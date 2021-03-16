Котькыӵе вакытлэн аслаз чеберез

Кыӵе воштӥськонъёс ортчо мӧйымемъя

Ижын ужзэ мытӥз «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн «НылКышно» клубез. Нылкышноос пӧртэм специалистъёсын, эмъясьёсын, психологъёсын пумиськылозы, сюлмаськытӥсь ужпумъёссэс сэрттозы. Нырысетӥ пумиськонэз нуиз Ижысь акушер-гинеколог Светлана ВОЛКОВА.

Куасалляськись мугор — егит.

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ



35 ареслэсь бадӟымъёс

Пумиськонын ӝутӥськизы лушкем юанъёс — соосты котькуд нылкышно трос калык пӧлын юаны ӵемысь уз но дӥсьты. Уката но — удмуртэз.

— Удмурт семьяын малы ке анай нылъёсызлы ноку уг вералля нылкышнолэсь тазалыксэ утён, воргоронъёсын кусып возён сярысь, — вераськонэз мытӥз Светлана Ивановна. — Мынам аслам анае эмъясь ке но вал, та сярысь ӧз вераськылы. Троссэ тодылӥмы школаын, отын туж ӟеч фельдшермы вал. Со умой-умой валэктылӥз, малы егит нылъёслы асьсэдыз утьыны кулэ, кызьы дасяськоно анай луыны но мукет.

Нылкышно тазалыксэ котькыӵе арлыдаз ялан чакланы кулэ. Нош тазэ вераськонзэ Светлана Волкова сӥзиз 35 ареслэсь бадӟымъёслы. Малы та арлыд быръемын вал? Малы ке шуоно ӵапак та вакытысен нылкышнолэн мугораз воштӥськонъёс кутско.

— Одӥгъёсыз пурысьтаны кутскем йырсизэс адӟо, мукетъёсызлэн син улазы нырысетӥ векчи кисыриоссы кылдо, та арлыдын нылкышноос тодо ни, мар кароно малпамтэ шорысь нуны медаз шедьы шуыса, — пусъе С. Волкова.

Нылкышно ассэ котьку ог 10 ареслы егитгес шӧдэ. Со туж умой, пуш дуннелэн лопыръяськемез-кырӟамез потэ ке! Озьы ке но, специалист лыдъямъя, таӵе арлыдын нылкышно аслаз тазалыкезлы уката бадӟым саклык висъяны кулэ ни. Угось ӵапак та вакытысен мугорын веществоослэн воштӥськонзы лябӟыны кутске. Чеберлык, капчи мылкыд понна кыл кутӥсь эстроген гормон синыны ӧдъя, со интые тросгес луэ прогестерон. Ӵапак та гормон йылэ, нылкышно анай луыны дасяськыку. Нош кыӵе луэ та вакытэ кышномурт? Я бӧрдэмез потэ, я серекъямез — мылкыдыз туж ӵем вошъяське. Я созэ сиемез потэ, я мукетсэ — ачиз но уг вала.

Мар сярысь вералоз гинеколог?

35 арес тырмем бере котькуд нылкышно арлы быдэ, номыр уг шугъяськыты ке но, возьматъяськыны кулэ гинекологлы, терапевтлы. Кылсярысь, одно лэсьтоно маммография — гадьёсын воштӥськонъёс кутскыны быгатозы. Ваньмыз умой ке, выльысь эскериськыны луоз 40 аресын гинэ. 40-50 аресъёс вискын — 2 арлы 1 пол, 50 аресысен арлы 1 пол снимок лэсьтоно.

35 арес бере арлы одӥг пол онкоцитология, бактериоскопия шуиськись анализъёс сётоно — угось та вакытэ кырмиськыны кутско миома но мукет висёнъёс.

— Котькуд нылкышнолэн климакс шуиськись вакытэз но вуэ, — пусйиз Светлана Ивановна. — Одӥгъёсыз сое капчиен ортчо, мукетъёсыз туж курадӟо: я пӧсяло, я кынмо…

Вазен эмъясьёс шуо вал: нылкышнолэн климаксэз 50-55 аресъёсаз вуэ. Но берло дыре виркошконзы, 40 арессэс тырмытытэк но, дугдэ ни. Соин но 35 арессэ ортчытэм нылкышно мугорзэ сак шӧдыны кулэ. Виркошконэз вис карыса ортчылэ ке, кизергес яке напгес луэ ке — та сярысь одно верано гинекологлы. Со эскероз-чаклалоз, визь-кенеш сётоз. Климакслэсь вуэмзэ беромытыны луэ пӧртэм амалъёсын. Со понна гормонъёсты чаклано.

