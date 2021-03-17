Кужым лыктэ… ӵошатскыса

Ижын данъязы «Столичный педагог» проектын вормисьёсты. Туэ та вожвылъяськон 5-тӥ ползэ ортчиз. Отын кужымзэс мертазы 300 дышетӥсьёс. Соос пӧлысь 54 мурт финалэ потӥз. Нош вормыны кылдӥз 11 муртлы гинэ.

Фото: izh.ru

Арлы быдэ та вожвылъяськонын ӵошатско дышетӥсьёс, ватсаса тодон-валан сётӥсьёс, воспитательёс, школаослэн но нылпи садъёслэн кивалтӥсьёссы, вуоно дышетӥсьёс. Соос кужымзэс мертазы 3 удысъя. «Выль ӵектонъёс но инновациос» конкурсын ӵошатскизы дышетӥсьёс но воспитательёс. Вераны кулэ: соос тужгес трос вал — 222 мурт ужъёссэ ыстӥз. Школаослэн но нылпи садъёслэн кивалтӥсьёссы но соослэн воштӥсьёссы «Лэсьты тазьы!» номинациын вожвылъяськизы. Педколледжысь студентъёс но егит педагогъёс понна чакламын «Мон луо!» конкурс.

Вожвылъяськон дыръя дышетӥсьёс мастер-классъёс возьматъязы, асьсэлэн вормонъёсынызы тодматъязы.

Кылем арня вискын устооссэ педагогъёсты данъязы. Ужрадэ пыриськизы Кун Кенешлэн Тӧроезлэн воштӥсез Надежда Михайлова, дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова, Ижевск городлэн йырыз Олег Бекмеметьев.

— Ижын 9 сюрс мында педагогъёс тыршо. Нуналлы быдэ соос выль вормонъёс басьто, визьмало но будэто нылпиосты. «Столичный педагог» проект юрттэ соослы выль амалъёсты пыӵатыны, асьсэлэсь опытсэс мукетъёслы шараяны, — шуиз Олег Бекмеметьев.

«Столичный педагог» конкурс дышетӥсьёслы кужым сётэ азьлань вамыштыны. Кылсярысь, 3 ар талэсь азьло ӵошатскисьёс радэ султӥз Ижысь 91-тӥ школаысь математикая дышетӥсь Мария Ившина. Кылем арын со Удмуртиысь устоез дышетӥсь луиз, собере ветлӥз Россиысь вожвылъяськонэ.

А. Загумёнова (сцена вылын сылӥсез)

Вормисе потэм 11 мурт пӧлын 3 воргоронъёс но. «Цифровой педагог» номинациын вормиз 97-тӥ школаысь Дмитрий Дементьев. Ватсаса тодон-валан сётӥсьёс пӧлын ваньзэс азьпалтӥз Нылпи творчествоя центрысь Сергей Семериков. Кивалтӥсьёс пӧлын устоез луиз Первомай ёросысь нылпи творчествоя юртлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Максим Дерябин.

Ижысь 16-тӥ школаысь покчи классъёсты дышетӥсь Алеся Загуменнова ас удысаз вормись луиз. Вераны кулэ, со конкурсын тужгес егитэз педагог вал, 3-тӥ арзэ гинэ ужа. Табере егит специалистлэн нырысетӥ вормонэз азьланяз ужаны кужым сётоз.

Елена Скворцова.