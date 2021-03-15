Кузьмаз 200 манет
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Эх, кыӵе шулдыр уло Вавож ёросысь воргоронъёс. Куд-огез полициын ужасьлы кузьым сётыны выре, мукетыз сӧсыртыны турттэ.
Феврале кезьытъёс дыръя Вавож черкогуртысь участковой ульчаысь кудӟем воргоронэз синйылтӥз. Шонаськись муртэ нуиз полицилэн отделаз протокол гожтон вылысь. Уго калыко интыын юыса ветлӥсьёсты административной кыл кутон возьма. КоАП-ысь 20.21-тӥ статьяя 500 манетысен 1 сюрс манетозь тыриськон лякыны луэ. Но кудӟем воргорон таӵе кыл кутонлэсь куалектӥз. Ма, кыӵе штраф? Пиосмурт кисыысьтыз 200 манетсэ поттӥз но участковойлэн ӝӧк вылаз понӥз, собере дораз бертыны куриськиз. Табере воргоронэз кузьым сётыны выремез понна суд возьма.
Нош Какмож гуртысь 44 аресъем пиосмурт полицейской шоры отвёрткаен урдскиз. Участковой татчы вуиз вал кышномуртлы юрттыны: полицие жингыртыса, нылкышно ивортӥз, кудӟем картэз жугиське шуыса.
Полицейской кышномуртэн вераськыку, со шоры урмем пиосмурт урдскиз. Ярам, участковой ӧз сӧсырмы, ачиз ик йыртэмасез погыртӥз.
Нош отвёрткаен шонаськисьлы табере уголовной кыл кутон пиштэ. Уголовной кодексысь 318-тӥ статьялэн 1-тӥ люкетэзъя солы 200 сюрс манетозь тыриськон лякыны быгатозы яке 5 арлы пытсэт сьӧры келялозы.
Елена Скворцова
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