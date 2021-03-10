Кошки… Магаданэ

Привет. Мон Лена. Балезино ёросысь пичи гинэ Исак гуртысь удмурт ныл. Мыным 18 арес. Каль (али) улӥсько Магаданын. Тросэз мынэсьтым юало: «Кызьы озьы пӧрмиз, тон сыӵе кыдёке кошкид шуыса?»

Е. Чиркова

Талы сётӥсько огшоры валэктон: мон студент, дышетскисько Северо-Восточной кун университетын физматын 2-тӥ курсын.

Магаданын одӥг тодмое но ӧй вал. Огнам дунне пуме кошки. Номырлэсь ӧй кышка. Пумозяз уг валаськы вал, кытчы но кӧнялы кошкисько. Татчы лыктыкум, нырысьсэ ворттылӥ поездэн, лобай самолётэн: Магаданэ вуон понна поездын 24 час, самолётын 8 час ортчытоно.

Нырысь ик пайми сопкаослы. Сопка — гурезь выллем, но лапеггес, татын соос туж трос. Магадан — туж пурысь. Ульчаосын лыстэм пужымъёс но лулпуос будо, мерттэм сяськаосын клумбаосты уд адӟы. Но инкуазь синмаськытэ, тужгес но Охотской зарезь. Малпай вал, котькуд нунал ярдуртӥ ветло шуыса, но дышетскыса ваньмон дыры ичи кыле. Зарезь дуре ӵем уг ке но вуылӥськы, укноысьтым сое котькуд нунал адӟисько. Отысь лек тӧлъёс пельто. Соин ик татын кезьыт, толалтэ -25 градуслэсь шунытгес уг луы.

Магаданын улон гуртамы кадь ик. Адямиос озьы ик картошка, кубиста, ӵуж­кушман будэто, сутэр ярато. Сикысь емыш окто: нюлэсъёс узыресь ягмульыен (брусника), лызэмезен (голубика), пунысутэрен (жимолость) но гоноэмезен (морошка). Татын уло гондыръёс, ӟичыос, лудкечъёс, койыкъёс (лось) но пужейёс (олень).

















Нош зарезь дурысен куд-ог дыръя адӟыны луэ нерпаосты, касаткаосты но китъёсты. Магаданъёс чорыг, краб, мидия трос сиё, но магазинъёсысь соосты уг басьто, асьсэос кутыло, угось дунъёс татын зол курт­чылӥсько.

Нырысь Магаданын секыт вал. Удмуртиен ӵошатыса, шунды 7 часлы азьло сайка. Котькуд секунд потэ вал анаелы жингыртэме, мачкеме, мае выльзэ адӟи, марлы туннэ пайми.

Тунсыко потӥз: татын адямиос кизилиослы оско, уг тодӥськы, маин со гер­ӟась­ке­мын. Зэм-зэм, котькуд нунал гороскоп лыдӟо но соя уло.

Жалясько-а, татчы вуи шуыса? Уг. Каль мон дӥсь­тысал-а татчы огнам лыктыны? Ӧй, каль кышкасал ни. Но Магадан монэ туж бурдъя, сюлэмам пытьызэ кельтӥз ни.

Елена Чиркова