— Куд-огезлэн дорам вазиськись нылкышноослэн виркошконзэс кӧня ке толэзьёслы-аръёслы нуйтэмзы потэ на, — шуэ С. Волкова. — Таӵеосты туж валасько: кинлэн кемагес чебер, егит во-

зиськемез уз поты? Угось макем кемагес вир кошке, сокем кемагес нылкышно арлыдлы уг сётӥськы — мылкыдыз ӟеч возиське, ассэ капчи шӧдэ. Но климакс вуиз ке но, юскиськоно ӧвӧл. Котькуд нылкышно валаны кулэ: котькыӵе арлыдаз со чебер!

Семьяын кузё ке кышномурт

Светлана Волкова люкаськемъёслэсь юаз: кин нуналлы быдэ кремен зыраське, нош кин нуналаз ог 15-20 минут ке но воксё дӥсьтэк ветлэ? Тросэз паймизы: ӝыт валесэ кызьы вуэммес ум валаське, жадиськом — кыӵе крем тодэ лыктоз на? Нош нылпиос азьын кызьы гольык ветлод?

Аслыд саклык висъян нылкышнолы кема чебер возиськыны юрттоз. Соин ик специалист ӝот-ӝот вераз: мылды потӥз ке — дыр но, кужым но шедёз. Али кутсконо та борды, отӥяз бер луоз! Кин ымныраз массаж лэсьтон малпанэн улэ — али кутсконо. Кинлэн куэз кӧс — кремъёсын али ик зыраськоно. Нош кӧлыны выдон азьын мятаен, пыштурынэн чай юоно, пыласьконо — ву вань жадемез басьтэ.

Валаса сиськоно — нуналаз 6-8 пол, пичиен-пичиен. Жаляса верано, ӵемысь ӵукна маке со куртчыны вуим, нуназе — маке со сиыны шедьтӥм, нош ӝыт сомында сиськиськом — мырдэм шокаськом, мар тэриз — ваньзэ ымамы тырим. Бен, адями арлыдыз люкаськемъя ачиз но валаны ӧдъя: озьы уг яра. Ӝӧк вылын котьку луыны кулэ бакча емышъёс — нуналаз 400 грамм сиёно. Ӧжытгес мед луоз кӧё-вӧёез, но ӵукнаосы ог 20 грамм нӧкы вӧй мултэс уз луы. Арлыд люкаськемъя мугорын тырмемысь дугдо витаминъёс, микроэлементъёс. Соосты одно юылоно.

Инкуазьлэн, омырлэн чылкытэз нылкышно тазалык вылын зол шӧдӥське. Эмъясьёсты уката сюлмаськыто сотовой телефонъёс — егитъёс соосты сумкае но уг поно, кисыязы гинэ нулло. Нош сиёнэз табере шунтӥськом микроволновкаын — со бордысь тазалыкез лябӟытӥсь сиос пото. Ваньмызлэн пыдлось гуртэ, чылкыт омыре кошкемез уг луы бере, сиёнэз плита вылын шунтоно, телефонэз, доре вуыса ке но, ӧс доры кельтоно…

Йырвизьлы маза сётоно ӧвӧл — телевизор учкон, книга лыдӟон гинэ тырмыт уз луы. Маке вылезлы дышетсконо: кин ке, оло, кунгожсьӧр кылъёсты дышетыны кутскоз, кин ке шахмат пул сьӧры пуксёз, кин ке выль профессилы дышетскоз… Макем золгес йыр ужалоз, сокем мугор пересьмонлы калленгес сётскоз.

Керӟегъяськонъёслэсь утиськоно — шорады бадӟым куараен кесяськисьёс вань ке, таӵеослы тыбырын берытсконо, верано: эн кесяське, мыным урод луэ. Сюлмаськонъёс, керӟегъяськонъёс дыръя мур шокано — омырез поттыкуз, мугорлы каньыл луэ, со шутэтске. Эшшо умойгес, таӵе учыръёсы сюронлэсь палэнтӥськыны турттӥды ке.

Нуналаз 8 час кӧлоно, 8 час ужано, 8 час аслыд саклык висъяно, шутэтсконо. Ужез доре кутоно ӧвӧл! Эн вунэтэ: матысьёстылы но саклыкты кулэ. Вис шедьтоно ёзвиосты кыдатыны — уката пайдаё луэ скандинав амалэн поръян.

Элина Кумачёва