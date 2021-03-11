Кортэз пызьыртӥзы

6-тӥ мартэ Вотка ёросысь Галёво гуртлэн бамалъёсаз пӧсь вал: татын ортчиз тракторен калыккуспо биатлон. Кубок понна вожмаськизы 53 трактористъёс, 4-ез соос пӧлысь — нылкышноос.

Тракторен биатлонын корт но ӟырдаз

Удмуртие вуизы 5 улосысь — Ростов, Свердловск, Пермь, Татарстан, Башкортостан палась — трактористъёс. Руль сьӧры пуксизы на Белоруссиысь МТЗ-82 трактор поттонъя заводысь водитель-испытательёс. Ӵапак отын поттэм но шаерамы ваем 6 ӵыж-выль тракторъёсын ик нюръяськизы гуртоос. Но удмурт музъем капчиен сётӥськиз шаерысьтымы ик механизаторъёслы — 19 ёросысь усточиос корт валэз валтыны, пневматической винтовкаысь ыбылӥськыны быгатэменызы паймытӥзы.

— Биатлонэ сюрыны каньыл ӧй вал, — вера Кизнер ёросысь Вуж Копки гуртысь Андрей Семакин. — Мон нырысь ик заявкаме сётӥ. Кыӵе колхозысь шуыса юазы но, ачим понна ӵошатско, шуи. Подсобной хозяйствоям кыӵе ке сыӵе трактор возисько. Асме эскереме потӥз. 2019-тӥ арын биатлонэз адӟыса, мылкыды ӝутӥськиз. Берло мон кадьёс трос жингыръяллям на, но соосты ӧз кутэ ни — фермеръёсты но хозяйствоосын ужасьёсты гинэ списоке пыртӥзы. Биатлонэ 40 мурт пыриськоз шуыса чакламын вал, нош куриськисьёс трос луизы.

Андрей Семакинлы ӧз удалты. Со 45-тӥ интые кылиз, трассаез 12 минут но 14 секунд куспын ортчыса. Палэнысен капчи адӟиськись трасса угось воксё но каньыл ӧй вал. Тросэз ыбылӥськонын кугӟазы, котькуд кырыж ыбемзы понна штрафной круг ортчоно луизы.

— Ӝог ортчом но вормом шуыса малпаллязы уноез, — шуэ биатлонэз радъясь, солы 2018-тӥ арысен кутскон сётӥсь, Вотка ёросысь Бадӟым Кивар гуртысь Павел Кузнецов. — Но та тракторъёсын ӵошатскон гинэ ӧвӧл — биатлон. Ыбылӥськыны ӧд быгаты ке, котькыӵе ӝог мын, уд вормы.

Воксё янгышъёстэк ыбы­лӥськиз Вотка ёросысь Камское гуртысь Семён Косачев. Со финише 7 минут но 43 секунд куспын вуиз. Руль сьӧры пуксён азяз ик Семён шуиз: та тракторлэсь вань кужымзэ пызьырто но вормо. Нош нылкышноос пӧлын устоез луиз Кизнер ёросысь 30 аресъем Елена Шерстобитова.

Омыр таӵе ӟырдыт луоз шуыса, нокин ӧз малпа. Туж сюлмаськизы ӵошатскисьёс понна ӵыжы-выжыоссы, тодмоссы, кивалтӥсьёссы. Учкисьёс «Камские дали» туризмъя комплекслэн бамалъёсаз ӧз тэре — ог 5 сюрс кузя люкаськизы. Куараоссы техникалэсь золгес чузъяськизы. Ужрадэз учкыны вуылӥзы Камерунын вордскем Россиысь кырӟась Пьер Нарцисс, Чехиысь посольстволэн

дипломатэз Никола Грушкова но мукет куноос. Биатлонэз адӟыны луэ вал онлайн-трансляция пыр но.

