Эгра ёросысь Зураысь культурая юртын Гуртлэн арезлы но Зура черкогуртлы 375 ар тырмонэзлы сӥзем адӟытон усьтӥськиз, отысь тодыны луэ черкогуртысь дано адямиоссы сярысь. Одӥгез — Вениамин ЕФРЕМОВ. Вениамин Иванович 40 арлэсь кема дышетон удысын тырше ни, Россиысь огъя тодон-валан сётон удысысь дано ужась, Удмуртиысь дано тренер. Аслаз но пиналъёсызлэн спортын басьтэм медальёссы но кубокъёссы лыдъяса быдтонтэм.

В. Ефремов

Туспуктӥз М. Егоров

Мунчо лэсьтӥсь

— Вордскемын Эгра ёросысь Тупал Пурга гуртысь колхозникъёслэн семьяязы, — вера Вениамин Иванович. — Буби сярысь номыр вераны уг тодӥськы, трактористын ужамын, пе, мон пичи дыръя, шудтэм учыре шедьыса, бырем. Муми — Варвара Степановна — 1924-тӥ арын вордскемын, 7 классэз умой отметкаосын йылпумъямын. Счетовод, фермаен кивалтӥсь луыса ужамын, районын депутат но вал. Котьку калык пӧлын. Фермаын ужаз бере, гуртысь уж лапак ми, нылпиос, вылэ погыльтэмын вал. Дорын кузёяськылӥз 3 ареслы бадӟым Рита сестрае. Корка пушкысь ужъёсын со выриз, нош мон, быгатыса но быгатытэк, воргорон ужез быдэсъяны выри. 7 аресысен мамае сьӧры сике пу дасяны ветлӥ ни. Пилаез, пе, золъяны быгатӥськод ни, ӵошен капчигес ужаломы. Мунчолы кор дасямы, асьмеос ик ӵыпимы но. Пуктэм мунчомы кема гинэ сылӥз. Аслым ачим бадӟым воргорон кадь потӥ ни соку. Рос-просгес пуэн ужаны дышетӥзы на школаын труд урокъёсын. Куасэн ӝог бызьылӥ, нош солы трос саклык ӧй висъя. Ма, собере, ӟечгес куасъёс кулэ вал, нош милям мултэс коньдонмы ӧй вал, мамалэсь курыны ӧй дӥсьтылы.

Бадӟым Пургаысь 8 классъем школаез йылпумъяса, Зураын дышетсконме азьланьтӥ. Сьӧр гуртысь нылпиос соку общежитиын улӥзы, одӥг комнатаын — 5-6 кузя. Сэпожысь эшмы Витя Рухлядев тэк пуконэз ӧз тодылы, ӵукна но ӝыт бызьылыны поталляз, милемыз но сьӧраз ӧтьылӥз. Озьы мон тросгес бызьылыны кутски. Пыдын я куасэн бызьылонъя ӵошатсконъёсын призёръёслы матэгес луи. Но пичи мугороослы секыт вал кузь кукъёс сьӧры уйиськыны. Озьы Витя эшеным ӵош ик полиатлонэ выжимы, тросгес турникын ӝутъяськимы. Пумен ми но вормисьёс пӧлы шедимы. Со вакытэ Зураысь полиатлонистъёс Удмуртиын кужмоосыз вал. Витя эше полиатлонъя спортъя мастерлэсь куронзэ быдэстӥз, нош мон — спортъя мастере кандидатлэсь.

Йырси ӵышкись

— Школаез йылпумъяса, палэнэ кошкон сярысь ӧй ик малпаськылы, — шуэ Вениамин Ефремов. — Спортэн эшъяськи ке но, улонэз спортэн герӟаны луэ шуыса, тодам но ӧз лыктылы. Кутӥ но гуртэ ужаны кыли, одӥг арзэ дурисьлэн юрттӥсез вал. Туж яра корт дурыны, нош солэсь маке лэсьтыны пӧрмытӥськод ке, мылкыд ик лӧптэ. Колхозын ужась валъёслэсь пыдъёссэс но дурылӥ.

