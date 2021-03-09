Кынмизы ӝыны ар

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 9 марта, 2021 16:57

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Балезино ёросысь Верх-Люкысь нылпи садысь пиналъёс ӝыны ар пала кынмыса улӥзы — табере отысь кивалтӥсьёсты кыл кутон улэ кыскыны быгатозы.

Верх-Люк нылпи садын туэ кезьыт вал
Туспуктэм: vk.com/onf_izhevsk

«Калык фронтлэн» ёзчиосыз, нылпи садэ вуылыса, тодӥзы: отын кезьытъёс дыръя +10 градус котырын гинэ возиськылӥз. Юрт пуктэмын 1980-тӥ арын, шунтӥське элекроен гинэ. Садэ 16 нылъёс но пиос ветло, туж ӵем висьыло.

Та нуналъёсы югдурез эскерон борды басьтӥськизы следовательёс но. Соос озьы ик вуылӥзы нылпи садэ, вераськизы анай-атайёсын. Ӝутэмын уголовной уж. Ёросысь дышетонъя управление дэмлаз ни нылпи садэз школа борды выжтыны.

Элина Кумачёва

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 9 марта, 2021 16:57
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