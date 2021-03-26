Книгаосаз калыксэ данъя

Грак ёросысь Улын Адамча гуртысь Нина Петровна Пономарёва быдэс улонзэ гуртооссэ данъян понна сюлмаське.

Н. Понмарева

Трос нылпиё крестьян семьяын вордӥськем мурт, Ижкарысь культурая училищеез йылпумъяса, 29 ар ӵоже ни гуртысьтызы клубен кивалтэ.

Нина Петровна ужтэк уг пукылы. Арганзэ кутыса, гуртооссэ шулдыртэ, туспуктылыны яратэ. Со сяна, ёрос ужрадъёсы мыло-кыдо пыриське, кужымзэ мерта инвалидъёс пӧлын ортчылӥсь чеберлыкъя но спортъя вожвылъяськонъёсын.

Нина Петровна бадӟым общественной уж нуэ, со ёросысь «Удмурт нылкышно кенеш», «Удмурт Кенеш» огазеяськонъёслэн ёзчизы. Сюлмаське удмуртлыкез утён но азинтон понна, ӵемысь пӧртэм ужрадъёсты дасясь но радъясь луэ. Озьы ёросысь удмуртъёс Вуж Выль арез нырысьсэ пумитазы Адамча клубын, татчы ик нырысьсэ Выль аре люкаськылӥзы егитъёс. Н. Пономарёва ортчытъяз «Виль» но «Быдэ вуон» сям-йылолъёсты.

Нина Петровна сюлмаськемъя гуртазы улӟытэмын вашкала вӧсяськон интызы — Керемет. Куасьмем тыпы вӧзы выль писпу мерттӥзы, котырзэ тазатыса, ӟусъёс пуктылӥзы, кенеразы. Та интыез пересьёс вӧсязы. Табере татын арлы быдэ Чечы спас, армие келян сям-йылолъёс ортчыло. Армие кошкись пияш одно ик та тыпы борды йӧтске, лушкем малпанзэ вераса, клубысь мумыкоре лента шукке. Пияшлы утись пус сёто — пичи кышет но сюй.

Н. Пономарёва бадӟым уж нуэ ас гуртэзлэсь историзэ

утчан-люкан понна. Гуртэз сярысь 2013-тӥ арын «Ожившая память» бичет поттӥз. Отчы тросэзлэн гуртоосызлэн нимъёссы но туспуктэмъёссы пыртэмын ке но, Нина Петровна утчаськон ужзэ али но азьланьтэ.

Озьы ик со сюлмаське ёросысьтымы творческой адямиосты данъян, соослэсь быгатонлыкъёссэс калыке поттон понна. Удмурт, ӟуч, бигер, пор кылъёсын гожъяськисьёслэн кылбуръёсынызы но кырӟанъёсынызы «Есть место в России» бичет дасяз. Сиран (Покровск) ӟуч гурт кемалась быремын ни, нош Нина Петровна, отысь потэм мӧйы кышномуртэн пумиськыса, вашкала ӟуч кырӟанъёсты гожъяз но огазе люказ.

Та кышномурт бадӟым саклык висъя нылпиослы вордӥськем музъемзэс яратон мылкыд пыӵатонлы но. Гуртысьтызы Быдӟым оже ветлэм ожгарчиослэн нимъёссы книгаяз пыртэмын, гожтэмын синпелет борды. Гуртазы туж зол радъямын вал «Вунонтэм полк» ужрад, сое гожтыны федеральной телеканалъёсысь журналистъёс но ветлӥзы.

Адамчаын 2018-тӥ арын ортчиз Афганистанэ ветлэм ожгарчиослэн

пумиськонзы, отын ӵектэмын вал соос сярысь книга поттыны. Та уж борды Нина Петровна лулысь-сюлмысь басьтӥськиз, угось солэн выныз но та ож пыр потэмын.

Н. Пономарёва та бичетлы материал 3 ар люказ. «Сельская новь» ёрос газетлэн валтӥсь редактореныз Елена Маркинаен ӵош «Дорогами афганской войны» книга поттӥзы, отчы 52 ожгарчилэн нимъёссы пыртэмын. Туэ 15-тӥ феврале ёрос культурая юртын Афганистанысь асьме ожгарчиосты поттэм дырысен 32 ар тырмонлы сӥзем ужрадын книгаен тодматскон ортчиз. Али ёросысь гуртъёсын, школаосын та книгаен тодматскон, автореныз пумиськонъёс ортчыло. Нина Петровна Чечняын пуромем оже пыриськемъёсты утчан борды кутскиз на.

Тӥни сыӵе данъямон адями улэ вӧзамы. Солэн тыршемез пӧртэм грамотаосын дунъямын, со луэ Ашальчи Оки нимо ёрос премилэн лауреатэз, нош кемалась ик ӧвӧл солы сётӥзы Россиысь нылкышноослэн союззылэсь Таукаронзэ.

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Галина БАХТИНА. Грак ёросысь

Лолошур-Возжи гурт