Кун Кенеше депутатъёсты быръёнъёслэсь ортчемзэс чаклало общественникъёс

Туннэ, 28-тӥ мартэ, Кун Кенеше Ижкарысь 8-тӥ округъя быръёнъёс ортчо. Быръёнъёсы 5 мурт пыриське. Быръёнъёслэсь мынэмзэс эскерон понна шаерамы вуиз Россиысь Общественной палаталэн кивалтӥсез Максим Григорьев.

Куара сётонлэн радъяськемез пумысен туннэ со кенешиз Быръёнъёсъя комиссилэн кивалтӥсеныз Вениамин Соломенниковен, Удмуртиысь Общественной палаталэн кивалтӥсеныз Рашид Хуснутдиновен.

— Ижкарын 24 быръён участок усьтэмын, ваньмыз огсыр ортче, — шуиз В. Соломенников.

Вань участокъёсын ужало чакласьёс, соос быръёнъёслэсь ортчемзэс сак эскеро. Та быръёнъёс сӥзьыл ортчоно быръён ужрадлы дасяськон выллем луизы, вераз Р. Хуснутдинов.

Кивалтӥсьёс шоркарысь куд-ог быръён участокъёсы вуылӥзы.

— Удмуртиысь умой пуктэмын наблюдательёслэн ужзы. Котькуд участокъя дырыз дыръя иворъёс келяло, со сяна, мытэмын на Интернетын потӥсь иворъёсты эскерон, — вераз М. Григорьев.

Сергей Захаров