— Ми 2022-тӥ ар сярысь малпаськомы ни, вуоно арын эшшо тросгес ӵошатскисьёс луозы шуыса, — вера гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Арлы быдэ куронъёсты чурытгес кариськомы, выль этапъёс йылтӥськомы. Котькуд тракторист аслаз быгатонлыкъёсыз бордын мед ужалоз. Азьланяз котькуд ёросын, котькуд улосын отборочной этапъёс ортчозы, кужмоосыз гинэ шаерамы финалэ сюрозы. Котькудӥз биатлонэ пыриськем мурт мед малпалоз: туннэ келяй, но вуоно арын одно вормо. Оскисько, таӵе ужрадъёс трактористлэсь данзэ вылэ ӝутозы шуыса. Али шаерысьтымы хозяйствоосын ог 3 сюрс механизаторъёс ужало, 400-эз — егитъёс.

Тракторен калыккуспо биатлон кемалы тодазы кылёз 5 сюрс кузя учкисьёслы но, стартэ потам 53 механизаторъёслы но. Уноез вожвылъяськисьёс шуизы: вуоно арын ортчоно ӵошатсконэ нош ик пыриськомы.

Воргоронъёс но куалекъязы

Минскысь заводын бичам 6 ӵыж-выль тракторъёс шоры, чыртыоссэс золъяса ик, учко стартэ потӥсьёс. Тракторъёсты ӵошатскыны юромо вайизы. Огкыл шедьтомы-а корт валэн шуыса сюлэмзы шуг. Ворттылэмын ӧвӧл на уго. Нош сыӵе техника нырысь-валысь сямзэ возьматъя.

Тани огез трактор гуретыны ӧдъяз. Руль сьӧры пуксиз биатлонэз радъясь Павел Кузнецов. Но мар ай та, малы машинаез сяськаосын чеберъямын? Азьлань ширтэм интые, воргорон техниказэ дугдытӥз, кабинаысь тэтчиз но кузпалыз азе пыдесъяськиз, бызьыны ӵектӥз. 16 ар валче уло ини Иринаеныз, но кусыпъёссы загсын юнматымтэ на вал. Тракторен биатлонэз усьтыса, Павел гажанзэ кабинае пуктӥз но трасса вылтӥ котыртӥз.

Ӵошатскыны шуыса, нырысь ик руль сьӧры пуксиз Шаркан ёросысь Анатолий Чирков. Кызьы уг лобӟы, озьы ортче. Кожонъёсын техникаез кызьы уг бекмыля! Ӝоггес! шуыса кесясько ӵыжы-выжыосыз. Сьӧраз ик потӥз ни Дэри ёросысь Юрий Чучалин. Таиз эшшо но чальгес ворттылэ кадь. Эстакада, гараже пырон, гурезьёсы тубан — вань этапъёстӥ тыпыр-тапыр ортче. Кызьы техниказэс мишеньёс доры дугдытыса вутто. Оло руль бордын зуркам киоссы, оло куалекъясь сюлэмъёссы винтовкаосты гань-гань кутыны уг сёто — пыӵал дырекъя, пуляос кырыж лобо. Со понна штрафной круг сётоно. Кин кинэ азьпалтоз? Анатолий Чирков нырысь ик финише вуиз, кабинаысь тэтчиз но кисыосаз бугыръяськыны кутскиз. Тамаксэ кенжытыны выре, уг пӧрмы — киосыз дырекъяло.

Тракторен биатлонын огез этапез вал ыбылӥськон

— Капчигес луоз шуыса малпасько вал, — шуэ со тамаксэ аратыны вырон сяменыз. — Зуркыт. Мишеньёсы ӧй сюры. Штрафной круг ортчоно луиз.

Со вискын Юрий Чучалин кабинаысь потӥз. — 10 ар трактор сьӧрын ворттылӥсько ни, скорость умой, нош ыбылӥськыны ӧй быгаты, — шуэ. — Ми бере кошкемъёслы трослы капчигес луоз. Соос адӟизы, кытчы мыноно, кытын трактор кырыжа.

Ростов, Свердловск кемысь вуэмъёс мыняса кадь учкылӥзы трасса шоры. Вордскем палъёсазы угось ог 20 ар ни тракторъёсын гонкаос радъялляло. Таӵе сюрестӥ гинэ ортчомы, пе. Но пӧсяно луизы ик. Ростов улосысь Роман Щусь финише вуэмез бере ӵошатскисьёслы валэктыны кутскиз, кыӵе ӝоглыкен но кызьы мыныса умойгес луоз, нокин медаз бекмыля, пе.

