Калыкез ӟеч сюдо
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Шаерысьтымы 11 сюрс адямиос тыршо пудо вордонын
Кылем арня вискын пудо вордон удысын ужась гуртоосты сӥлы каризы Шарканын усьтӥськем выль культурая центрын. Со сяна, 2020-тӥ арлы йылпумъянъёс лэсьтӥзы, азьланезлы ужпумъёс чаклазы.
Кужмо луон
Ужрадэ ёросъёсысь ог 400 мурт ӧтемын вал. Шарканын ӝутэм выль культурая центре пырыса, синъёс палёмизы. Таӵе чебер залъёсты гуртъёсысь адӟылэм ӧй вал на. Лэсьтэмын со гуртъёсты котыр ласянь азинтон кун программая. Шаркан ёрослэн йырыз Василий Муклин пусйиз: таӵе дворецъёс ёросамы ӧй вал на. Татын ужалозы 48 пӧртэм кружокъёс, 25-ез нылпиослы сӥземын.
Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, шарканъёслы таӵе кузьым ужаны быгатэмзы понна лэсьтэмын. Берло 5 ар ӵоже трос йӧл кыскеменызы 3 кужмо ёросъёс пӧлы пыро. Миым 69 сюрс тонна йӧл кыскизы, ог 7 сюрс тонналы гинэ вавожъёслэсь бере кыльыса. Шаркан ёросысь хозяйствоослэн кивалтӥсьёссы гуртъёссэс азинтыны тыршо.
— Музъем вылын ужаны капчи ӧвӧл, — вазиськиз Ольга Абрамова. — Туэ 2 выль ферма усьтыны быгатӥмы ни. Миым мукет улосъёслы но адӟем карымон ужамы. 2020-тӥ ар ӵоже 870,8 сюрс тонна йӧл поттӥмы, валля арын сярысь, со 5,3 процентлы уногес. Приволжск федерал округын 3-тӥ инты басьтӥськомы. 42 сюрс тонна парсь сӥль поттӥмы — 24 процентлы уногес. Дэри ёросысь «Восточный» огазеяськон Россиысь парсь вордӥсьёс пӧлын 23-тӥ инты басьтэ. 1 миллиард 89 миллион курегпуз басьтӥмы.
Берло дыре гуртоос асьсэды дӥсьтыса эскеро пӧртэм ӧръёсын. 2019-тӥ арен ӵошатыса, 2 поллы йылӥз кеч уллё. Миым Кияса ёросысь «Дубровское» экофермае гинэ ӟеч выжыысь 860 кеч Голландиысь вуттэмын, калыклы ужан интыос кылдытэмын. Ольга Абрамова верамъя, муш вордӥсьёс но уногес луизы. Шаерамы лыдъясько ог 48 сюрс муш семьяос, соослэсь басьтэмын 560 тонна чечы. Гуртоосмы продукциенызы кунгож сьӧрын но вуз каро ни.
Устооссэ дунъян
Та вормонъёс ӧй луысалзы ӟеч ужасьёстэк. Шутэтскон нуналъёсты тодылытэк, соос сюлмысь тыршо калык понна, хозяйствооссэс ялан ӝуто. Соин ик Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов асьсэ удысазы усто луэм 40 муртэ Таукаронъёсын пусйиз. Соос пӧлын скал кыскисьёс, зоотехникъёс, селекционеръёс, пудо сюдӥсьёс, чорыг, тылобурдо, кеч но мукет живот вордӥсьёс. Кылсярысь, Можгалась пӧйшур вордон хозяйствоысь Светлана Якушева трос чайыпи басьтӥз. Али предприятие дуно куоссэ кунгож сьӧры поттыны медэ. Кылем арын устоез муш вордӥсь луиз Вавож ёросысь «Колос» СХПК-ысь Владимир Стяжкин — тужгес трос чечы кыскиз. 36 аресозь егит скал кыскисьёс пӧлын дунъямын Сьӧлта ёросысь «Звезда» хозяйствоысь Анна Бабошина, Алнаш ёросысь «Прогресс» хозяйствоысь Ирина Сидорова но Шаркан ёросысь «Ошмес» огазеяськонысь Светлана Исакаева.
— Пудоез ӟечгес сюдӥськод, кыскемлы быдэ вешаськод, соин вераськиськод ке, со тросгес йӧл сётэ, — шуэ Ирина Сидорова.
Нош Дэбес ёросысь Бадӟым Кизьна гуртысь Людмила Серебренникова фермер устоез кеч вордӥсь луиз. Со но Тӧролэн Таукаронэныз пусъемын.
— Ми палан хозяйствоос лябесь, ужан интыос ӧвӧл, — шуэ Людмила Вениаминовна. — Калыклы тросгес ужан интыос усьтон понна но тыршисько козаосме йылтыны. Магазинъёс котырамы ӧвӧл, адямиослы кытысь ке но йӧл басьтоно. Кечез, скалэн ӵошатыса, вордыны капчигес, йӧлзэ но вылӥгес дунъяло. Заводъёсын эшъяськонмылы гинэ син медаз усьы.
Александр Бречалов нимысьтыз пусйиз на шаерысьтымы 3 фермеръёсты: Пичи Пурга ёросысь Н. Плотниковез но И. Медведеваез, Кияса ёросысь Э. Мазитоваез. Мукет фермеръёсын ӵошатыса, таос гурт удыс понна тужгес трос лэсьтӥзы. Уж пӧрме ке, ужамъя ужам потэ, шуэ Ирина Медведева. 2019-тӥ арын декабре ферма усьтыса, 2020-тӥ арын феврале со производствозэ 99 процентлы ӝутыны пӧрмытӥз. Дышетскемезъя со пудо эмъясь, огаз хозяйствоын тырше вал. Эштоссы пытсаськемен, ачиз ферма усьтоно кариськиз. 2015-тӥ арын ыж вордон бордысен кутскиз. 2019-тӥ арын Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэсь 15 миллион манет грантсэ утӥз но 108 йырлы гид ӝутӥз, скал басьтӥз.
— Гуртын вань ужасьёслы тау кареме потэ. Тӥтэк номыр ӧй лэсьтӥськысал. Но одӥг интыын сылыны уг яра. Заводъёс но ялан производствозэс йылто, эшшо тросгес продукцилы кулэясько. Туэ быдэстоно ужпумъёс пӧлысь огез — ар ӵоже кысконо ог 910 сюрс тонна йӧл, — шуиз Ольга Абрамова.
Туэ ог 30 ферма ӝутыны чакламын. 8 ӵыпетъёсын чорыг вордыны кутсконо. Гурт удысысь шоро-куспо уждун шаерысьтымы шоро-куспо уждунлэсь пичи медаз луы. Миым гуртын шоро-куспо уждун ог 27 сюрс манет лыдъяськиз. Министерство дась гуртъёсын улон-вылонэз умоятон борды мукет министерствоосын дэмен басьтӥськыны. Юрттэт луиз ке, быдэстонтэм ужпумъёс ӧвӧл, шуизы гуртоос.
Ужрадэ лыктэмъёслы кузьым луиз ӟеч концерт — кырӟазы-эктӥзы Белоруссиысь «Песняры» но Ижысь «Шулдыр ӝыт» ансамбльёсысь артистъёс.
Елена Сараматова
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