Сӥзьыл призыв дыръя монэ армие басьтӥзы. Шеди Забайкальеысь пограничной войскоосы. 2 ар куспын улон шоры учконэ воштӥськиз, бадӟымгес будӥ кадь. Ми армие мынон аре солдатъёслы выль форма сётӥзы. Мыным со туж чебер потӥз, гуртын угось выль дӥсь трос ик ӧз шедьылы.

Одӥг пол учебкаын физкультурая отделлэн кивал­тӥсез дӥнямы лыктӥз но юаз, кинлэн, пе, спортъя кыӵе ке разрядэз вань. Кӧня ке мурт кизэ ӝутӥз, мон но. Арня ортчыса, пе, тӥледыз мукет интые нуозы. Озьы мон шеди спорт ротае. Толалтэзэ куасэн бызьылӥмы, турникын ӝутъяськимы, спортзалын мугормес кыдатӥмы, нош гужем, вань солдатъёс сямен, служба нуимы. 2 ар ӵоже Забайкальеысь вань заставаостӥ ортчи, куасэн бызьылонъя ӵошатсконъёсы пыриськыса. Нырысетӥ ӵошатскон дыръя ик милям частьмы вормиз. Соку ваньмылы бертылыны отпуск сётӥзы. Часте вуимы но, бадӟым эшъёсмы котырамы няняськизы, тӥ, пе, ежесь на гуртады бертылыны, 2 толэзь гинэ ай служить кариськоды. Ачим но малпаськи, только армилы дышыны кутски, нош ик гуртэ бертоно?! Гуртын но уз валалэ, токма сюлэмез чигтытозь, службаме азинто шуыса, доре бертылон путёвкамес «пересьёслы» сётӥмы.

Егит дыр

Армиен мыным удалтӥз, шуыны луоз. Дедовщина шуонэз ӧй тодылы. Нырысьсэ самолётэн лобай. Алтай пала ӵошатсконэ милемыз нуллӥзы пичигес гинэ самолётэн. Спортлэсь ваньмон дыръям йырси ӵышкись вал. Мылкыд карисьёсты юри дышетӥзы. Озьы дорам черод кылдылӥз, дембельёслы одно ик аспӧртэм причёска лэсьтылоно вал, нош Москваысь кивалтӥсьёс вуон азьын офицеръёс вет­лылӥзы. Озьы пичильтык коньдон но поттыны луонлык шедиз. Нош спортын вормонъёс басьтэме понна «Отличник погранвойск» знакен пусйизы.

Воспитатель но, тренер но

— Вазь сӥзьыл армие басьтӥзы ке, доре лэзизы декабрь толэзе гинэ. Армиысь мон Тюмень пыр бертӥ, мувӧй поттӥсьёс доры кыльыса ужаны малпасько вал, соку Эгра палась тросэз воргоронъёс отчы ужаны кошкылӥзы. Но кезьыт куазь кышкатӥз. Малпай, мурт шаерын кынмыса улытозь, вордскем палъёсам берто.

Бертыса толэзь но шутэтскыса ӧй вутты, Бадӟым Пургаысь школалэн директорез Аркадий Андреевич Плехов ульчаысен пумитаз но интернатын, пе, воспитатель луыса ужалод-а? Озьы воксё дышетскымтэ муртэ пиналъёсын ужаны кутӥзы. Соос котырын берганы яраз, быгатэмея урокъёссэс лэсьтыны юрттылӥ, юртъер котырын ма но со ужаны дышетылӥ. Выль дышетскон ар вуиз но, образование, пе, кулэ. Озьы мон Яр педучилищеысь физкультурая отделение дышетскыны пыри. Диплом басьтӥ но Эграысь спорт школае ужаны ыстӥзы. Нош отысь директор Виталий Лекомцев мынэсьтым лыктэмме гинэ витем, лэся. Мон, пе, тонэ вордскем гуртэдлы матэгес ужаны ысто, Зура черкогуртын спорт школалэн филиалаз, отын кышномурт ужа, солы юрттӥськыны.