— Тракторен ворттылон стаже 32 ар ни. Вормо кожай вал. Ми палан кизьыны потӥзы ни, кизёнме куштыса ик, татчы лыктӥ. Фермер мон. Удмурт шаерез адӟо, калыкен пумисько, малпай. Вуоно арын одно лыкто но вормо! — шуиз Роман Щусь. Асьме биатлонын со 24-тӥ интые кылиз.

Нылкышноос паймытӥзы

Кышноос шып сыло. Пӧлазы воксё егитъёсыз но вань. Дария Зарипова Ижысь гурт удысъя академиын 4-тӥ курсын инженер-механиклы дышетске. Шорысьтыз синъёсты уд вошты — сыӵе мусо мыня.

Ижысь гурт академиын дышетскись Д. Зарипова 3-тӥ инты утӥз

— Чебере шоры учкись ӧвӧл, пиослы соин йырин ӧвӧл ай, комплиментъёс уг кылӥськы, — вазе Дария. — Аслым но тодматсконэн йырин ӧвӧл. Стартэ потон сярысь малпаськисько. Монэн ӵош академиысь 1 ареслы пиналгес Софья Шушкова вуиз. Солы медам келя шуыса сюлмаськисько.

Софья Шушкова нылкышноос пӧлын нырысь ик трактор сьӧры пуксиз. Заводьыны кутскиз но, техника интыысьтыз уг вырӟы. 30 секундзэ таин валче ыштӥз. Олокӧня вырысалыз на, оло, но куалектэм нылашлы юрттыны кабинае пуксиз Павел Кузнецов. Выль тракторлэн зажиганиез угось юн, педальёсыз но, скорость воштонэз но секытэн сётӥське на. Воргоронъёс гинэ но курадӟылӥзы, нош егит дыдыослэн суй-кужымзы ӧвӧл. Ыбылӥськон мишеньёс дорозь Софья синвуаськыса вуиз. Со валаз ни: келяз.

— Нылъёслы каньылгес мед луоз шуыса, соосты берлолы кельтӥмы вал. Трасса ӝук кадь луиз ке, техника капчиенгес мыноз, солань-талань уз сэзъя шуыса. Озьы ке но трактор сямзэ возьматэ, — учкисьёслы валэктэ Павел Кузнецов.

Кизнер ёросысь Елена Шерстобитова интыяз тэтчаса сылэ.

— Сюлмаськиськоды? — юасько.

— Ку меда шунало ни шуыса малпаськисько, — капчияк вазиз со. — Сюрес пумысен уг куалекъяськы. Пичи дырысеным трактор сьӧрын. Гуртын улӥськомы, пудо вордӥськомы. Папа комбайнэн ужаку, турын дасян ми вылэ, 3 нылъёс-сузэръёс вылэ, усьылӥз. 2019-тӥ арын но тракторен биатлонэ куриськи вал, право кулэ, шуизы. Право басьтӥ но лыктӥ. Ыбылӥськон пумысен но уг кышкаськы — МВД-ын ужасько бере, асьмеды ӵемысь эскериськом. Эшъёсы паймизы ик биатлонэ мынэмелы.

Вормиз Кизнер ёросысь Е. Шерстобитова

Туспуктӥз Елена Сараматова

Аслыз осконэз Елена Шерстобитовалы вормыны юрттӥз. Со кышноос пӧлын устоез луиз. 2-тӥ интые, 2019-тӥ арын сямен ик, кылиз Вотка ёросысь Марина Панькова. 3-тӥ луиз Дария Зарипова. Нош воргоронъёс пӧлын кужмоез луиз Вотка ёросысь Семён Косачев. 2-тӥ интые кылиз Дэбес ёросысь Евгений Васильев. 3-тӥ луиз Пичи Пурга ёросысь Вячеслав Егоров. Вормисьёсты дуно кузьымъёсын но кубокъёсын пусйизы.

Елена САРАМАТОВА