Кык ярдуръёсысен учкыса

Эгра ёросысь Светлана Поторочиналэн но Ижкарысь Алексей Коробейниковлэн «Удм точка ру» (udm.ru) книгаязы (12+) удмурт но ӟуч кылбуръёс, эшъёс-юлтошъёс выллем, артэ сыло.ъ

Книгаенызы кылбурчиос тодматӥзы Йӧскалык библиотекаын Анай кыллэн калыккуспо нуналаз. Авторъёс азьвыл но валче ужамын ини: кылем арын, Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмонлы сӥзьыса, соос поттӥзы «Игры без игрушек» книга.

Выль книгаысьтызы кылбуръёс аспӧр­тэм сямен герӟаськемын: куд-ог дыръя С. Поторочина А. Коробейниковлэсь кылбуръёссэ удмуртэ выжтылэм, мукет учыръёсы А. Коробейников С. Поторочиналэсь произведениоссэ ӟуч кылэ берыктэм. Озьы книгаын 2 пӧртэм дуннеос пӧлэстӥськыса кошко: удмурт но ӟуч кылъёс, нылкышнолэн но воргоронлэн дуннеез шӧдэмзы, гуртысь но городысь улӥсьёслэн малпанъёссы. Озьы кылдэ Удмуртимылэн оскымон тусыз.

Книгалэн азькылаз филолог, кылысь кылэ берыктӥсь Андрей Иванов пусъе: С. Поторочина но А. Коробейников, ог-огзылэсь произведениоссэс берыктыкузы, пӧртэм амалъёсты кутыло, «мукет» культуралэсь аспӧртэмлыкъёссэ возьматыны тыршыса. Озьы котькуд авторлэн аслаз произведениез кылдэ ини, берыктэм чуръёс асьсэ кожазы улыны ӧдъяло.

Книга кылысь кылэ берыктӥсьёслы тунсыко луоз. Малпаськонэ усёно: кызьы берыктоно «читыр-чутыр», «шальдӥ-вальдӥ», «чиньыр-ваньыр» но мукет та выллем кылъёсты? Соосты кутыса, С. Поторочина суреда Эгра ёросысь Чутыр черкогуртысьтыз Нязь шурез:

Шурмылэн сямыз мудрон: Мын но вала сое тон: Лымшоре я уйпала Читыр-чутыр котыръя.

Мукет удмурт топонимъёслэсь (инты нимъёслэсь) кылдэмзэс но возьматэ автор. Удмурт кылысь потэм нимъёс А. Коробейниковлэн ӟуч кылбураз но выжо:

Муш Бере зовут в народе Тот посёлок небольшой, Что в дословном переводе Означает «за пчелой».

Бичетэ озьы ик пыртэмын вордскем палъёсты яратон сярысь чуръёс, инкуазь суредъёс, визькылъёс… Авторъёс улонысь секыт учыръёсты но возьмато. Кылсярысь, верало, кыӵе кышкытлык кылдытэ пичи гуртэз шорияк люкись федерал сюрес. Кин ке лыдъя меда, кӧня калык быре сюрес вылын? Та юанэз но улон-вылонысь мукет сюлэмшугъяськонъёсты кылбурчиос вужерысь потто. Удмурт лыдӟисьлэсь сюлэмзэ тужгес бугыръялозы, дыр, С. Поторочиналэн огшоры, мудронъяськытэк гожтэм чуръёсыз: кылбурчи улонлы тау каре, шундылы шумпотэ, анаезлы йыбырттэ, вылезлы усьтэ сюлэмзэ. Дунне шоры сыӵе учконэзлы шумпотӥськод но, пичияк вожъяськиськод но…

Книгаез лыдӟыку, Удмурт шаермылэсь туссэ азяд пуктӥськод: чебер инкуазь, шулдыр гуртъёс но бырон калэ вуэм поселениос, калыклэн аспӧртэм сямыз… А. Коробейников но С. Поторочина ваче пумит сыло кадь шурлэн ярдуръёсаз. Пӧртэм ярдуръёс — со пӧртэм кылъёс, культураос… Но озьы ке но асьмемыз огазея одӥг шур — дуно Удмуртимы. Та книга — шаермы сярысь пичи энциклопедия выллем.

Книгазэс авторъёс Йӧскалык библиотекалы кузьмазы, мукет лыдӟиськон юртъёсы но вуттыны медо. Бичетэз озьы ик лыдӟыны луэ вотэсын но.

Анастасия ШУМИЛОВА