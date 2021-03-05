Йырдэ эн тӥя, мар дӥсяно шуыса

Дӥськутты трос, но уд валаське, мар дӥсяны? Уже я куное пӧрмытскиськоды быдэс час? Озьыен, йырады кельтэ Ижысь стилистлэсь Елена Фокслэсь дэмланъёссэ.

Та вакытэ тузӥ лыдъяське дэрем-комбинация.

Со тупа уже но мыныны, шулдыръяськыны но. Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ



— Котькуд нылмуртлэн котькыӵе вакытлы, учырлы тупась дӥськутэз луыны кулэ, — вера стилист. — Соку туннэ мар дӥсяно ай шуыса юанъёсын йырдэ уд тӥя. Дэмласько 10 дӥсь, соос шкафамы одно ик луыны кулэ.

1. Пальто. Басьтоно кузьзэ — пыдесъёсты мед ворсалоз, шонер мед луоз. Усто, югыт-курень, вож, нап-ӵуж я чагыр буёлозэ, 1-6 бирдыосын шедьтӥды ке. Тросэз нылъёс ӝожтӥсько, кузь пальто соослы уг тупа шуыса. Уг тупа, малы ке шуоно кузьдалаез янгыш быръемын. Асьме магазинъёсы ӵем вутто Европаысь нылъёслы чаклам пальтоосты. Соослэн ӝуждалазы 170-175 сантиметр. Шаерамы та лыдпус 160 сантиметр котырын возиське. Озьыен, яке вакчиятоно, яке мугорлы тупасьсэ вурытоно. Пыдесъёсты ворсась пальто тупалоз штанэн но, дэремен но.

2. Тренч. Быръёно пальтоез сямен — кузьзэ, поясэн. Али модае пыремын вакчи плащ. Зэм, со чебер адске, но сое штанэн гинэ нуллод. Соин ик нырысь-валысь басьтоно кузь тренч, бӧрысь вакчизэ но басьтыны луоз, коньдонэд, возён интыед тырмыт ке. Кыӵе буёлозэ быръёно? Югыт-курень, вож, нап-ӵуж, чагыр — тусъя учконо. Кылсярысь, югыт куо нылъёслы пурысь уг тупа: та буёл ымнырысь вань тырмымтэосты шарая.

3. Косуха. Тросэз малпало, та куртка модаысь потэмын шуыса. Мон озьы уг лыдъяськы. Со туж ӟеч дӥсь — штанэн но, дэремен но тупа. Яралоз басьтыны

вакчизэ но, кузьзэ но. Вакчиез мугор вылын тач-тачгес пукоз, кузез — оверсайз — вӧл-вӧл. Но арлыдо

кышномуртъёслы таӵе куртка узгес мыны. Сыӵе дыръя косухаез кулэсь пиджакен воштоно. Фасонэз шонер мед луоз, бирдыез — 1-2.

4. Джинс. Нылъёсты ӵем индылӥсько: интернет-магазинъёсы, сое утчаса, пырано ӧвӧл. Джинсэз мертатэк басьтыны уг яра! Шуом, джинс-скинни тупа векчи мугоро, кузь куко нылъёслы гинэ. Кӧтын, кускын мултэс килограммъёс вань ке, мыноз джинс-слоучи. Макесъёс сюбегесь я паськытэсь — тупалоз джинс-палаццо. Мамс-джинс кусэз усьтэ. Та штанын нокыӵе суредэз, чильтэрез, весез медаз луы. Джинслэсь чеберзэ усьтоз кильтро блузка яке пыдкутчан, кофта яке дэрем (рубашка).

5. Футболка. Мед луоз одӥг буёло: сьӧд яке тӧдьы, чагыр яке льӧльмыт. Сыӵе футболкаез нуллыны яра дэрем, джинсовка я жакет улын. Быръёно паськытсэ, ӟеч басмалэсь, пыр адскисьтэмзэ (чильпырасьтэмзэ), дуно радзэ. Малы ке шуоно сое котькуд нунал сямен нуллоды. Озьыен, ӵем миськылоды но утюгалоды. Нош дунтэм футболка туссэ шаплы ыштоз.

6. Дэрем (рубашка). Озьы ик одӥг буёло луыны кулэ. Чакласьконо, отын клеткаез, гожез, кӧжыез вань ке. Пичи мугоро нылъёслы бадӟым клетка уз тупа, бадӟым мугороослы — пичиез. Саесъёсыз, воротникез нуш-нуш мед адскозы,

мугор вылын вӧл-вӧл мед пукоз. Кырмаку ки улын шатыр мед вазёз. Тросэз нылъёс дышизы ини кузпалзылэсь тӧдьы дэремъёссэ нуллыны. Татысь номыр уродзэ уг адӟиськы.

7. Кроссовки. Ӝужыт подошваен тӧдьы кроссовки тупалоз штанэн но, дэремен но. Бордаз нокыӵе яркыт фурнитураез луыны кулэ ӧвӧл. Та пыдкукен спортэн уд выры, нош город ульчаостӥ ветлыны туж тупалоз.

8. Туфли — йылсо ныро, ӝужыт я вакчи каблуко. Буёлзэ быръёно, гардеробез чакласа. Туфли 2-3 дӥсьлы ке но тупаны кулэ.

9. Костюм. Штанзэ-пиджаксэ ӵош но, нимаз но нуллыны луэ. Басьтоно одӥг буёлозэ. Али вӧлмемын костюм-тройка. Туж ӟеч дӥсь — жилетсэ, кылсярысь, джинсэн, футболкаен дӥсяны яра.

10. Сумка. Басьтоно, улон радлыкез чакласа. Нылпиен пукиськод? Тупалоз рюкзак — чильтыр-вальтыр арбериостэк. Офисын ужасьёслы мыноз портфель выллем сумка.

Вунэтоно ӧвӧл е сярысь. Чыртые ошоно жильы. Зэм, арлыдоослы со узгес тупа. Сыӵеослы ӵектӥсько весь. Нимысьтыз верасал колготки пумысен. Сое быръёно пыдкутчанъя яке дэрем сӧзулъя.

Ольга Корепанова