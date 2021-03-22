Кынмыса но лыдӟисько

Калыкез огазеяло библиотека но клуб

Дэбес ёросысь Такагуртын улӥсьёслы выль культурая юрт но нылпи сад кулэ. Брусъёслэсь ӝутэм юртъёс уно аръёс ӵоже зор-кот улын лапказы, сисьмизы ни.

Дэбес ёросысь Такагуртын клубзы но библиотеказы вуж ни.

Фото: Валентина Протопоповалэн архивысьтыз



Одӥг липет улын

Такагуртын 116 юртын 320-лэсь ятыр улӥсез. Та гурт, магнит кадь, котыраз возе эшшо 3 деревняосты: Котёшур, Ӟиллё, Шуралуд. Соос быро ни. Нош Такагуртэ 5 ар талэсь азьло модульной фельдшер-акушер пункт усьтӥзы. Гуртын 2 магазинзы вань. Со сяна, татын одӥг липет улын ужало клуб но библиотека. Зэм, юрт ог 5 ар сяна уз чида ни: куашкан калэ вуэмын.

— Юртамы 1989-тӥ арын пыримы, — вера библиотекаен кивалтӥсь Валентина Протопопова. — Лэсьтыны кема курадӟизы. Липыны ӝог быгатымтэысьтызы, зор-кот улын бугроос сучырмизы. Котыр тӧл шула. Туннэ педлон кезьыт ӧвӧл ке но, библиотекаын 8 градус сяна ӧвӧл. Пыдъёс кынмо ик, шуныт дӥсяськоно луэ. Лыдӟисьёсмы понна гинэ сюлэм шуг, медаз кынме шуыса. Ярано коть, милям татын мускытэз трос ӧвӧл — книгаосмы пурысьтаны кутскысалзы.

Валентина Протопопова пусъемъя, азьвыл 2-тӥ этажын ФАП ужалляз. Медпунктлы выль юрт пуктӥзы но, библиотекаез солэн местаяз тубтӥзы, шунытгес луоз шуыса. Нош бушам 1-тӥ этаже клуб усьтӥзы. Клуб туж кулэ вал ни: вужзэ культурая юртэз, аварийной шуыса, 2013-тӥ арын пытсазы. Табере клубысь но библиотекаысь специалистъёс дэмен тыршо: пӧртэм ужрадъёс, пумиськонъёс, творческой ӝытъёс ортчытъяло, концерт пуктыло. Мукет люкаськон интызы ӧвӧл бере, егитъёс семьяосын-семьяосын аэробикаен вырыны клубе лыкто. Шахматэз яратӥсьёс но вань. Нылпиос понна но трос кружокъёс ужало. Коридорын пуктэмын теннисэн шудон ӝӧк. Скандинав амалэн ветлӥсьёс но татчы шутэтскыны пыро, татын шулдыр, шуо.

Гуртоосты культурая юрт но библиотека уката юн кыскыны кутскизы 2017-тӥ арысен. Татчы пыртӥзы Интернет. Такагуртын мукет интыын Интернет ӧвӧл бере, адямиос понна со зэмос праздник луиз. Табере ӵыжы-выжыосынызы, тодмоосынызы вай-фай пыр кенешыны арлыдоос но клубе люкаськыло.

— Берло дыре йылӥзы компьютерен ужаны дышетыны курисьёс, — азьланьтэ Валентина Протопопова. — Библиотекаын компьютер вань бере, вазиськисьёслы валэктӥськомы Интернетысь ивор утчаны, гожтэт гожъяны, личной кабинетэ пырыны дышетӥськомы. Связен гуртамы капчигес луысал ке, оло, библиотекае калык ӧжытгес пырасал. Связь ӧвӧлысь но ми адямиослы кулэ на. Калык пудо вордонлэсь куштӥське ни. Али 4 хозяйствоын гинэ на скал возё. Гуртамы ог 5 ар талэсь азьло частникъёслэсь йӧлзэс басьтэмысь дугдӥзы. Соин ик скалъёссэс вузазы. Кунян, пороз вордо ик. Но соосты кысконо ӧвӧл ук, соин ик ваньмон дырзы тросгес луэмен но, калык ужрадъёсты возьма. Лыдӟиськисьёс но уногес луизы. Арня ӵоже ог 150 мурт вуылэ. Книга ноку уг вужмы. 40 арессэс ортчем нылкышноос киужъёсын журналъёс куро, асьсэос ик собере вуриськонъя, керттӥськонъя но пӧртэм арбериос лэсьтонъя мастер-классъёс ортчытъяло. Ивор басьтыны юртто «Удмурт дунне», «Кенеш», «Новый путь» газет-журналъёс.

