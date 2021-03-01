Ижысь Воровскийлэн ульчаысьтыз 130-тӥ юртын улӥсьёс кӧня ке ар ини зын «зоопаркын» векало. Ваньмызлы йыр висён кылдытӥз писэйёсты яратӥсь кышномурт. Со аслаз патераз 50-лэсь ятыр коӵыш возе.

— Бускельёслы мӧзмыны ум сётэ!

Суредаз Владимир Ижболдин

Быдэс подъездын писэй зын вӧлскемын. Улӥсь­­ёс, крезьгур интые, коӵышъёслэсь кесяськемзэс кылзо. Ог-огзылы пар утчаса гинэ уг черекъяло та пудо-животъёс. Соос кӧтсы сюмамысь тазьы чир потто.

Кылем арняе Ижысь пудо-животъёсты утисьёслэн альянссы соцсетьысь группаяз видео пуктӥз. Отын уралтэм, восьмем писэйёс сиён вылэ омырско. Коӵышъёс быдэс комната тыр, ваньзы огвыллемесь — пурысь гоноесь. Та патерын ноку утялскемын ӧвӧл кожалод, сиён бервылын лыос, векчи пудоослэн йыркобыоссы лошъясько.

Подъездысь мукет квартира кузёос коӵыш возись кенакез адӟемпотостэм каро. Кышномуртлы, пе, 50 ареслэсь тросгес. Та коркан со 20 арлэсь кема улэ. 1 висъето квартираез 4-тӥ этажын интыяськемын. Огназ векамысьтыз, 2 ар талэсь азьло кышномурт кутскиз писэй возьыны. Со дырысен нуназе дорысьтыз но уг пота, ӵемысь уйёсы гинэ сиён-юонлы лавкае ветлэ.

Кышномурт нокинлы ӧссэ уг усьты. Соин ик дораз бускельёсыз но, участковой но, пудоосты чакласьёс но

пырыны уг быгато. Подъездысь огез бускелез, таӵе югдурез чидатэк, писэй возись кышномуртлэсь ӧс котырзэ монтажной пенаен шобыртӥз. Но кӧш зын вӧлскемлэсь со ӧз утьы.

— Таӵе югдур сярысь кылем арын ноябре тодӥмы. Нырысь-валысь кузё кышно милемын вераське вал. Ӵектӥм солы коӵыш сиён вайыны, писэйёссэ адямиослы каллен-каллен люкылыны. Ми нош ик дораз лыктӥм но — ӧссэ ик ӧз усьты ни, — вера Ижысь пудо-животъёсты утисьёслэн альянссылэн учредителез Оксана Берестова.

Пудо-животъёсты утисьёс вазиськизы полицие но, Ветеринарияя валтӥсь управление но. Пудо першалъёс

ёё2 пол та квартирае йыгаськизы ни, ӧсэз нокин ӧз усьты. Полициысь но валэктон ыстӥзы, уголовной уж ӝутыны нокыӵе муг ӧвӧл шуыса.

Озьы ке но Удмуртиысь Прокуратура кылем арняе выль эскерон радъяз, полицилэсь ужзэ чакласа. Тодмо луиз: МВД-ын ужасьёс эскеронэз тыро-пыдо быдэстӥллямтэ. Табере выль уж ӝутэмын.

Елена Скворцова