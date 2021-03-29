Инсьӧрысь экспонатъёс
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60 ар талэсь азьло Юрий Гагарин космосэ лобӟиз. Ижысь М. Калашников нимо музей «Космос: наука и жизнь» (6+) адӟытонзэ ӵапак та лыдпуслы сӥзиз.
— Музеямы космонавтикалы бадӟым саклык висъяськомы, угось Михаил Калашников уно космонавтъёсын эшъяське вал, — вераз
М. Калашников нимо музейлэн кивалтӥсез Ольга Минервина. — Ижысь заводъёс но ракетаосты лэсьтонэ пыриськылӥзы. 2021-тӥ ар Россиын наукалы но технологиослы сӥземын, милям адӟытонмы иназ луиз.
Адӟытон бордын ужамзэс музейчиос космосэ лобӟонэн ӵошато. Кӧня, пе, солы дасяськемын! Архивъёсын но фондъёсын бугыръяськемын, экспонатъёсты утчамын, соосты музее интыямын… Нош бӧрысь дась адӟытон ракета сямен лобӟиз. Табере сое вань мылкыд карисьёс учкыны быгато.
Салават Арманшин, Ижысь технической университетэз йылпумъяса, 1980-тӥ аръёсын ужаз «Буран» корабльлэн навигациез бордын.
— Тунсыко луиз, вань на-а Удмуртиын улонзэс инсьӧрен герӟам адямиос, — вераз Салават Кадимович. — Утчаськи университетлэн архивъёсаз — 60 пала выпускникъёс ракета лэсьтонэн герӟаськемын. Пӧлысьтызы 18-эныз мон пумиськылӥ, соосын ӵош ми та адӟытонэз дасямы.
Салават Арманшинлэн юрттэменыз, музей узырмиз туспуктэмъёсын, сувениръёсын, космонавтъёслэн но инженеръёслэн арбериосынызы.
Адӟытонлэн бадӟым сэрегез Звёздочка пунылы сӥземын. Со Юрий Гагарин азьын космосэ лобаз. Кораблез Пермь улосвылысь Чайковский город котыре усиз. Куазь туж урод вал, соин ик сое шедьтон понна, юрттэт курыса, вазиськизы Ижысь аэропортлы.
Технической наукаосъя кандидатлэн Сергей Пахомовлэн ӵектэмезъя 2006-тӥ арын Ижын Молодёжной ульчаын (азьвыл ӵапак та интыын самолётъёслэн лобӟон полосазы кутске вал) Звёздочкалы синпелет усьтӥзы. Кызьы со вал, пыр-поч возьматэмын стендъёс вылын.
Мария Емельянова
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