Такагурт ульча

Фото: Валентина Протопоповалэн архивысьтыз

Клубын но библиотекаын шунытгес луысал ке, эшшо тросгес кузя вуылысалмы — пыдъёс кынмемлы чидатэк, гуртэ дыртӥськомы, шуо такагуртъёс. Соослэн шунытын ужамзы, шутэтскемзы потэ. Быдэс гуртлы одӥг йӧн-йӧн центр ӝутысалзы ке, туж шумпотысалзы.

— Такагуртамы ваньмыз соцобъектъёс пулэсь, ваньмыз вужмемын, куашкано кадесь ни. Талы сюлэм шуг. Нылпи сад, библиотека но клуб одӥг липет улын ужасалзы ке, ужрадъёсты дэмен ортчытъяны капчигес луысал. Почтамы но пу юртын. Сое но бурд уламы басьтысалмы. Сыӵе многофункциональной центр пуктозы шуыса вераськыло. Но ку луоз со — нокин уг тоды. Гуртамы улэммы но ужаммы потэ, — вераськон борды итӥське клубен кивалтӥсь Екатерина Тимофеева.

Егитъёс пуктӥсько

2010-тӥ арын Такагуртын школазэс пытсазы. Нылпиоссэс Ӟӧтым гуртэ нулло, Ӟӧтымын асьсэлэн нылпиоссы трослы ӧжытгес ке но. Такагуртысь но котырысьтыз деревняосысь нылпиос ог 61 кузя люкасько. Соосты 2 рейсэн Ӟӧтым гуртэ нулло. Оглом быдэ вуымтэ нылпиос Такагуртын али 88 кузя. Берло дыре лыдпус огкадь возиське. Азьланяз но озьыгес ик луоз, шуэ Вуж Кыч гурт поселениен кивалтӥсь Нэля Коробова.

Выль коркаос кылдо

Фото: Валентина Протопоповалэн архивысьтыз

— Пиналъёсмы школаысь воксё жадьыса вуо. Вазь ӵукна кошко, 17 час котырын гинэ вуо. Асьмелэн школамы ужаку, кыӵе капчи вал! Нылпи садмес ке но мед возьысалзы на. Пытсалозы шуыса вераськонъёс ветло, юртэз, пе, вуж ни, — шуо гуртоос.

Нылпи садэ али 17 пинал ветлэ. Азьвыл 2 группа люкаськылӥз. Табере вань пиналъёс огинын.

— Колхозмы но, фермермы но, пилорамамы но ужало бере, егитъёс деревняе кылё ик, — шуэ нылпи садысь воспитатель Маиса Хохрякова. — Вахтае ужаны ветлӥсьёс вань. Но деревняе ик пуктӥсько. Али 3 корка ӝутӥське. Кылем арын 4 корка пырон ортчытӥм. Кирпичлэсь, бруслэсь, арболитлэсь юртъёс ӝуто. Майской ульчамы ялан паськыта. Семьяос кылдо. Нылпи вайисьёс вань. Ачим ог 30 арзэ нылпи садын ужасько ни. Пуэн эстӥськомы ке но, садамы шуныт. 3 гурен эстӥськомы. Медам сӥя шуыса, сторожъёс уйин но пу тыро. Садмес пытсаны вырылӥзы ни: мукет деревняысь садэ, пе, нуллозы. Но анай-атайёс кыӵак пумит луизы. Выль сад пуктозы шуыса осконэн ваньмы улӥськомы. Таяз местаез ичи. Физкультура но, эктыны дышетон но рос-прос ортчытэммы уг луы — ёркыт. Отын ик нылпиос шудо, отын ик занятиос мыно.

Берло дыре гуртын улон выльдӥське. Кылем арын, кылсярысь, ӝыны гуртэз асфальтэн шобыртӥзы. Табере, пе, райцентре машинаен потэммы луэ. Нылпиос но гужем велосипед вылэ пуксьыло ни. Эшшо ӝыны гуртэ сюрес лэсьтоно на. Но ульчазы сюбеген, вань коммуникациос сюреслы матын луэмен, асфальт кисьтыны шуг-секытъёс кылдэмын. Гравийлы но шумпотомы, шуо такагуртъёс.

Елена Сараматова