ижевск, Дэбес, Можга, Сьӧлта — люкизы но котькудаз милиция кылдытӥзы.

Милициын ужаны мылкыд карисьёсты сак эскерылӥзы: ачиз но, семьяез но совето властьлы пумит медаз луэ. Воргоронъёс нырысь анкета гожъяллязы, бӧрысь огкыл — Обязательство — улэ кизэс нюртылӥзы. Та документысь куронъёсты тӥям понна — ыбон. Маиз тунсыко: 1926-тӥ-1927-тӥ аръёсы милицие ужаны кутылӥзы удмуртъёсты гинэ. Вань документъёсты удмурт кылын нуылӥзы. Но та сям кема ӧз кыстӥськы.

1930-тӥ аръёсы милиция паськытаз. Усьтӥськизы милицилэн школаез, экспертизая кабинет, ГАИ, экономикаысь йыружъёсты эскеронъя отдел, вуизы дактиллоскопистъёс (чиньы пытьыосты эскерисьёс). Но таин валче милиционеръёслэн ужзы ӧз капчия. Угось кутскизы коллективизация, репрессиос, война. 1 сюрс 200 милиционеръёс пӧлысь 500-эз соку ик ожмаськыны кошкиз.

Быдӟым ож дыръя Удмуртие эвакуацие вуизы Белоруссиысь, Украинаысь, Москваысь, Ленинградысь но мукет интыосысь 80 сюрслэсь ятыр адямиос. Таосын ӵош ик лыктӥзы йыртэмасьёс но дезертиръёс. Кылсярысь, 1941-тӥ арын ӝыны ар куспын гинэ 800-лэсь ятыр шпанаос кырмемын вал. Эрике кылемъёсыз огазеяськыса лушкаськылӥзы, адямиосты виылӥзы. Тужгес зол сьӧсьяськылӥзы Пыхтеевлэн но Лимоновлэн бандаоссы. Соос кузёяськылӥзы Сьӧлта, Ува, Якшур-Бӧдья ёросъёсын. Йыружчиосты мырдэм кырмизы 1949-тӥ арын гинэ.

Кышетэн ветлэ… сыщик

— Быдӟым ож вакытэ алямын вал кисы бушатӥсьёс. Йыртэмасьёс сыӵе йылӥзы — соосты кырмон вылысь нимысьтыз группа кылдытоно луиз. Кивалтӥсе юнматӥзы Мирзасалих Нургалеевез. Шаерысьтымы тужгес устоез сыщик ужалляз аспӧртэмлыко — туннэ со сярысь трос книгаос печатламын.

1960-тӥ аръёсы шаерысьтымы

устоез сыщик М. Нургалеев, кышномурт дӥсяськыса, лушкаськисьёсты кырмылӥз.

Мирзасалих кусып тупатӥз Ижысь Короленко нимо театрен. Отын дышетскиз пӧртэм геройёсты шудыны, ымныр вылэ грим тырыны, тупась дӥсь бырйыны. «Рольёссэ» сыӵе усто быдэсъялляз — 1 йыртэмасьлэн но йыраз ӧз шуккылы, азяз милиционер сылэ шуыса. Куддыр кышетэн-фуфайкаен пӧрмытскем песянаез ӧз тодмаллялэ ӵош ужась юлтошъёсыз но. Нургалеев тодылӥз: кышномуртъёсты сьӧросъёсын ӵем бушатъяло — ма, выж вылэ пуктэм сумкаез ӧс вискытӥ капыртыны секыт шат. Озьы Мирзасалих китӥз кырмиз 2 сюрслэсь ятыр лушкаськисез.

Юрттӥзы песянайёс

— Война дыръя но, со бере но трос лушкаськылӥзы коркаосысь. Одӥг юртысь огвакытэ 3-4 квартираез кышкатэк бушатъяллязы. Но йыртэмасьёсты шаплы кырмылӥзы, мурт арбериосты вузаны вырыкузы.

Огез лушкаськись мудрон вал. Фотороботэз — дась, чиньы пытьыосыз — вань, нош ассэ шымыртыны ӧйлась. Угось воргорон ӧз дыртылы мурт ваньбурлэсь мозмытскыны. Соку кытчы ваньзэ люка? — малпаськонэ усизы участковойёс. Шырмачез кырмыны юрттӥзы… песянайёс. Подъезд азьын пукыкузы, соослэн син шоразы йӧтэм лапег мугоро пиосмурт. Ну, пе, креслоез мотиказ чуртнаны курадӟе ук! Берло ини шараяськиз: лушкаськись коллекционер вылэм. Складаз пырыса, милициын ужасьёс абдраллям — сомында мурт ваньбур! Соосты кузёоссылы берыктыны телевидение юрттӥз. Нимысьтыз сюжет возьматэмын вал.

