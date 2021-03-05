Зураез ӝутӥсь

Эгра ёросысь Зура черкогуртын улӥсьёс «Гурт адями» конкурсамы «Устоез кивалтӥсь» номинацие дэмлало «Зура агрокомплекс» огазеяськонлэсь кивалтӥсьсэ Елена Михайловна Чирковаез.

Эгра ёросысь «Зуринский агрокомплекс» хозяйстволэн кивалтӥсез Е. Чиркова.

Туспуктӥз Эдуард КАРИПОВ



Елена Чиркова — Россиысь но Удмуртиысь гурт удысысь дано ужась. «Зуринский агрокомплекс» хозяйствоен 25 ар кивалтэ ни. Ачиз гинэ тодэ, дыр, макем секыт сётӥськизы нырысетӥ ужан аръёсыз, уго хозяйство со вакытэ ньыльпыдъяськемын вал. Но ачиз пусъе, юрттӥз ужась калык. Со оскиз, тыршиз. Али «Зуринский агрокомплекслэн» нимыз ёросын гинэ ӧвӧл, быдэс элькунын кужмо чузъяське.

Елена Чиркова вордскемын но будэмын Зураын. Ижысь механикая институтын дышетскыса, инженер-строитель луиз. 4 ар ужаз ёросысьтыз ик Бадӟым Пудга гуртысь «Нива» колхозын. Со куспын кӧня уж берыктэмын: выльдэмын школа, библиотека, медпункт, колхозын 2 гид ӝутэмын, сюресъёс волятэмын, гуртэ ву кыскемын. Берло егит специалист ужаны кариське «Зуринский совхозэ», кивалтӥсь сямзэ соку ик калык синйылтэ, хозяйстволы председателе быръё. Озьы Елена Михайловна Удмуртиын 25-тӥез кышномурт-председатель, нош Эгра ёросын нырысетӥез луэ.

Кызьы верало хозяйствоын ужасьёс, кивалтӥсьсы интыяз пукыны уг чида, малпамзэ котьку но быдэстыны выре, ужасьёс азе чурыт куронъёс пуктэ, но со дыре ик гажа, дунъяны быгатэ. Елена Михайловна доры кыӵе ке юанэн вазиськиськод ке, ноку но юрттытэк уг кыльы. Я кинлы ке книга поттоно, я Зураын ужрад ортчытоно — ваньмызлы юрттӥське. Кылсярысь, 2-3 ар талэсь азьло Зураын кылдӥз «Сэрег» куасэн бызьылонъя база, хозяйство татын спонсор кариськиз, нош Зурае пырон азе пуктэмын черкогуртын вордскем Совето Союзысь Геройлы Спиридон Стрелковлы сӥзем стела. Ужлэн кичӧлтӥсез вал ачиз Елена Чиркова.

— Елена Михайловна быгатэ калыкез сьӧраз валтыны, — вера «Зуринский

агрокомплекс» огазеяськонысь валтӥсь экономист Евгения Корепанова. — Со котьку но азьпала учке. Озьы-тазьы кароно шуэ ке, ми верамзэ йырамы бергатӥськомы ай, но дыр ортче. Собере валаськомы: зэм но, Елена Михайловна шонер вера вылэм. Ачиз со интыяз пукыны уг чида, вань дышетсконъёсы специалистъёсын ӵош ветлэ.

Со зэмос патриот! Котьку но сюлмаське гурт понна, зэмлык понна нюръяське. Оло, соин но политикае вамыштӥз: 2012-тӥ-2017-тӥ аръёсы Кун Кенешын депутат вал. Огвакытэ кивалтӥз Зура администрациен но.

— Елена Михайловна ӧй луысал ке, кызьы ужасалмы, уг тодӥськы. Вань ужез ӵошен лэсьтӥськомы, — вера Зура администрациен кивалтӥсь Александр Шкляев. — Администрацилы трос коньдон уг висъяськы бере, Елена Михайловна доры мынытэк ӧвӧл, котьку юрттӥське. Сюресъёсты хозяйствоысь техника сузя.

Ужаз сяна, со вуттӥське гуртаз но! Мужикеныз ӵош будэтӥзы 3 нылпизэс.

Мария Иванова