Кечолъёслы оскон сётӥз

Пичи Пурга ёросысь Кечол палан улӥсьёс «Ӟеч сюлэм» номинацие ӵекто Олег Дабыровез.

О. Дабыров

Кемалась ӧвӧл кечолъёслэн туж сюлмысь потэм малпанзы быдэсмиз — табере соослэн вань ӵыж-выль черксы, сӥзизы сое дун-чылкыт Николай Чудотворецлы. Гуртоос асьсэос ик кин кӧня быгатӥз сомындаен уксё бичазы, асьсэос ик борддоръёссэ но ӝутӥзы, пушсэ но шулдыртӥзы.

— Но та ужмы нокызьы ӧй пӧрмысал, Олег Дабыров мылкыд ӧй сётысал, ӧй юрттӥськысал ке, — вераз гуртысь мыло-кыдоос пӧлысь одӥгез Людмила Бызгина. — Бон ми, Инмарлы оскисьёс, вазен люкаськылӥськом вал заготзерноысь пичи гинэ сэреге, отчы батюшка но ветлылӥз. Но со инты москваослэн вал бере, соос ик басьтӥзы. Ми кыре кылӥм. Но Олег Геннадьевич милемыз туж валаз — соку со Кечол гурт администрациен кивалтэ вал. Ачиз ик инты но ӵектӥз — Кечол каргуртысь азьвыл нылпи садлэн интыяз. Отысь нылпи садэз выль интые поттӥзы но, азбарез буш сылэ ни вал. Олег Владимирович черк пуктонэз туж валаса радъяз.

Олег Дабыров вордскиз Пичи Пурга ёросысь Куюк гуртын 1969-тӥ арын. Школа бере тодон-валан люканзэ азинтӥз Сарапулысь механикая техникумын, собере — Ижысь гурт удысъя институтын. Ог дасо ар пала ужаз «Удмуртнефть» огазеяськонын. Ӵапак соку ик гурт калык валаз ни Олег Владимировилэсь мыло-кыдо луэмзэ, гурт калык понна сюлмаськемзэ. Соинтэк-а со быръемын вал муниципал кылдытэтэ депутатэ, нош собере — депутатъёслэн кенешенызы кивалтӥсе.

— Али Олег Геннадьевич муниципал кылдытэтэн уг кивалты, со выльысь берытскиз му вӧй кыскисьёс доры. Озьы ке но, калыклэсь уг палэнтӥськы, туж вазиськись, котькуд адямиез сюлэмзэ поныса кылзэ, кулэ дыръяз визь-кенеш но сётоз, — азинтэ веранзэ Людмила Бызгина.

Атаезлэсь вазиськись, зӥбыт, кылзыны но кылыны быгатэмзэ пусъе нылыз Анастасия Фофанова.

— Со семьяын но туж адӟем карымон, — пусъе Анастасия. — Женя внучкаез вордскиз ни. Ог-огзэс туж ярато! Эшшо атаймы туж яратэ волейбол шудыны. Котькин пӧлын ассэ туж капчи шӧдэ: отын ик серекъятоз но, отын ик визьмо вераськонъёс но ӝутоз.

Кечолъёс туж оско, аспал адямизы «Гурт адями» вожвылъяськонын но тужгес адӟем карымонъёсыз пӧлы сюроз шуыса, угось со быдэс республикамылы синмаськымон луэ — сыӵе адямиос вылын возиське гуртоослэн улонзы.

Элина Васильева