Яр педучилищеын дышетскыкуз.



Малпасько вал, Зураын ужаны ваньмыз дась ни шуыса. Отчы вуи но пайми: куас сюрес дорозь 2-3 иськем пыдын мыноно, машина сюресъёс вамен потоно. Урод куасъёс, кесяськем ботинкаос, ужан интыез — пичи сэрег, школаын дышетскыкум кадь. Мыным сётӥзы пичигес гинэ вуж улыно-вылыно юрт, улод но ужалод но отын ик, шуизы. Пичиысен пуэн ужаны дышемын вал бере, нырысь ик лэсьтӥськон борды басьтӥськи. Юрт нергеын тӧл шула, кӧня быгатӥ, кышъяй. Отӥяз куасэн бызьылон инты дасяй, ланьырам писпуосты вандылӥ.

Нырысетӥ ужан аръёсы секытэн сётскизы. Аслам улон интые ӧй вал. Но шумпотылӥ, школаын дышетскись нылпиос трос шуыса. «Буранъёс» ӧй вал бере, куас сюрес котьку пыдын лёгылӥмы. Со вакытэ арлы быдэ ёросамы ортчытъязы Эграысен Зураозь куасэн бызьылонъя ӵошатскон. Милемлы волятыса возёно вал сюреслэсь Зура палась 12 иськемзэ.

Улон интыме вошъян вакытам нылъёслэн общежитиязы но улыны кылдӥз. Коррекционной школаын ужась воспитательлы Светлана Сергеевналы синмаськи. Кышнояськеммы бере нылъёслэн общежитиязы ик сэрег сётӥзы. Мон огнам воргорон, нош кышноосы 5 кузя шуыса серекъялляй. Отӥяз пиналъёсмы вордӥськизы, ужелэсь люкиськытэк, Кировысь В.И. Ленин нимо физкультурая институтын дышетски. Уже пумен радъяськиз. Кӧня ке ар куспын ёросысь кужмоез тренер луи, ӟеч ужаме понна коньдон премия сётӥзы. Соин 1989-тӥ арын выль корка пуктӥ.

8 мастеръёс, 20 кандидатъёс

— Тренер луыса 45-тӥ арзэ ужасько ни, дыр вуэмын егитъёслы сюрес сётыны. Та вакытэ вӧзам тырше дышетэм пияше Павел Алексеевич Радиков. Куасэн бызьылонъя секция пыр азьло школаысь вань дышетскись пиналъёс ортчылӥзы, нимысьтыз тренировкаосы ветлӥзы кужмоосыз гинэ. Туала вакытэ югдур воштӥськемын, дышетскисьёс ичи кылемын, тросэзлэн куасэн бызьылыны мылкыдзы ӧвӧл.

Пиналлэн быгатонлыкез пичиысен шӧдӥське, тренер солы юрттэ кужмогес луыны. Одӥг аре шумпоттӥз Иван Стрелков. Соин ми Россиысь ӵошатсконэ ветлӥмы. 3 кужмоез пӧлы шедьысал ке, Европае мынысал, нош ми 5-тӥ инты басьтӥмы. Ӧжытаклы гинэ ӟечгес куасъёсмы луысалзы ке, вормисьёс пӧлы но шедьысалмы. Мукет араз ик со Россиысь школаын дышетскисьёслэн ӵошатсконазы чемпион луиз ни. Школаын ужась дышетӥсьёс куаретылӥзы ке но, урокъёссэ трос кельтылэ шуыса, улонын со ассэ шедьтӥз шуысал. Али со ужбергатон удысэн выре.

