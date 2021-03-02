Кезьыт ӧз кышкаты

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 2 марта, 2021 15:04

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Дэбес черкогуртын ёрослэн кубокез понна хоккеен шудонъя ӵошатскон ортчиз.

Туспуктэм https://vk.com/debsport

Зэмос воргоронъёс хоккеен шудо, куазь шоры учкытэк. Кубок понна нюръяськонэ пыриськизы Дэбес, Эгра, Кез ёросъёсысь но Ижысь «Медведи» командаос. Ваньмыз кужмо шудӥзы. Финалэ потӥзы Ижысь но Кез ёросысь командаос. Соослэн ӟырдыт нюръяськонзы 5:4 лыдын йылпумъяськиз, Дэбес ёрослэсь кубокзэ утӥзы ижъёс. Эшшо но кужмогес нюръяськон пуромиз 3-тӥ инты понна. Пумиськизы Эгра но Дэбес ёросъёсысь командаос. Шудонлэн берпуметӥ секундаз гол пыртыса, вормон басьтӥзы эграос. Шудон 7:6 лыдын йылпумъяськиз.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 2 марта, 2021 15:04
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