Трос лушкаськылӥзы Ижысь автозаводын. Нуналлы быдэ — 50-лэсь ятыр учыр. Капыртылӥзы ваньзэ — двигательёсты, питранъёсты… Йыртэмаллязы, 18-20 кузя огазеяськыса.

Вина дуре — суредам уксёен

— 1964-тӥ арын Ижкар сярысь Совето Союз тыр вераськонъёс вӧлмизы. Шаерамы нырысьсэ уксё суредасьёс кылдӥллям. 10 манетлыкъёслэн серизы но, номерзы но одӥг. Лэсьтэмын фотоцинкография амалэн — мыр-мыр зэмос уксё кадь, бумагаез гинэ шалтыртӥсь ӧй вал. Сое огшоры адями дасяны уз быгаты. Вуз карисьёслэсь юалляськон номыр ӧз сёты. Соку милиционеръёс типографиосты но издательствоосты эскерыны кутскизы. Висказ библиотекаосы пыраллязы: техникаен тунсыкъяськись лыдӟисьёсты ӧвӧл-а? Тодмо луиз: «Ижмаш» библиотекаын цинкографилы сӥзем книгаысь быдэс глава кесяса нуэмын. Но кин тазьы дауртэм — шараяны ӧз луы.

Ар ортчыса, 11 суредам 25 манетлыкъёс шедьтэмын Москваысь Казанской вокзалын. Туссыя валамон — таос Удмурт шаерысь вуэмын. Соку югдурез син азяз возиз ачиз Алексей Косыгин — СССР-ысь Министръёслэн Советсылэн председателез. Центробанк но Удмуртия куспазы кенешизы: вуз каронысь 25 манетлыкъёсты утялтоно — соку, оло, шарае потоз йыртэмась. Кема ик дыр ӧз ортчы, Ижысь Сенной базаре кышномурт 25 манетлыкен вина басьтыны лыктэм. Александра Потапова вераз, Борис пиез механикая заводын лаборант луыса ужа, лушкем уксё суреда шуыса. Озьы таос кыкназы но пытсэт сьӧры келямын вал: Борис — 15 арлы, анаез — 13-лы.

Воштӥськонъёс — арлы быдэ

— Арысь аре милициын воштӥськонъёс мыно. Кылдо выль удысъёс: автомобильлы экспертиза лэсьтон, пулегильзотека, наркотикъёсты вӧлмытонлы пумит нюръяськонъя ёз но мукет. Гань-гань ужа но ужа вал кадь — вуо 1990-тӥ аръёс. Нош ик йыло адями быдтон учыръёс. Трос быро милициын ужасьёс но.

Тужгес шимесэз учыр герӟаськемын милициысь полковниклэн Николай Перевощиковлэн семьяеныз. 3 киллеръёс ыбо Николай Александровичез, кузпалзэ, пизэ но нылзэ. Та вир кисьтонын улэп кыле Перевощиковлэн 10 толэзьем нуныкаез гинэ. Полковник шаерысьтымы йыртэмасьёслы туж люкетэ вал — 3 бадӟым огазеяськонзэс тарканы быгатӥз. Адями виисьёсты кырмизы. 16 ӝегатэм мурт пӧлы сюриз Н. Перевощиковлэн нылызлэн кузпалыз но. ОМОН-ын азьвыл ужам воргорон кусып возе вылэм йыр быдтӥсьёсын. Суд кыстӥськиз 14 толэзь. Котькуд йыртэмась Уголовной кодексысь 10-15 статьяосъя кыл кутон улэ кыскемын вал. 3 сьӧсь быдтэмын, кылемез пытсэт сьӧры келямын.

Удмуртиысь милиционеръёс Чечняысь Старопромысловской районын

югдурез чакласа возизы. 2003-тӥ ар.

Трос милиционеръёс быризы чечен музъем вылын. Уйпал Кавказысь югдурез чаклаз шаерысьтымы 4 сюрс 600 пала воргорон, 14-езлы улэпкын берытскыны ӧз кылды.

2011-тӥ арын милиция луиз полиция. Кылдӥзы Росгвардия, ОМОН, СОБР, ДНК-лаборатория… Улон азинске. Соин ӵош выль кескич киберйыружъёс пото. Соосты сэрттон-пертчон понна юристлы дышетскем гинэ тырмыт ӧвӧл ини. Полицейскойлэн экономика, ИТ-технология удысъёсын но тодон-валанъёсыз муресь луыны кулэ.

Ольга Корепанова