Инкуазез утёз клип?

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 15 марта, 2021 11:11

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Удмуртиысь Культурая министерство кичӧлтэмъя Россиын ортче «Природное наследие России» вожвылъяськон.

Туспуктэм: Пётр Бутолин

Со сӥземын биология наукаосъя докторлы, писательлы, Россиысь наука удысысь дано ужасьлы Виктор Туганаевлы. Вожвылъяськонэ пыриськыны быгато 13-18 аресъем пиналъёс. Соос видеоролик лэсьтыны кулэ: отын возьматоно нимысьтыз утиськись интылэсь инкуазьзэ, историзэ. Роликез пӧртэм жанрен пӧрмытыны луэ (интервью, репортаж, клип, мультфильм), со 3 минутлэсь кема медаз кыстӥськы. Ужъёсты 31-тӥ августозь келяно priemnaya@rbdu.udmr.ru электрон почтае куриськонэн валче. Юанъёсын вазиськоно 8 (3412) 78-56-67 телефон номеръя.

Жюри дунъялоз видеолэсь ӟечлыксэ, аспӧртэмлыксэ, но чаклалоз, макем ӟеч тодо пиналъёс дор палъёсысьтызы инкуазез. Финалэ потэм ужъёсты вотэсэ поттозы, вормисьёсты дипломъёсын но кузьымъёсын пусъёзы.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 15 марта, 2021 11:11
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