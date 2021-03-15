Инкуазез утёз клип?
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Удмуртиысь Культурая министерство кичӧлтэмъя Россиын ортче «Природное наследие России» вожвылъяськон.
Со сӥземын биология наукаосъя докторлы, писательлы, Россиысь наука удысысь дано ужасьлы Виктор Туганаевлы. Вожвылъяськонэ пыриськыны быгато 13-18 аресъем пиналъёс. Соос видеоролик лэсьтыны кулэ: отын возьматоно нимысьтыз утиськись интылэсь инкуазьзэ, историзэ. Роликез пӧртэм жанрен пӧрмытыны луэ (интервью, репортаж, клип, мультфильм), со 3 минутлэсь кема медаз кыстӥськы. Ужъёсты 31-тӥ августозь келяно priemnaya@rbdu.udmr.ru электрон почтае куриськонэн валче. Юанъёсын вазиськоно 8 (3412) 78-56-67 телефон номеръя.
Жюри дунъялоз видеолэсь ӟечлыксэ, аспӧртэмлыксэ, но чаклалоз, макем ӟеч тодо пиналъёс дор палъёсысьтызы инкуазез. Финалэ потэм ужъёсты вотэсэ поттозы, вормисьёсты дипломъёсын но кузьымъёсын пусъёзы.
УД
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