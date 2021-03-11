«Гурт адями» конкурсамы «Ӟеч сюлэм» номинацие ӵектэмын Кияса ёросысь Подгорнойысь «Купанча» ансамблен кивалтӥсь Зоя Яковлева. Адямиослы юрттӥськон мылкыд солэн вираз пыӵамын.

З. Яковлева

Туспуктӥз А. Снигирёва

Зоя Фоминична Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртын вордӥськемын, семьяязы 10 нылпиос пӧлысь 5-тӥез. Скал но кыскиз, осеменатор но вал, бухгалтерын но, нылпи садын но ужаз. Гажано, синмаськымон, адӟем карымон кышномурт котькытчы вутскыны тырше, пыриське посёлоказы, ёросазы ортчылӥсь ужрадъёсы. Мар малпаз, соку ик лэсьтоз, котькыӵе ужез яратыса быдэстэ. Кин ке корка пуктэ-а, картош октэ-а, Зоя Фоминична котьку отын. Пӧртэм курадӟонъёс пыр потӥз, секыт висиз, но вань секытсэ вормиз. Ялан улӥз калыклы, адямилы ӟеч лэсьтон мылкыдын.

Зоя Фоминична, Пичи Пургалан ужакуз, тодматскиз но семья кылдытӥз Дэбес ёросысь Анатолий Яковлевен. Егитъёс улыны кошкизы Кияса ёросысь Подгорное.

Подгорной ӟуч гурт ке но, Зоя Фоминична, ачиз кадь мыло-кыдо кышноосты огазеяса, 2004-тӥ арын «Купанча» удмурт ансамбль кылдытыны быгатӥз. Удмуртлыклы сӥзем одӥг ужрад но сотэк уг ортчылы, ансамбль ёрос но элькун ужрадъёсы ӵемысь вуылэ.

Озьы ик солэн сюлмаськемезъя Подгорнойысь клубын 2016-тӥ арын удмурт сэрег кылдӥз. Отын удмурт калык культуралы сӥзем арбериос, киужъёс возьматэмын. Сое узырмытон, чылкыт возён понна сюлмасько гурт кенакъёс. Со арын ик Подгорной клуб вӧзын гур пуктэмын вал, ӟеч ужлы кирпичъёссэ дорысьтыз сётӥз Зоя Фоминична но.

— Зоя Фоминична — туж мыло-кыдо кышномурт, арлыдоосын маке ортчытоно яке гуртоосты удмурт культураен тодматоно — нырысь ик солы вазиськиськом, ноку «уг мыны», «уг лэсьты» шуэмез ӧвӧл. Перепеч, табань пыжоно ке, нош ик со эшъёсыныз. Туж шумпотӥськом, пӧламы сыӵе сюлмо адямиос вань шуыса, — вера Подгорнойысь культурая юртэн кивалтӥсь Анна Ситникова.

Та адӟем карымон кышномурт азвесь арлыдо волонтёр луэ. Мыло-кыдо пыриськылэ сӧсыръёс пӧлын ортчылӥсь ужрадъёсы, пӧртэм таукаронъёсын пусъемын, ГТО-я гадьпусэз но вань.

— Зоя Фоминичнаен «Купанча» ансамбльзэ кылдытэмез дырысен тодмо. Соку ик синмаськи солы. Кӧня со пиналъёс, пересьёс понна сюлмаське, кӧня тодмотэм адямиослы керттӥськемъёссэ кузьмалля, — со сярысь вера Кияса ёросысь Вуж Салья гуртысь Марина Морякова.

Зоя Фоминична чебер керттӥське, пужыятске. Керттэмъёссэ сётъя Первомайский черкогуртысь реабилитацияя центрысь ляб тазалыкен нылпиослы, ёросысьтызы ёрмыса улӥсь семьяослы. Подгорнойысь огназы кылем, ляб тазалыкен пересьёслэн интернатазы но со туж витем куно. Арлыдоос доры «Купанча» ансамбленызы кырӟаны ветло. Со сяна, Зоя Фоминична пересьёслы пыжиськемъёссэ, сылалтӥськемъёссэ, бакча сиёнъёссэ вайылэ. Ӵемысь огшоры вераськыны, кырӟаны гинэ но кожалля, угось ваньмыз саклыкез витё. Лавкае но сиён-юонлы ваньмыз мыныны уг быгато, Зоя Фоминична соослы но басьяськыса вае. Адямилы маке ӟечсэ лэсьтӥськод ке, солэсь аслыд но туж капчи луэ, шуэ со.

Зоя Фоминична 20 пала адямиослэн киросанайзы луэ. Со шат уг возьматы, макем гажа но дунъя сое калык. Солэн ноку-ноку тэк пукон вакытэз ӧвӧл, коркаез но ноку буш уг луы — куноосыз уг бырыло: кин ке визь-кенеш юаны, мукетыз огшоры вераськыны пыра. Дораз пырем муртэ Зоя Фоминична одно ик ӟеч мылкыдын пумиталоз, пӧсь чаен, пӧраськемен утялтоз. Калыкен со котьку огкыл шедьтэ, вӧзысьтыз адямиослы капчи мылкыд кузьма.

Ангелина Снигирёва