8 мурт (куасэн бызьылӥсьёс, полиатлонистъёс) спортъя мастерлэсь куронзэ быдэстӥз, эшшо 20 мурт спортъя мастере кандидатъёс луиз. Котьку но данъяськыса учкисько аслам выпускникъёсы шоры. Тросэз соос улонын бадӟым адямиос луизы, мынам пытьыея вамыштӥсьёс но вань. Кылсярысь, Алексей Шкляев Москваын тренер луыса ужа, Павел Шкляев — Можгаын, Павел Радиков — Зураын.

Нимысьтыз вераме потэ Мувырысь Шкляев агай-вынъёс сярысь: Володя, Миша, Никита но Александр спортъя мастере кандидатлэсь куронзэ быдэстӥзы. Тау карисько анай-атайёссылы, сьӧрлон улыса но, одӥг пол но тренировкаосты ӧз кельтылэ, ваньзы пиос умой дышетскизы, вылӥ образование басьтӥзы, адямие потӥзы, Александр та вие муниципал кылдытэтэн кивалтэ. Мукет пиналъёс но адӟем карымонэсь, кылсярысь, Сергей Балобанов колхозэн кивалтэ, Владимир Балобанов но Валентина Чуракова — муниципал кылдытэтэн, Андрей Рожкин но Иван Стрелков — ужбергатӥсьёс.

Пограничниклэн нуналаз ӵошатскон ортчылэ.



Тросэз выпускникъёсы табере асьсэос Зураысь спорт школалы юрттӥсько. Валля арын Зура муниципал кылдытэтлэн йырыз Александр Шкляев 50 сюрс манет висъяз, со коньдонэн куасъёс но мазьёс басьтӥмы. Мон понна котьку но дуно вал пиналъёслэн басьтэм вормонъёссы, мынам гинэ уже ӧвӧл со, анай-атайёслэн но трос сюлмаськонзы отчы понэмын. Ӵемысь пиналъёсты аслам машинаеным ӵошатсконъёсы нуллӥ, автобус сётылӥзы бадӟым ужрадъёсы гинэ. Гуртын но ёросын шорам Иваныч шуыса гинэ вазисько.

Пичи коркан — медальёс

— Быгатэмея ачим но пӧртэм ӵошатсконъёсы пыриськисько. Егит дыръям республикаын 6-тӥ интыозь ӝутскылӥ, нош нимо-даногес луи, 40 аресме ортчыса. 1994-тӥ арын Эгра каргуртын 1-тӥ тол Гурт шудонъёс вал. Асьме ёросын ортчем ӵошатсконын полиатлонъя чемпион луи, сое вунэтыны уг луы. Отӥяз арлы быдэ вормонъёс басьтыны ӧдъяй. Нырысь пиналъёслэн басьтэм медальёсынызы данъяськылӥ, нош бӧрысь аслам медальёсы но тачак люкаськизы. Отын-татын соос медаз кыстаське шуыса, мунчое вӧзы пичильтык корка пуктӥ. Ваньмыз медальёсы, кубокъёсы лач-лач ӝажыосы интыямын. Куд-ог дыръя куноосылы возьматъясько ик, но ушъяськыны дышемын ӧвӧл.

Гурт шудонъёсы ветлыса, аслым трос эшъёс шедьтӥ. Ӟеч кусып возисько Дэри, Пичи Пурга, Балезино ёросъёсысь полиатлонистъёсын. Ӵошатсконъёс дыръя нырысь ик ог-огмылэн улэм-вылэммы сярысь юалляськиськомы. Улонын эшъёс луиськомы ке но, спортын ӵош вож­вылъяськиськомы. Ӵошатсконэ мынонлэсь 2 толэзьлы азьвыл ыбылӥськыны кутскисько но суй кужымме будэтӥсько. Быдэс ар мугорез кыдатон секытэнгес сётӥське. Турникын ӝутъяськонъя рекордэ 50.

