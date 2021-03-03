Кей, чабей но тодосчиослэн мукет эшъёссы

Кызьы кей быгатоз инкуазез чылкытгес карыны, мае «ыбыло» ионной пушкаен, кӧня Россиын куштӥськем черкъёс? Тае но трос мукетсэ мон тодӥ, егит тодосчиослэн слэмазы ветлыса.

Ужрадэз ортчытӥзы Удмуртиысь Йӧскалык библиотека но Удмурт федерал тодослыко центр Россиысь наукалэсь нуналзэ пусъён улсын. Удмурт федерал исследовательской центрысь (УдмФИЦ), Ижысь гурт удысъя кун академиысь, М. Калашников нимо техникая кун университетысь, медициная кун академиысь 8 егит тодосчиос мадизы асьсэлэн ужзы сярысь. Тыршизы вераськыны ваньзылы валамон кылын, учкисьёслэсь мылкыдзэс бугыртыса, паймытыса но серекъятыса.

Тодосчиос тодо, кызьы улонысь куд-ог секыт югдуръёсты тупатыны, но ӵектонъёссэс улонэ пыӵатыны озьы гинэ уг лу — со понна трос уксё кулэ. Тани УдмФИЦ-ысь аспирант Никита Суксин вераз, кызьы Ижысь заводъёсысь кылем-мылемъёсты уже кутыны луэ, соослэсь пӧртэм металлъёс, краскаослы пигментъёс лэсьтыса. Озьы инкуазез но ӧжытгес кырсёмытысалмы. Но та амалъёс али бумага вылын гинэ уло — предприятиослы но, кунлы но со дуно усёз.

Физик Игорь Аверкиев мадиз ионной пушка сярысь. Киноын та пушкаез возьмато кӧшкемыт ож тӥрлыкез кадь. Егит физик та пумысен серекъяса вераз: ионной пушкаен тодосчиос кортэз «ыбыло»: озьы сое юнгес каро, сыномемлэсь утё.

ИжГТУ-ысь архитектурая кафедраысь тодосчи, наукаосъя кандидат Анастасия Седова мадиз, кызьы куашкан калэ вуэм черкъёсты улӟытыны луэ. Али, пе, Россиын ог 8 сюрс сыӵе черк аналтэмын. Тодосчи вераз, кызьы учёнойёс та югдурез эскеро, ивор люкало, кыӵе амалъёсты ужазы куто но мар карыны ӵекто куштэм черкъёсын.

Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтысь тодосчи Елена Русских археологез криминалистэн ӵошатӥз. Детектив кадь, археолог вашкала вакытысь кылем чыры-пырыосты утча, соосъя ортчем вакытысь улон-вылонэз син азяз пуктыны тырше. Елена 9-тӥ-13-тӥ дауръёсысь Учкакар городищеысь шедьтэм тигльёсты (корт ӵыжатон пуртыос), ужан тӥрлыкез, слитокъёсты эскере.

Медициная академиысь аспирант Константин Манахов шырвисён сярысь вераз, валэктӥз, кызьы сое ӝог шараяны луэ. Та висёнэн Удмуртиын но Башкириын, Россиысь мукет улосъёсын ӵошатыса, 10 поллы ӵемгес курадӟыло, пе. Янгыше уськытӥз пурысь шырез (лудшырез) — со асьме палъёсты яратэ, пе. Шырвисёнлэсь вакцина та дырозь ӧвӧл шедьтэмын — соин шыръёслэсь палэнынгес во­зиськоно, маска нуллоно.

Биология наукаосъя кандидат Анастасия Осокина сюсез сиись кей сярысь вераз. Кейлэн нумыръёсыз, умортое пырыса, чечыез, уктоез (перга), мушсирез (прополис) сиё но, туж пайдаё луо, пе. Сюсь сиись кеез 19-тӥ даурын эскерыса, дано биолог Илья Мечников солэн нумырезлэсь настойка лэсьтыны ӵектэм. Али но тодосчиос лабораториосазы кеез возё. Кей нумырлэсь эмъюм туберкулёзэн нюръяськыны юрттэ, антибиотикъёсты кужмогес каре, сюлэмзы висись муртъёслы но пайдаё луоз. Эшшо кей полиэтиленэз сие (со сюсьлы тупа) — озьыен, нумыр трос люкаськем пакетъёсты быдтыны юрттысал. А. Осокина вань мылкыд карисьёсты кей нумырлэсь настойкаен сектаз.

Биолог Денис Зорин вераз, кызьы палэнысь вуэм будосъёс асьме палась музъемлы дышо, яратоно будосэз — коньыт батат картошка — сярысь мадиз.

Вормисез учкисьёс бырйизы, котькуд тодосчилы чабыса-кесяськыса, юр-яр карыса. Тужгес зол куашетӥзы гурт удысъя кун академиысь аспирант, агроном Иван Хохряков понна. Шаркан ёросысь Кельдыш гуртысь удмурт пияш вераськиз яратонэз сярысь — со синмаськемын чабейлы. Иван мадиз, кызьы бактериос ӟечгес урожай басьтыны юртто. Агрономлэсь ужзэ пияш суредасьлэн уженыз ӵошатӥз, «Выходил на поля молодой агроном» кырӟанэз нёръяз но оскытӥз: куазь уродъяськиз ке но, ваньмыз луоз «чики-пуки-бамбони».

Анастасия Шумилова