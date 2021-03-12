Ижын кенешизы нылпиослэн социальной сетьёсын эшъяськонзы сярысь
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Улон-вылон но дышетон удысъёсын кичӧлтонъёсъя Ижысь центр котырес ӝӧк ортчытӥз. Пумиськон сӥземын вал нылпиослэн социальной сетьёсын эшъяськонзылы.
Центрлэн кивалтӥсез Ольга Пишкова, юристъёс Эдурад Сабиров но Людмила Кузнецова, психолог Елена Куприянова сэрттӥзы-пертчизы трос юанъёсты. Кылсярысь, кыӵе пайда ваё социальной сетьёс, маин кышкыт луо, кызьы анай-атайёслы нылпиосты утёно вотэсын мултэс пукемзылэсь но мукет. Котыреc ӝӧк сьӧрысь вань специалистъёс огкылэ вуизы: сетьёсын сэрен нылпиен валантэмъёс медаз кылдэ шуыса, соин вераськоно – дыртытэк, сюлмысь, керӟегъяськытэк.
Пусъёно: центр пиналъёслы сӥзем трос проектъёсын выре. Пӧлысьтызы огез — «Нылпилэн правоез» — улонэ пыӵатӥське Президентлэн грантъёсъя фондэз чотын но шаерысьтымы Тӧро, Правительство юрттэмен. Ценртлэн та ужез фондлэн тужгес усто 100 проектэз пӧлы шедемын.
Ольга Корепанова
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