Катьяськом! Таза луом!

Эгра каргуртын кутскон сётэмын «Огъя Россия» партилэн «Таза лу!» форумезлы.

Фото: udmgossovet.ru

Ужрад огазеяз ваньзэс, кин коронавирусэн висемез бере пыд йылаз султэ, кин та кышкыт черлы сётсконтэм вылысь прививка пуктӥз ни, кин эшъяське таза улонэн. Ӧтем куноос пӧлын вал Кун Кенешлэн Тӧроезлэн воштӥсез Надежда Михайлова, Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Эльвира Пинчук, тазалыкез утёнъя министр Георгий Щербак но мукетъёсыз.

Ужрадэз усьтыса, Надежда Михайлова пусйиз: таза улонлы сӥзем форумъёс республикаямы вазен но ортчылӥзы, соослэн пайдазы шӧдскымон вал. Табере, соос вылэ пыкиськыса, «Огъя Россия» партилэн выль проектэз кылдӥз — сӥземын со таза улонлы но коронавирусэн нюръяськонлы.

— Коронавирус туж лек, висён капчиен ортче ке но, реабилитация туж кулэ луэ, — шуиз Н. Михайлова. — Со сяна, пандемия возьматӥз: таза улонэн эшъяськисьёс капчиенгес ортчыто висёнэз, ӝоггес катьясько.

Нош кызьы коронавируслэсь утиськоно, кызьы соин висем бере ӝоггес катьяськоно? Мар со — таза улонэн эшъяськон? Та но тазалыкез утёнэн герӟаськем трос

мукет юанъёслы валэктонъёс шедьтыны луиз, форумын лекциосты кылзыса, мастер-классъёсы пыриськыса. Соос Эгра каргуртысь огдыре кӧня ке интыосын радъямын вал. Кылсярысь, культурая но спортъя «Нефтяник» дворецын специалистъёс мадизы, кызьы аля коронавирус, маин со кышкыт луэ но кызьы солэн четлыкысьтыз потоно. Висёнэз вормыны юртто, пе, скандинав амалэн поръян, шокан гимнастика лэсьтон, зарядка.

Ужаз «Тазалык ульча» — отын консультациос сётӥзы терапевт, онколог, офтальмолог, стоматолог, дерматолог, гинеколог но мукет специалистъёс. Мылкыд карисьёс, нимтулзэс вератэк, эскериськыны быгатӥзы ВИЧ-лы, ёрос больницаын соосты учкизы кардиологъёс. Форумын озьы ик нимысьтыз саклык висъямын вал валаса сиськонлы, угось ӵапак со но юрттэ тазалыкез утьыны. Нош интыысь вуз карисьёс калыклы поттӥзы чылкыт, ӟеч сиён-юонъёссэс.

«Таза лу!» форум йылпумъяськиз, дэмен гимнастика лэсьтыса. Ортчытӥз сое тодмо биатлонист, Кун Кенешысь ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Иван Черезов. Таӵе ужрадъёс азьланяз мукет ёросъёсын но ортчозы.

Форум дыръя ик ёросысь адӟем карымон эмъясьёс сӥлы каремын таукаронъёсын, данъян грамотаосын. Нош Кун Кенешысь депутатъёс Надежда Михайлова, Иван Черезов но ёрослэн йырыз Александр Чирков вуылӥзы на Бекмансуров эмъясьёслэн семьяязы.

Семьялэн йырыз Марат Бекмансуров Эграла вуиз «Гуртысь эмчи» программая. Соин ӵош татчы выжиз Анна кузпалыз — педиатр. Али

М. Бекмансуров анестезиолог-реаниматолог луыса ужа.

Элина Кумачёва