Жаляса верано, кылем гужем но туэ толалтэ Гурт шудонъёсы ӧй пыриськы, арлыдыд, пе, 65-лэсь бадӟым. 69 аресам мынӥсько ке но, мылкыдын ялан егит кадь потӥсько ай. Нош ганяк улыны ӝог дышоно вылэм, берло дыре мон но аналски ни кадь. Арлыдоослэн мылкыдмы пичи пиналъёслэн выллем: кытчы ке мыноно ке, лобыны дась, нош уг лэзё ке — мылкыд куашка. Коронавирусэз чальгес улляно ни вылэм. Ярано коть, ёросын ӵошатсконъёсы пыриськыны луонлык сёто ик, алигес тани куасэн бызьылонъя ӵошатсконын 2-тӥ инты басьтӥ, 15 ареслы егит воргоронлы Валерий Корепановлы гинэ келяй.

Гурт шудонъёс сярысь верано ке, 5 пол гинэ призёръёс пӧлы ӧй шедьылы. Удмуртиын вормыса, Россиысь ӵошатсконъёсы 3 пол пыриськылӥ. Одӥг полаз 4-тӥ инты басьтӥ. Россиысь ӵошатскон — лотереяен шудон выллем. Винтовка отысь сёто, нырысьгес ыбылӥськыны удалтӥз ке, вормон басьтод. Со сяна, трос пол пыриськылӥ Россиысь мувӧй поттӥсьёслэн ӵошатсконазы. Отын но призовой интыос басьтылӥ. Та вакытэ но тэк пукыны маза уг сёто. Пограничной войскоосын служить каремъёс пӧлын арлы быдэ спартакиадаос ортчыло. Трос пол вормонъёс басьтылӥ ыбылӥськонын.

Льӧль малпанъёс

— Спортэн эшъяськыса, каньылля улӥсько вал ай, одӥг вакытэ шуг-секытъёсыз вормоно луиз, — шуэ воргорон. — Кузпалэным Светлана Сергеевнаен 3 ныл будэтӥмы, бадӟымез Елена нылы спортэн эшъяськиз, Удмуртия понна но ӵошатсконъёсы пыриськемез вань. Мария но Ольга тросгес саклык висъязы дышетсконлы. Жаляса верано, кузпалы 56 аресаз улонысь кошкиз. Огнын улон секыт вылэм. Елена Михайловнаен табере 10-тӥ арзэ улӥськомы. Солэн мужикез кулэмын, 2 пиналын кылемын. Табере милям 5 пиналъёсмы луизы, 9 внукъёсмы (ваньмыз аслам нылъёсылэн) будо. Туэ гужем корка пырон лэсьтыны медӥсько. Ӝикыт гинэ пу корка ӝутӥ. Азьланезлы бадӟым малпанъёсы вань ай: кебит лэсьтыса, корт дурыны.

Гурт шудонъёсы пыриськылӥсь Ю. Рудинаен (Яр) но Н. Бочкареваен (Дэри).



Котьку но яратылӥ спектакльын шудыны но вальс эктыны. Школаын дышетскыкум ай, эктыны дыши. Кузь переменаос дыръя крезьгур шудылӥз. Школаямы сокугес гинэ вуэм егит пионервожатой котьку монэ эктыны ӧтьылӥз, со ик дышетскеме но луиз. Оло, мукет но лушкем ватэм быгатонлыкъёсы вань на, ужен уг ваньмиськы, тужгес но толалтэ. Вазь ӵукна ик лыжня лэсьтоно. Ӝоген шутэтскыны пото, соку вань малпанъёсме быдэстыны луонлык шедёз ни, дыр.

Егитысен тазалыко улон понна нюръяськисько, эмъясьёс доры ветлэмме ик уг тодӥськы. Малы висисьёслэн лыдзы уг кулэсмы кожаськоды? Тросэз адямиос мугорзэс кыдатысалзы спортзалъёсын гинэ, отын шуныт но капчи, нош мон ӧтьысал куасэн нискыланы. Чылкыт омыретӥ тросгес поръяны кулэ, соку висёнъёс но бордамы ичигес лякиськозы. Шумпотӥсько, берло дыре куасэн нискыласьёслэн лыдзы йылэ.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА