Куинь полэс шуд

Шаерамы кыктоос трос вордско, нош куиньмоос — чиньыен лыдъямон. Кызьы уло-выло 3 полэс шудо луэм семьяос? Кызьы анайёс сыӵе дыръя но азинлыко луыны быгато?

Сьӧлталась Скворцовъёс

Сьӧлталан улӥсь Наталья Скворцова 5 номеро нылпи садын визьнодасьлэн юрттӥсез луыса ужа, солэн Полина, Альбина, Кристина нылъёсызлы быдэн 15 арес ни.

— Куиньмо нылъёсмы вордсконо шуыса тодӥмы но, кузпалыным Воткинскысь анай-атае доры бертӥмы, — вера Наталья. — Картэлэн ӵыжы-выжыосыз пӧлын ӵапак куиньмоос вылӥллям, соин ик, милям куиньмоос вордскизы шуыса, кыӵе ке сенсация ӧй вал. Нылъёсмы 2 сюрс 250, 1 сюрс 900 но 1 сюрс 180 граммъем вордскизы. Кыкезлы йӧлы тырмиз, 3-тӥез смесь вылын будӥз. Но нылъёс ог-огзэс ӝог сутӥзы. Тужгес секыт вакытъёсы бордамы вал анай-атае, зол юрттӥз песятае, нылъёсын больницае яке кытчы ке мыноно ке, машинаеныз нуллӥз.

Полина но Альбина туссыя огкадесь, соос ог-огзылэсь уг люкиськыло, Кристина ас понназгес, нош сямъёссы ваньзылэн пӧртэмесь. Пичи дырысенызы соосты пӧртэм дӥсяны выримы, али но котькудӥз аслыз гинэ кельшись дэрем быръе. Нылъёсмы ог-огзылэсь кемалы ӧз на люкиськылэ. Но тани-тани школазэс йылпумъялозы, малпало пӧртэм интыосын дышетскыны. Кызьы нимаз улозы, ӧйтӧд.

Кизнер ёросысь Тыжмыйылысь Кольцовъёс

(Ф. Кольцова шорысез).

Кизнер ёросысь Тыжмыйыл гуртысь Фаина Кольцова 40 аресказ пинал вайыны мылкыд кариз на, улон сое 3 пиосын шумпоттӥз. Солэсь азьвыл Кольцовъёслэн нылзы но пизы вал ини. Фаина Кольцова егит дырысеныз таза улонэн эшъяське, соин ик бадӟым арлыдаз но нылпи вайыны ӧз кышка.

— Кузпалылэн но, аслам но выжыямы кыктоосмы вань, нош куиньмо пиналэн узырмом шуыса малпанамы ик ӧй вал, — шуэ Фаина Павловна. — Пиосмы вордскизы гинэ, вань ӵыжы-выжыосмы кин маин быгатӥз юрттӥськизы. Соос гинэ ӧвӧл, гурт калык но- кин носки-пӧзь керттыса вайылӥз, ма утиськыны ӵектӥськисьёс но кӧня вал. Вож нуны дыръязы нимысьтыз тетрадь возьылӥ, отчы гожъялляй, ку, кыӵе вакытэ котькудзэ сюдӥ, кыӵе эмъюм сётӥ.

Пиналъёсызлы 1 арес тырмиз но, Фаина Павловна ужаны потӥз. Кышномурт школаын педагог-организатор луыса тырше, нылпиосты крезьгурлы дышетэ. Со сяна, вуттӥське гурт клубын ужаны.

— Уксё тырмемысь дугдӥз но, уже потоно кариськи, угось 3 пиналлы памперсъёслы гинэ кӧня коньдон кошке вал. Пиналъёсын кузпалы пуконо кариськиз, юрттӥськизы сестраосы но, — вера Фаина Павловна.

Нялтас вераса, Фаина Павловналэн семьяез туж бадӟым — сузэр-вынъёсыныз соос 13 кузя, ваньзы эшъяськыса будӥзы. Али но ог-огзылы юрттыса, тупаса уло.

Фаина Павловналэн нуналъёсыз бызьыса ортчо: школае вуоно, клубын маке со кароно, дорын пиналъёсты сюдоно, скал кысконо. Табере 10 аресъем пиос, анайзы ӵемысь я школаын, я кыӵе ке гурт ужрадын бере, асьсэлы курегпуз пӧзьтыны, пырсатыны, мильым пыжыны дышизы ни.

Пиналъёсыз поннагес ик Фаина Павловна 10 арлэсь кема ачиз руль сьӧрын ворттылэ ни.

Иван, Вадим, Рома пиос туж шаплыесь будо, спортэн эшъясько, куасэн бызьыло, шашкиен шудо. Пӧлазы жугиськон но поталля, озьы ке но куиньмоос ог-огзытэк улыны уг быгато. Эшшо доразы ялан эшъёссэс пыртало, Кольцовъёслэн коркаязы котьку шулдыр.

Ладыжецъёс

Ижкарысь Евгения Ладыжецлы 31 арес, со «Сообщество» фондлэн генеральной директорез луэ. Фонд кичӧлтонъёсты улонэ пыӵатыны, кивалтӥсьёсын кусып возьыны дышетэ. Ӵапак али отысь адямиос «Вуоноез гурт» проект улсын гуртоосын пумиськыло, соослэсь малпанъёссэс огазеян-люканэн выро. Евгения студент дырысеныз пӧртэм проектъёсын выре, тужгес паймымонэз — куиньмо нылъёссэ будэтыса но, со вуттӥське пӧртэм проектъёсты азинтыны, ӟеч анай луыны.

— Куиньмоослэн анай-атайзы луом шуыса ивор милемыз ӧз онгромыты, — шуэ Евгения. — Матысь эшъёсмы куиньмо пиналъёссэс будэто вал ини, соос милемлы котьма ласянь визь-кенеш сётъязы. Ӵыжы-выжыосмы пумозяз ӧз оске, кызьы мынам восьтэт мугоры 3 пиналэз тэрытӥз. Нош эшъёсмы серекъяса шуылӥзы: вал одӥг Женя, табере 4 луоз. Нылъёсын утиськыны зол юрттӥзы анай-атайёсмы, соос ялан бордамы вал. Ӵош ужась эшъёсылэн но тросэзлэн пиналъёссы вань ини, соин кыӵе ке выль проект борды басьтӥськиськом ке, пиналъёсмес сьӧрамы кутӥськом. Соос ог-огенызы шудо, ми ужаськом.

Ладыжецъёслэн нылъёссы 1-тӥ классэ ветло ини. Кузпалъёс соосты скаут отрядэ сётӥзы, отын пиналъёс мугорзэс кыдато, походъёсы ветло, командаен ужаны дышетско.

Ангелина СНИГИРЁВА

Туспуктэмъёс геройёслэн архивысьтызы